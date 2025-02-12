https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abdde-enflasyon-beklentiyi-asti-fed-faiz-indirimi-tarihi-degisti-1093607759.html

ABD'de enflasyon beklentiyi aştı: FED faiz indirimi tarihi değişti

ABD'de enflasyon beklentiyi aştı: FED faiz indirimi tarihi değişti

Sputnik Türkiye

ABD’de ocak ayında TÜFE aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 3.3... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T17:42+0300

2025-02-12T17:42+0300

2025-02-12T17:42+0300

ekonomi

abd

fed

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dolar/tl

enformasyon

enflasyon araştırma grubu

gıda enflasyonu

jerome powell

abd seçimleri

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ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin tüketici enflasyonu (TÜFE) verilerini açıkladı.Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0.5 arttı. Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 0.3 artması yönündeydi. TÜFE, Aralık 2024’te ise aylık yüzde 0.4 artış kaydetmişti. Yıllık bazda tüketici enflasyonu da yüzde 3 yükselerek tahminleri aştı. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun Aralık 2024’te olduğu gibi yüzde 2.9 seviyesinde kalması yönündeydi. Enflasyondaki bu yükseliş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini etkiledi.Barınma ve enerji fiyatları artıştaEnflasyon verilerinde özellikle barınma maliyetleri dikkat çekti. Ocak ayında barınma maliyetleri aylık yüzde 0.4 artarken, yıllık bazda yüzde 4.4 yükseldi. Bu artış, TÜFE’deki aylık yükselişin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturdu. Enerji fiyatları da ocakta aylık bazda yüzde 1.1, yıllık bazda ise yüzde 1 arttı. Özellikle benzin fiyatları ocakta yüzde 1.8 artış kaydederken, yıllık bazda yüzde 0.2 düşüş gösterdi. Gıda fiyatları ise aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 2.5 yükseldi.Çekirdek enflasyon beklentilerin üzerinde geldiDeğişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, ocakta aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 3.3 artış gösterdi. Ekonomistlerin beklentisi, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 3.1 olması yönündeydi. Aralık 2024’te çekirdek TÜFE aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 3.2 artış kaydetmişti. Enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından, piyasalardaki faiz indirimi beklentileri eylülden aralık ayına ötelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-baskani-trump-devlet-sozlesmelerindeki-rusvetler-1-trilyon-dolari-bulabilir-1093602358.html

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