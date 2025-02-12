https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-temsilciler-meclisi-ulkenin-istikrarini-tehdit-eden-onemli-bir-borc-kriziyle-karsi-karsiyayiz-1093612054.html
ABD Temsilciler Meclisi: Ülkenin istikrarını tehdit eden önemli bir borç kriziyle karşı karşıyayız
ABD Temsilciler Meclisi: Ülkenin istikrarını tehdit eden önemli bir borç kriziyle karşı karşıyayız
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi, ABD’nin, ülkenin uzun vadeli istikrarını tehdit eden önemli bir kamu borcu kriziyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T20:26+0300
2025-02-12T20:26+0300
2025-02-12T20:25+0300
dünya
abd kongresi
temsilciler meclisi
bütçe
faiz
gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
kamu borcu
hazine
tehdit
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ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin bütçe karar metninde, devlet borcunun, ülkenin uzun vadeli mali sürdürülebilirliği için büyük bir tehdit oluşturduğu ve gelecek nesiller üzerinde de etkileri olacağı belirtildi.Belgede, “Amerika Birleşik Devletleri şu anda 36 trilyon dolar veya GSYH'nin yüzde 123'ünü aşan önemli bir borç kriziyle karşı karşıya” denildi.Hükümet harcamalarının 2019'dan bu yana yüzde 59 oranında arttığı ve tüm federal bütçenin yüzde 70'ini oluşturduğu vurgulanan belgede, Hazine'nin mevcut mali yılda borç yükümlülüklerine ilişkin net faiz ödemelerinin 952 milyar dolar veya GSYH'nin yüzde 3.2'si olduğu belirtilerek, “Borç, ülkenin uzun vadeli mali sürdürülebilirliği için büyük bir tehdit oluşturuyor ve gelecek nesiller üzerinde de etkileri olacak” ifadelerine yer verildi.Ayrıca 2025 mali yılı bütçe açığının 1.9 trilyon dolar ya da GSYH'nin yüzde 6.2'si olacağına dikkat çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abdde-enflasyon-beklentiyi-asti-fed-faiz-indirimi-tarihi-degisti-1093607759.html
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abd kongresi, temsilciler meclisi, bütçe, faiz, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), kamu borcu, hazine, tehdit
abd kongresi, temsilciler meclisi, bütçe, faiz, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), kamu borcu, hazine, tehdit
ABD Temsilciler Meclisi: Ülkenin istikrarını tehdit eden önemli bir borç kriziyle karşı karşıyayız
ABD Temsilciler Meclisi, ABD’nin, ülkenin uzun vadeli istikrarını tehdit eden önemli bir kamu borcu kriziyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.
ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin bütçe karar metninde, devlet borcunun, ülkenin uzun vadeli mali sürdürülebilirliği için büyük bir tehdit oluşturduğu ve gelecek nesiller üzerinde de etkileri olacağı belirtildi.
Belgede, “Amerika Birleşik Devletleri şu anda 36 trilyon dolar veya GSYH'nin yüzde 123'ünü aşan önemli bir borç kriziyle karşı karşıya” denildi.
Hükümet harcamalarının 2019'dan bu yana yüzde 59 oranında arttığı ve tüm federal bütçenin yüzde 70'ini oluşturduğu vurgulanan belgede, Hazine'nin mevcut mali yılda borç yükümlülüklerine ilişkin net faiz ödemelerinin 952 milyar dolar veya GSYH'nin yüzde 3.2'si olduğu belirtilerek, “Borç, ülkenin uzun vadeli mali sürdürülebilirliği için büyük bir tehdit oluşturuyor ve gelecek nesiller üzerinde de etkileri olacak” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca 2025 mali yılı bütçe açığının 1.9 trilyon dolar ya da GSYH'nin yüzde 6.2'si olacağına dikkat çekildi.