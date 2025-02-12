https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-temsilciler-meclisi-ulkenin-istikrarini-tehdit-eden-onemli-bir-borc-kriziyle-karsi-karsiyayiz-1093612054.html

ABD Temsilciler Meclisi: Ülkenin istikrarını tehdit eden önemli bir borç kriziyle karşı karşıyayız

ABD Temsilciler Meclisi: Ülkenin istikrarını tehdit eden önemli bir borç kriziyle karşı karşıyayız

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi, ABD’nin, ülkenin uzun vadeli istikrarını tehdit eden önemli bir kamu borcu kriziyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T20:26+0300

2025-02-12T20:26+0300

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dünya

abd kongresi

temsilciler meclisi

bütçe

faiz

gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)

kamu borcu

hazine

tehdit

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ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin bütçe karar metninde, devlet borcunun, ülkenin uzun vadeli mali sürdürülebilirliği için büyük bir tehdit oluşturduğu ve gelecek nesiller üzerinde de etkileri olacağı belirtildi.Belgede, “Amerika Birleşik Devletleri şu anda 36 trilyon dolar veya GSYH'nin yüzde 123'ünü aşan önemli bir borç kriziyle karşı karşıya” denildi.Hükümet harcamalarının 2019'dan bu yana yüzde 59 oranında arttığı ve tüm federal bütçenin yüzde 70'ini oluşturduğu vurgulanan belgede, Hazine'nin mevcut mali yılda borç yükümlülüklerine ilişkin net faiz ödemelerinin 952 milyar dolar veya GSYH'nin yüzde 3.2'si olduğu belirtilerek, “Borç, ülkenin uzun vadeli mali sürdürülebilirliği için büyük bir tehdit oluşturuyor ve gelecek nesiller üzerinde de etkileri olacak” ifadelerine yer verildi.Ayrıca 2025 mali yılı bütçe açığının 1.9 trilyon dolar ya da GSYH'nin yüzde 6.2'si olacağına dikkat çekildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abdde-enflasyon-beklentiyi-asti-fed-faiz-indirimi-tarihi-degisti-1093607759.html

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Sputnik Türkiye

abd kongresi, temsilciler meclisi, bütçe, faiz, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), kamu borcu, hazine, tehdit