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Putin-Trump görüşmesinin etkisi: Japonya Dışişleri Bakanı Iwaya’dan ‘karşılıklı anlayış’ çağrısı
Putin-Trump görüşmesinin etkisi: Japonya Dışişleri Bakanı Iwaya’dan ‘karşılıklı anlayış’ çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin etkisi yayılmaya devam ediyor. Japon yetkili, ülkesinde... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T10:01+0300
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Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, son basın toplantısında, Rusya ile ilişkilerin zor olduğu yönündeki standart ifadeye uzun aradan sonra ilk kez ‘karşılıklı anlayışa ihtiyaç olduğu’ sözlerini ekledi.Japon yetkililer, eski Başbakan Fumio Kişida’dan başlayarak, resmi açıklamalarında, Rusya ile işbirliğinde zorlukların olduğu ve Tokyo'nun ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edeceği yönündeki ifadeye “Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle” sözleriyle başlıyordu.Japonya Dışişleri Bakanı Iwaya bu geleneği bozarak ‘saldırı’ iddiasına ‘karşılıklı anlayışa’ olan inancı tercih etti.Iwaya, son basın toplantısında, ABD-Rusya ilişkilerindeki olası değişimler nedeniyle Tokyo'nun Moskova'ya yönelik politikasında değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya şunu dedi:Ukrayna'daki çatışma bağlamında, ABD-Rusya diyaloğunu 'elzem' olarak nitelendiren Japon bakan, “Hükümetimiz gelişmeleri yakından takip ediyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi, ülkem Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasının önemli olduğuna inanıyor. Ülkemiz bunu başarmak için G7 ve ilgili diğer ülkelerle birlikte karşılıklı anlayış temelinde çalışacak” diye ekledi.Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan sonra ABD gibi Japonya da Rusya’yı zayıflatma stratejisini hayata geçiriyor. Tokyo, Kiev’e yardım sağlarken Moskova’ya yönelik yaptırımlar uyguluyor.Vladimir Putin ve Donald Trump, 12 Şubat Çarşamba günü, yaklaşık bir buçuk saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, liderlerin iki ülke vatandaşlarının takasının yanı sıra, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin konuları da ele aldığını açıklamıştı. Putin ve Trump, yüz yüze görüşmenin organizasyonu dahil kişisel temasları sürdürme konusunda sözleşmişti.
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japonya, japonya dışişleri bakanlığı, takeshi iwaya, rusya, ukrayna, abd, donald trump, vladimir putin
japonya, japonya dışişleri bakanlığı, takeshi iwaya, rusya, ukrayna, abd, donald trump, vladimir putin

Putin-Trump görüşmesinin etkisi: Japonya Dışişleri Bakanı Iwaya’dan ‘karşılıklı anlayış’ çağrısı

10:01 14.02.2025 (güncellendi: 10:06 14.02.2025)
© AP Photo / Yong Teck LimJaponya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya
Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Yong Teck Lim
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin etkisi yayılmaya devam ediyor. Japon yetkili, ülkesinde yıllardır devam eden uygulamayı bozarak Rusya’yı ‘saldırganlık’ ile suçlamak yerine ‘karşılıklı anlayış’ ihtiyacına vurgu yaptı.
Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, son basın toplantısında, Rusya ile ilişkilerin zor olduğu yönündeki standart ifadeye uzun aradan sonra ilk kez ‘karşılıklı anlayışa ihtiyaç olduğu’ sözlerini ekledi.
Japon yetkililer, eski Başbakan Fumio Kişida’dan başlayarak, resmi açıklamalarında, Rusya ile işbirliğinde zorlukların olduğu ve Tokyo'nun ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edeceği yönündeki ifadeye “Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle” sözleriyle başlıyordu.
Japonya Dışişleri Bakanı Iwaya bu geleneği bozarak ‘saldırı’ iddiasına ‘karşılıklı anlayışa’ olan inancı tercih etti.
Iwaya, son basın toplantısında, ABD-Rusya ilişkilerindeki olası değişimler nedeniyle Tokyo'nun Moskova'ya yönelik politikasında değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya şunu dedi:
Japonya-Rusya ilişkilerinden bahsedecek olursak, ülkelerimiz arasında birçok sorunlu konu var. Japonya-Rusya ilişkileri zor durumda. Ancak diğer yandan Rusya'nın komşu bir ülke olduğuna ve karşılıklı anlayışa ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Rusya ile ilişkilerimizi, ülkemizin dış politikasında bir bütün olarak Japonya'nın ulusal çıkarlarına hizmet edecek şekilde tanımlamaya devam edeceğiz.
Ukrayna'daki çatışma bağlamında, ABD-Rusya diyaloğunu 'elzem' olarak nitelendiren Japon bakan, “Hükümetimiz gelişmeleri yakından takip ediyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi, ülkem Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasının önemli olduğuna inanıyor. Ülkemiz bunu başarmak için G7 ve ilgili diğer ülkelerle birlikte karşılıklı anlayış temelinde çalışacak” diye ekledi.
Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan sonra ABD gibi Japonya da Rusya’yı zayıflatma stratejisini hayata geçiriyor. Tokyo, Kiev’e yardım sağlarken Moskova’ya yönelik yaptırımlar uyguluyor.
Vladimir Putin ve Donald Trump, 12 Şubat Çarşamba günü, yaklaşık bir buçuk saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, liderlerin iki ülke vatandaşlarının takasının yanı sıra, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin konuları da ele aldığını açıklamıştı. Putin ve Trump, yüz yüze görüşmenin organizasyonu dahil kişisel temasları sürdürme konusunda sözleşmişti.
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