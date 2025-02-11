Meteoroloji 'Saatler kaldı' diyerek alarma geçti: 6 il için kritik açıklama geldi, kar yağışı Türkiye’yi saracak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Adana Demirspor'dan TFF ve MHK'ya yönelik operasyon
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hukuk fakültesini okumak için şartlar değişti: İlk 100 bine girme şartı geldi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: 'Erken seçim beklemiyorum'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’de Yaşayan Geleneksel Kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kripto varlıklarda son durum
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
ABD’de USAID skandalı: Günlük 1.4 milyar dolar kayıp
06:31
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
BDDK'dan kredi düzenlemesi
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/meteoroloji-saatler-kaldi-diyerek-alarma-gecti--6-il-icin-kritik-aciklama-geldi-kar-yagisi-1093551955.html
Meteoroloji 'Saatler kaldı' diyerek alarma geçti: 6 il için kritik açıklama geldi, kar yağışı Türkiye’yi saracak
Meteoroloji 'Saatler kaldı' diyerek alarma geçti: 6 il için kritik açıklama geldi, kar yağışı Türkiye’yi saracak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji’nin yayımladığı 11 Şubat hava durumu raporuna göre, İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olacak. Orta Karadeniz ve İç... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T06:55+0300
2025-02-11T06:56+0300
meteoroloji
yaşam
orhan şen
doğu anadolu
akdeniz
meteoroloji genel müdürlüğü
cnn
kar
kar yağışı
kar fırtınası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/07/1066680981_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bd7e18c51057776700f09de131db27ff.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Amasya, Kayseri, Samsun’un iç kesimleri, Yozgat’ın doğu, Tokat ve Sivas’ın batı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bu bölgelerde kar kalınlığının 5-15 cm olacağı ve buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi.İstanbul’da kar yağışı başlıyorMeteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer) kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul Valiliği, kar yağışının Salı akşam saatlerinden Çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Valilik, vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaya çağırdı.Yurtta hava durumu: Hangi bölgelerde kar var?Meteoroloji’nin hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı yağışlı geçecek.İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.Hava sıcaklıkları ve rüzgarUzmanlardan kritik uyarılarKuvvetli kar yağışı: Amasya, Kayseri, Samsun’un iç kesimleri, Yozgat, Tokat ve Sivas’ta kar yağışı ulaşımı aksatabilir.Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yüksek bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.Buzlanma ve don: İç ve doğu kesimlerde don olayları ulaşımı zorlaştırabilir.İstanbul’da kar ne zaman başlayacak?CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Salı akşamı kar yağışları başlayacak. Özellikle İstanbul’da Çarşamba günü dikkatli olunmalı” dedi.Bugün hava nasıl olacak?Marmara’da kar ve kuvvetli rüzgar uyarısıMarmara Bölgesi’nde çok bulutlu bir hava hâkim olacak. İstanbul, Çanakkale ve Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur görülecek. Ayrıca Marmara'nın kuzey ve batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.Ege’de rüzgar etkili olacakEge Bölgesi’nde hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Kuzey ve doğu kesimlerde bulutlanma artarken, kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.Akdeniz’de sağanak yağış ve karla karışık yağmurAkdeniz Bölgesi’nde Antalya’nın batı kıyıları ve Doğu Akdeniz’de sağanak yağış etkili olacak. Toroslar kesiminde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.İç Anadolu’da kuvvetli kar yağışıİç Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle Sivas, Kayseri ve Yozgat’ın bazı kesimlerinde yerel kuvvetli kar yağışı (5-15 cm) bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis uyarıları yapıldı.Karadeniz’de yoğun kar ve çığ tehlikesiKaradeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, iç kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak. Orta Karadeniz’de Amasya, Tokat ve Samsun’un bazı bölgelerinde yerel kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.Doğu Anadolu’da çığ ve don uyarısıDoğu Anadolu Bölgesi’nde birçok ilde buzlanma ve don olayları görülmesi bekleniyor. Erzurum, Kars, Malatya ve Van çevrelerinde kar yağışı etkili olacak. Bölgenin yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve karla karışık yağmurGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer yağmurlu bir hava beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.Denizlerde hava durumu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/kar-tatili-11-subat-tarihine-de-yansidi-okullarin-tatil-oldugu-iller-hangileri-1093552183.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/egedeki-depremler-korkutuyor-pes-pese-5-ustunde-depremler-meydana-geldi-1093551983.html
doğu anadolu
akdeniz
istanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/07/1066680981_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b9d3f760c68bb95f2cba6b9dedd4845d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 11 şubat hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, istanbul’da kar ne zaman başlayacak
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 11 şubat hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, istanbul’da kar ne zaman başlayacak

Meteoroloji 'Saatler kaldı' diyerek alarma geçti: 6 il için kritik açıklama geldi, kar yağışı Türkiye’yi saracak

06:55 11.02.2025 (güncellendi: 06:56 11.02.2025)
© AAİstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji’nin yayımladığı 11 Şubat hava durumu raporuna göre, İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olacak. Orta Karadeniz ve İç Anadolu’da bulunan 6 il için "sarı kodlu" kar yağışı uyarısı yapıldı. Çığ tehlikesi, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. İşte detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Amasya, Kayseri, Samsun’un iç kesimleri, Yozgat’ın doğu, Tokat ve Sivas’ın batı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bu bölgelerde kar kalınlığının 5-15 cm olacağı ve buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi.

İstanbul’da kar yağışı başlıyor

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer) kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul Valiliği, kar yağışının Salı akşam saatlerinden Çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Valilik, vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaya çağırdı.
12 ilde eğitime kar engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
TÜRKİYE
Kar tatili 11 Şubat tarihine de yansıdı: Okulların tatil olduğu iller hangileri?
06:42

Yurtta hava durumu: Hangi bölgelerde kar var?

Meteoroloji’nin hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı yağışlı geçecek.
Yağış Türleri:Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları: Yağmur
Şanlıurfa çevresi: Yağmur
Diğer bölgeler: Karla karışık yağmur ve kar
İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıkları ve rüzgar

Hava sıcaklığı: Türkiye genelinde önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.
Rüzgar: Kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de ise rüzgarın hızının 40-60 km/saat arası kuvvetli olması bekleniyor.

Uzmanlardan kritik uyarılar

Kuvvetli kar yağışı: Amasya, Kayseri, Samsun’un iç kesimleri, Yozgat, Tokat ve Sivas’ta kar yağışı ulaşımı aksatabilir.
Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yüksek bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.
Buzlanma ve don: İç ve doğu kesimlerde don olayları ulaşımı zorlaştırabilir.

İstanbul’da kar ne zaman başlayacak?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Salı akşamı kar yağışları başlayacak. Özellikle İstanbul’da Çarşamba günü dikkatli olunmalı” dedi.

Bugün hava nasıl olacak?

Marmara’da kar ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara Bölgesi’nde çok bulutlu bir hava hâkim olacak. İstanbul, Çanakkale ve Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur görülecek. Ayrıca Marmara'nın kuzey ve batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.
İstanbul: 2°C / 5°C, yükseklerde kar yağışlı.
Çanakkale: 0°C / 6°C, doğu çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Sakarya: 0°C / 7°C, yüksek kesimlerde kar yağışlı.

Ege’de rüzgar etkili olacak

Ege Bölgesi’nde hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Kuzey ve doğu kesimlerde bulutlanma artarken, kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.
İzmir: 3°C / 10°C, parçalı ve az bulutlu.
Muğla: -2°C / 9°C, parçalı ve az bulutlu.
Afyonkarahisar: -6°C / 2°C, parçalı ve çok bulutlu.

Akdeniz’de sağanak yağış ve karla karışık yağmur

Akdeniz Bölgesi’nde Antalya’nın batı kıyıları ve Doğu Akdeniz’de sağanak yağış etkili olacak. Toroslar kesiminde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Adana: 6°C / 14°C, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, kuzeyde kar yağışlı.
Antalya: 6°C / 15°C, batı kıyılarında sağanak yağışlı.
Mersin: 9°C / 14°C, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

İç Anadolu’da kuvvetli kar yağışı

İç Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle Sivas, Kayseri ve Yozgat’ın bazı kesimlerinde yerel kuvvetli kar yağışı (5-15 cm) bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis uyarıları yapıldı.
Ankara: -1°C / 3°C, Salı öğleden sonra hafif kar yağışlı.
Eskişehir: -3°C / 2°C, parçalı ve çok bulutlu.
Sivas: -11°C / 1°C, batı ilçelerinde kuvvetli kar yağışlı.

Karadeniz’de yoğun kar ve çığ tehlikesi

Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, iç kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak. Orta Karadeniz’de Amasya, Tokat ve Samsun’un bazı bölgelerinde yerel kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
Samsun: 3°C / 6°C, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Amasya: 0°C / 5°C, yer yer kuvvetli kar yağışlı.
Trabzon: 4°C / 9°C, parçalı ve çok bulutlu.

Doğu Anadolu’da çığ ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde birçok ilde buzlanma ve don olayları görülmesi bekleniyor. Erzurum, Kars, Malatya ve Van çevrelerinde kar yağışı etkili olacak. Bölgenin yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Erzurum: -15°C / -3°C, parçalı ve çok bulutlu.
Malatya: -2°C / 5°C, aralıklı kar yağışlı.
Van: -9°C / 1°C, parçalı ve çok bulutlu.

Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve karla karışık yağmur

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer yağmurlu bir hava beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
Diyarbakır: -2°C / 9°C, parçalı ve çok bulutlu.
Gaziantep: 1°C / 4°C, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Şanlıurfa: 4°C / 8°C, aralıklı yağmurlu.

Denizlerde hava durumu

Marmara ve Ege: Kuzey yönlü kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) ve fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Karadeniz: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve dalga boyu yer yer 3 metre.
Akdeniz: Sağanak yağışlı, dalga boyu 2-3 metre.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
SON DEPREMLER
Ege'deki depremler korkutuyor: Peş peşe 5 üstünde depremler meydana geldi
06:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала