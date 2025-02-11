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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/egedeki-depremler-korkutuyor-pes-pese-5-ustunde-depremler-meydana-geldi-1093551983.html
Ege'deki depremler korkutuyor: Peş peşe 5 üstünde depremler meydana geldi
Ege'deki depremler korkutuyor: Peş peşe 5 üstünde depremler meydana geldi
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde günlerdir süren depremler, gece saatlerinde 5'in üzerinde iki büyük sarsıntıyla devam etti. AFAD, merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 ve 5,1... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T06:34+0300
2025-02-11T06:49+0300
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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde gece saatlerinde art arda iki büyük deprem meydana geldi. İlk deprem, saat 23.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı olarak kaydedildi. Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.Bu sarsıntının ardından saat 01.37'de bir başka deprem daha yaşandı. 5,1 büyüklüğündeki ikinci depremin, yine Ege Denizi merkezli olduğu ve zeminden 7 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Depremin, Bodrum’un Turgutreis ilçesine 147 kilometre mesafede olduğu belirtildi.Artçı sarsıntılar devam ediyorYaşanan iki büyük depremin ardından büyüklükleri 2 ile 3 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Uzmanlar, bölgedeki hareketliliğin bir süre daha devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Depremler çevre i̇llerde hissedildiDepremler, başta İzmir, Muğla, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Çanakkale olmak üzere birçok ilde hissedildi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken, AFAD tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı tespit edilmediği duyuruldu.AFAD'dan sosyal medya açıklamasıAFAD, meydana gelen depremleri sosyal medya hesaplarından duyurdu. Açıklamada, vatandaşların, deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi olmalarının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/ayvalik-gomec-ve-edremitte-de-sular-cekildi-yuzerek-gidilen-adacik-yuruyerek-ulasilir-oldu-1093550332.html
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Ege'deki depremler korkutuyor: Peş peşe 5 üstünde depremler meydana geldi

06:34 11.02.2025 (güncellendi: 06:49 11.02.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AA
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Ege Denizi'nde günlerdir süren depremler, gece saatlerinde 5'in üzerinde iki büyük sarsıntıyla devam etti. AFAD, merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 ve 5,1 büyüklüğündeki depremlerin detaylarını paylaştı. Depremler çevre illerde de hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde gece saatlerinde art arda iki büyük deprem meydana geldi. İlk deprem, saat 23.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı olarak kaydedildi. Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Bu sarsıntının ardından saat 01.37'de bir başka deprem daha yaşandı. 5,1 büyüklüğündeki ikinci depremin, yine Ege Denizi merkezli olduğu ve zeminden 7 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Depremin, Bodrum’un Turgutreis ilçesine 147 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

Artçı sarsıntılar devam ediyor

Yaşanan iki büyük depremin ardından büyüklükleri 2 ile 3 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Uzmanlar, bölgedeki hareketliliğin bir süre daha devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Depremler çevre i̇llerde hissedildi

Depremler, başta İzmir, Muğla, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Çanakkale olmak üzere birçok ilde hissedildi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken, AFAD tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı tespit edilmediği duyuruldu.

AFAD'dan sosyal medya açıklaması

AFAD, meydana gelen depremleri sosyal medya hesaplarından duyurdu. Açıklamada, vatandaşların, deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi olmalarının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.
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