https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/putin-trump-gorusmesinin-etkisi-japonya-disisleri-bakani-iwayadan-karsilikli-anlayis-cagrisi-1093657679.html

Putin-Trump görüşmesinin etkisi: Japonya Dışişleri Bakanı Iwaya’dan ‘karşılıklı anlayış’ çağrısı

Putin-Trump görüşmesinin etkisi: Japonya Dışişleri Bakanı Iwaya’dan ‘karşılıklı anlayış’ çağrısı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin etkisi yayılmaya devam ediyor. Japon yetkili, ülkesinde... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T10:01+0300

2025-02-14T10:01+0300

2025-02-14T10:06+0300

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Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, son basın toplantısında, Rusya ile ilişkilerin zor olduğu yönündeki standart ifadeye uzun aradan sonra ilk kez ‘karşılıklı anlayışa ihtiyaç olduğu’ sözlerini ekledi.Japon yetkililer, eski Başbakan Fumio Kişida’dan başlayarak, resmi açıklamalarında, Rusya ile işbirliğinde zorlukların olduğu ve Tokyo'nun ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edeceği yönündeki ifadeye “Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle” sözleriyle başlıyordu.Japonya Dışişleri Bakanı Iwaya bu geleneği bozarak ‘saldırı’ iddiasına ‘karşılıklı anlayışa’ olan inancı tercih etti.Iwaya, son basın toplantısında, ABD-Rusya ilişkilerindeki olası değişimler nedeniyle Tokyo'nun Moskova'ya yönelik politikasında değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya şunu dedi:Ukrayna'daki çatışma bağlamında, ABD-Rusya diyaloğunu 'elzem' olarak nitelendiren Japon bakan, “Hükümetimiz gelişmeleri yakından takip ediyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi, ülkem Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasının önemli olduğuna inanıyor. Ülkemiz bunu başarmak için G7 ve ilgili diğer ülkelerle birlikte karşılıklı anlayış temelinde çalışacak” diye ekledi.Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan sonra ABD gibi Japonya da Rusya’yı zayıflatma stratejisini hayata geçiriyor. Tokyo, Kiev’e yardım sağlarken Moskova’ya yönelik yaptırımlar uyguluyor.Vladimir Putin ve Donald Trump, 12 Şubat Çarşamba günü, yaklaşık bir buçuk saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, liderlerin iki ülke vatandaşlarının takasının yanı sıra, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin konuları da ele aldığını açıklamıştı. Putin ve Trump, yüz yüze görüşmenin organizasyonu dahil kişisel temasları sürdürme konusunda sözleşmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abd-baskan-yardimcisi-vance-muzakereler-sonuc-vermezse-ukraynaya-ordu-gonderebiliriz-1093654882.html

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