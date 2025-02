https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/prof-dr-sinan-canan-stresin-olumsuz-etkisini-azaltacak-formulu-acikladi-her-saniye-yapiyoruz-ama-1093381032.html

Prof. Dr. Sinan Canan stresin olumsuz etkisini azaltacak formülü açıkladı: Her saniye yapıyoruz ama doğrusu ne?

Prof. Dr. Sinan Canan stresin olumsuz etkisini azaltacak formülü açıkladı: Her saniye yapıyoruz ama doğrusu ne?

12.02.2025

Çağımızın en büyük problemlerinden stres, çoğu hastalığın çıkış nedeni olarak gösteriliyor. Sputnik Türkiye, Profesör Doktor Sinan Canan'a 'stres ile nasıl başa çıkılır?' diye sordu. Stresle baş etmenin formülünü 'doğru nefes almak' olarak açıklayan Sinan Canan, 'bir şeyleri kaçırma korkusu'nun en büyük nedenlerinden birini ise sosyal medya olarak görüyor. Canan, "Milyarlarca insanla temastayız, haberdar oluyoruz, haber alıyoruz. Bu maalesef beynimizin kapasitesinin izin vermeyeceği kadar bir kitleyi takip etme zorunluluğu doğuruyor" diyor.Stres nedir?Modern çağın en büyük sorunlarından biri stres. Sırtı tutulana da, migreni tutana da doktorlar 'stresten uzak dur' diyor. Peki nedir bu stres?'Oturup düşünerek kendimizi strese sokabiliriz'İnsanların zihinsel olarak stres üreten tek canlı olduğunu söyleyen Canan, 'düşünerek kendimizi strese sokabiliyoruz' dedi ve "Kısıtlanma hissi stres yaratır ama doğadaki tüm canlılarda olduğu gibi biz de aynı stres sistemini paylaşıyoruz. Onlardaki tetiklenen mekanizma aynısı bizde de oluyor. Biz zihinsel olarak stres üreten tek canlıyız. Sadece oturup düşünerek kendimizi strese sokabiliyoruz. Belirsizlik bizi çok fazla strese sokabiliyor. Bir an bir sata bir gün hatta 10 yıl sonra ne olacağını bilememek stres yaratıyor. Modern yaşam koşullarının unsuru stresi tetikliyor" dedi.'Akut stres yararlı, kronik stres son derece zararlı''Stres vücutta nasıl oluşur' sorusunu yanıtlayan Sinan Canan, süreci adım adım anlattı:Canan kronik stresin son derece zararlı hastalıklara kapı açtığını da vurguladı:Stres yeni bir kavram mı?Stresin tarihinden de bahseden Canan "Stres kavramı biyolojiden getirdiğimiz nispeten yeni bir kavram. 20. yüzyılda tanımladığımız bir şey. İnsanın birkaç yüzyıldır kendi medeniyetini yaratıp onun içinde yaşamaya başlamasından sonra kronik stresin gittikçe artış gösterdiğini biliyoruz. Bu konuyu tabi biyolojik bir reaksiyon bazına ele almak 50-60 yıldır yaptığımız bir şey" dedi.Stresten nasıl korunulur?İnsanların yüzyıllar boyunca yokluk içinde yaşamaya alıştığını, günümüzde ise bunun tam terci varlıkların içinde yaşamak zorunda olduğunu söyleyen Sinan Canan "Günümüz şehirli insanının en büyük problemi insanın orijinalde yokluklar dünyası için yapılmış bir varlık olmasına rağmen günümüzde çokluklar dünyasında yaşamaya çalışıyor olması. Modern medeniyette doğada bulamayacağız birçok şeyi bol miktarda üretebiliyoruz. Birkaç yüzyıl önce atalarımızın hiç alışık olmadığı bir çevrede yaşamak zorundayız ama biyolojimiz, beden donamımız buna uygun değil. Bunların hepsi bizde stres yaratıyor. Günümüzün teknolojik gelişmelerinin sonuçları çeşitli şekillerde strese sebep oluyor. Bu stresli hayata karşı savunma mekanizması geliştirmemiz lazım. İki tarafı var; bir, stres yapan unsuru azaltmak ve iki, yönetim tekniklerini öğrenmek" dedi.Stresin etkisi nasıl azalır?Prof. Dr. Sinan Canan, stresin olumsuz etkisini azaltmak için yapılması gerekenleri:'Hayvanların ilgilenemedikleri konulara ilgi gösteren insanlar daha az stresli'Peki stres hayattan nasıl çıkarılır? Sinan Canan 'Stres olmazsa hayatta kalamazdık. Sürekli bedensel hazlarla, yeme içe, cinsellik, zenginlik, güvenlik, rahatlık gibi konularla ilgilenen insanların stres düzeyleri daha yüksek' dedi ve stresi azaltmak için yapılabilecekleri sıraladı:'Fear of missing out' ve 'sürüden ayrılanı kur kapar' ilişkisiGünümüzde stres kaynaklarından biri de Fear of Missing Out (FOMO) diye de sık sık duyduğumuz 'Günceli, gelişmeleri kaçırma korkusu'. Sinan Canan, insanlığın ilk dönemlerinde sürü halinde yaşama psikolojisini hatırlattı. Canan, "Fear of Missing Out, dijital cihazların hayatımıza girmesi ile daha belirgin hale geldi. Etrafımızdan olan bir şeyleri kaçırma korkusu aslında bizim antik atalarımızdan bize miras kalmış olan bir sürü davranışının yansıması. Malum sürü ile birlikte yaşayan bir birey, klanın her an nerde ne yaptığı konusunda uyanık olmalı ki, sürüden ayrılıp başına bir şey gelmesin. Yakın zamana kadar bunu yapmak çok kolaydı. Sadece etrafımızdaki insanlarla kurduğumuz ilişki ile bunu sağlıyorduk" diyerek 'sürüden ayrılanı kurt kapar' ve 'Fear of Missing Out' arasındaki ilişkiyi ortaya koymuş oldu.'Sabah uyanıp hemen telefona bakıyoruz ne kaçırdık diye'Canan, dijital çağ ile bireyin milyarlarca insandan haberi olduğunu ancak insan vücudunun bunu kaldırmadığını anlattı ve 'gereksiz olanı hayatınızdan çıkarın' dedi:

