Araştırma: Türkiye’de kadınlar güzellik bütçelerinin üçte birini makyaj ürünlerine ayırıyor

Türkiye’de güzellik eğilimlerine yönelik birden fazla araştırmanın sonuçları derlendi. 16-60 yaş arası kadınlarla gerçekleştirilen çalışmada, ortaya çıkan... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093644299_0:27:1575:913_1920x0_80_0_0_422b8a283ee400336356e1cf9afb9cc3.jpg

Türkiye'de 16-60 yaş arasında kadınlarla gerçekleştirilen birden fazla çalışmanın ortaya çıkan sonuçları şaşırttı. yaşlanma karşıtı ürünlere açık ara artan bir ilgi tespit edilirken bu ürünlerin gençlerde de yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmüş.2024 yılında 158 milyar lira (güncel kurla 4 milyar 376 milyon dolar) büyüklüğe ulaşan Türkiye güzellik pazarında, her 10 kadından 8'i farklı saç sorunlarıyla mücadele ederken, en büyük ve ortak sorun olarak saç dökülmesi öne çıkıyor. Kadınlar, en yaygın saç bakım uygulaması olarak saç kestirmeyi tercih ediyor.Türkiye'de kadınlar güzellik bütçelerinin üçte biri ile en büyük kısmını makyaj ürünlerine ayırıyor. Türkiye güzellik pazarında en büyük payı yüzde 24 ile cilt bakımı kategorisi alırken, bunu sırasıyla saç bakımı, makyaj ve hijyen, parfüm ve saç boyası takip ediyor.Yaşlanma karşıtı ürünlerin kullanımının son 3 yılda iki katı aştığı görülürken son dönemde yaşlılık karşıtı ürünlere gençler de ilgi gösteriyor. Öte yandan, Türkiye'de yalnızca 10 kişiden 1'i güneş kremi kullanıyor. Güneş kremi kullanımı sınırlı kalırken, serum kullanımının kadınların günlük rutinlerine eklenmiş. Özellikle 25-34 yaş aralığındaki kadınlar, serum kullanmayı daha çok tercih ediyor.Cilt bakımında en çok aranan içerik C vitamini vitamini olurken, onu sırayla kolajen, hyalüronik asit, retinol, AHA BHA, niasinamid, salisilik asit, glikolik asit, arbutin ve kafein takip ediyor.Güzellik ürünleri yüzde 40'la en çok e-ticaretten satın alınıyor. Her 10 kadından 7'si çevrim içi kozmetik alışverişi öncesinde fiyat karşılaştırması yapıyor.Makyaj kategorisinde satılan her 10 üründen 4'ü Z kuşağı tarafından satın alınıyor. Z kuşağının güneş koruyuculara, serumlara, sivilce karşıtı ürünlere ve arındırıcı yüz maskelerine ilgisi her geçen gün artıyor.

