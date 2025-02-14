https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abd-mahkemesi-rus-vatandasi-vinnikin-aleyhindeki-davayi-resmen-kapatti-1093681418.html

ABD mahkemesi Rus vatandaşı Vinnik'in aleyhindeki davayı resmen kapattı

ABD mahkemesi Rus vatandaşı Vinnik'in aleyhindeki davayı resmen kapattı

Sputnik Türkiye

ABD, Rus vatandaşı Vinnik aleyhindeki davayı resmen kapattı. 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T23:01+0300

2025-02-14T23:01+0300

2025-02-14T23:01+0300

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San Francisco'daki mahkeme Rus vatandaşı Aleksandr Vinnik aleyhindeki davayı resmen kapattı.Mahkemenin kararında, “Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi üzerine ve gösterilen iyi nedenlerden ötürü, kapatma bildiriminin ve buna eşlik eden mühürleme idari talebinin gizliliğinin kaldırılmasına ve kamu sicilinde yayınlanmasına karar verilmiştir” cümlesi yer aldı.ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Walz daha önce yaptığı açıklamada, ABD liderinin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Whitkoff'un, Ağustos 2021'de Şeremetyevo Havaalanı'nda gözaltına alınan ve bagajında esrar ile haşhaş yağı bulunan Rusya'da tutuklu bir Amerikalı olan Mark Vogel'in iadesini müzakere etmek üzere hafta başında Rusya'yı ziyaret ettiğini söylemişti. Aleksandr Vinnik kimdir?Aleksandr Vinnik, 25 Temmuz 2017'de ABD'nin talebiyle Yunanistan'da tutuklanmış, yaklaşık 8 yıldır suçlu olduğuna dair herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın ABD’de cezaevinde tutulmuştu.ABD'de davayla ilgili tek bir duruşması bile yapılmayan Vinnik, bilgisayar korsanlığı, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin transfer edilmesi, aklanması ve saklanması amacıyla kullanılan BTC-e kripto para borsasının yönetimine katılmakla suçlanmıştı.Suçlu bulunması halinde yaklaşık 200 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Vinnik, Mayıs 2024'te savcılıkla işbirliği yapma karşılığında cezasının 10 yıla kadar azaltılması yönünde bir anlaşma yapmıştı. Mahkeme'nin, Vinnik ile ilgili kararı önümüzdeki Haziran ayında vermesi bekleniyordu.Rus vatandaşı, iki ülke arasında varılan mahkum takası anlaşması kapsamında, Rusya’da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan mahkum edilen ABD vatandaşı Marc Fogel karşılığında serbest bırakılmıştı.Vinnik’in Fransız avukatı Frederic Belo, Vinnik’e yönelik dava dosyasının kapatıldığını, Rus vatandaşın adının mahkumlar listesinden çıkarıldığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abdnin-serbest-biraktigi-vinnik-eve-dondum-ama-henuz-cocuklarimi-gormedim-1093661835.html

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