https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/meteoroloji-saatler-kaldi-diyerek-alarma-gecti--6-il-icin-kritik-aciklama-geldi-kar-yagisi-1093551955.html

Meteoroloji 'Saatler kaldı' diyerek alarma geçti: 6 il için kritik açıklama geldi, kar yağışı Türkiye’yi saracak

Meteoroloji 'Saatler kaldı' diyerek alarma geçti: 6 il için kritik açıklama geldi, kar yağışı Türkiye’yi saracak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’nin yayımladığı 11 Şubat hava durumu raporuna göre, İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olacak. Orta Karadeniz ve İç... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T06:55+0300

2025-02-11T06:55+0300

2025-02-11T06:56+0300

meteoroloji

yaşam

orhan şen

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kar yağışı

kar fırtınası

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Amasya, Kayseri, Samsun’un iç kesimleri, Yozgat’ın doğu, Tokat ve Sivas’ın batı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bu bölgelerde kar kalınlığının 5-15 cm olacağı ve buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi.İstanbul’da kar yağışı başlıyorMeteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer) kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul Valiliği, kar yağışının Salı akşam saatlerinden Çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Valilik, vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaya çağırdı.Yurtta hava durumu: Hangi bölgelerde kar var?Meteoroloji’nin hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı yağışlı geçecek.İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.Hava sıcaklıkları ve rüzgarUzmanlardan kritik uyarılarKuvvetli kar yağışı: Amasya, Kayseri, Samsun’un iç kesimleri, Yozgat, Tokat ve Sivas’ta kar yağışı ulaşımı aksatabilir.Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yüksek bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.Buzlanma ve don: İç ve doğu kesimlerde don olayları ulaşımı zorlaştırabilir.İstanbul’da kar ne zaman başlayacak?CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Salı akşamı kar yağışları başlayacak. Özellikle İstanbul’da Çarşamba günü dikkatli olunmalı” dedi.Bugün hava nasıl olacak?Marmara’da kar ve kuvvetli rüzgar uyarısıMarmara Bölgesi’nde çok bulutlu bir hava hâkim olacak. İstanbul, Çanakkale ve Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur görülecek. Ayrıca Marmara'nın kuzey ve batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.Ege’de rüzgar etkili olacakEge Bölgesi’nde hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Kuzey ve doğu kesimlerde bulutlanma artarken, kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.Akdeniz’de sağanak yağış ve karla karışık yağmurAkdeniz Bölgesi’nde Antalya’nın batı kıyıları ve Doğu Akdeniz’de sağanak yağış etkili olacak. Toroslar kesiminde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.İç Anadolu’da kuvvetli kar yağışıİç Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle Sivas, Kayseri ve Yozgat’ın bazı kesimlerinde yerel kuvvetli kar yağışı (5-15 cm) bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis uyarıları yapıldı.Karadeniz’de yoğun kar ve çığ tehlikesiKaradeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, iç kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak. Orta Karadeniz’de Amasya, Tokat ve Samsun’un bazı bölgelerinde yerel kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.Doğu Anadolu’da çığ ve don uyarısıDoğu Anadolu Bölgesi’nde birçok ilde buzlanma ve don olayları görülmesi bekleniyor. Erzurum, Kars, Malatya ve Van çevrelerinde kar yağışı etkili olacak. Bölgenin yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve karla karışık yağmurGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer yağmurlu bir hava beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.Denizlerde hava durumu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/kar-tatili-11-subat-tarihine-de-yansidi-okullarin-tatil-oldugu-iller-hangileri-1093552183.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/egedeki-depremler-korkutuyor-pes-pese-5-ustunde-depremler-meydana-geldi-1093551983.html

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