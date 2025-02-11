https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/trafik-cezalari-artiriliyor-bunlari-yapanlar-yandi-yeni-donemde-ehliyet-iptali-ve-hapis-cezasi-1093553842.html

Trafik cezaları artırılıyor, bunları yapanlar yandı: Yeni dönemde ehliyet iptali ve hapis cezası geliyor

Trafik cezaları artırılıyor, bunları yapanlar yandı: Yeni dönemde ehliyet iptali ve hapis cezası geliyor

Sputnik Türkiye

Trafik kazalarının ve sürücü hatalarının artmasıyla birlikte hükümet harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T07:17+0300

2025-02-11T07:17+0300

2025-02-11T07:17+0300

türkiye

trafik

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trafik cezası

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Türkiye’de trafik suçları ve kazalar giderek ciddi bir sorun haline geliyor. Son olarak bir motokuryenin üzerine araç süren şoförün görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı. Artan öfke ve şiddetle mücadele kapsamında hükümet, caydırıcılığı artırmak için trafik suçlarına yönelik yaptırımları yeniden düzenliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni cezaları duyurduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde trafik suçlarına yönelik cezaların artırılacağını duyurdu. Hedef, toplumda oluşan “cezasızlık algısını” ortadan kaldırmak ve trafik kurallarının ihlal edilmesini önlemek.Trafik cezaları daha da ağırlaşacakTürkiye Gazetesi’nin haberine göre, yeni düzenlemeyle özellikle bazı trafik suçlarında para cezaları ve diğer yaptırımlar artırılacak. Kaza yapıp kaçanlar, ehliyetsiz araç kullananlar ve ulaşım araçlarının hareketini engelleyenlere yönelik cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi bekleniyor.Şu an kaza yapıp kaçanlara uygulanan 2 bin 170 TL para cezası ve 20 ceza puanı, caydırıcı bulunmadığı için artırılacak. Bu kişilerin, kazanın üzerinden zaman geçtikten sonra alkol durumunun tespit edilememesi gibi nedenlerle daha az ceza aldığı belirtiliyor.Kaza yapıp kaçanlara hapis cezası geliyorYeni düzenlemeyle kaza yapıp kaçanlar için uygulanacak yaptırımlar daha da ağırlaştırılacak. Bu kapsamda:Bu düzenlemelerin, özellikle alkollü araç kullanımı ve kazalarda kaçma durumlarını engellemek için caydırıcı olacağı düşünülüyor.Ehliyet i̇ptali ve diğer yaptırımlar genişletiliyorHükümetin yeni yargı paketinde, trafik suçlarına yönelik ehliyet iptali düzenlemeleri de bulunuyor. Ehliyetsiz araç kullanımı, sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye atması ve tekrarlayan trafik ihlalleri gibi durumlarda ehliyete el koyma sürelerinin artırılacağı belirtiliyor.Cezasızlık algısı ortadan kaldırılacakYargı Reformu Strateji Belgesi’nde, toplumda cezasızlık algısını kaldırmak için trafik suçlarına yönelik düzenlemelerin öncelikli olduğu vurgulanıyor. Hükümet, ağırlaştırılmış yaptırımlarla trafikteki disiplini artırmayı ve vatandaşların can güvenliğini sağlamayı hedefliyor.Trafik suçları i̇çin yeni dönem başlıyorCumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla gündeme gelen trafik düzenlemeleri, hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli bir ortam yaratmayı amaçlıyor. Hapis cezasından para cezalarına kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu yeni düzenlemelerin önümüzdeki dönemde kanunlaşması bekleniyor.

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