https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/meteoroloji-saatler-kaldi-diyerek-alarma-gecti--6-il-icin-kritik-aciklama-geldi-kar-yagisi-1093551955.html
Meteoroloji 'Saatler kaldı' diyerek alarma geçti: 6 il için kritik açıklama geldi, kar yağışı Türkiye’yi saracak
Meteoroloji 'Saatler kaldı' diyerek alarma geçti: 6 il için kritik açıklama geldi, kar yağışı Türkiye’yi saracak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji’nin yayımladığı 11 Şubat hava durumu raporuna göre, İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olacak. Orta Karadeniz ve İç... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T06:55+0300
2025-02-11T06:55+0300
2025-02-11T06:56+0300
meteoroloji
yaşam
orhan şen
doğu anadolu
akdeniz
meteoroloji genel müdürlüğü
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kar
kar yağışı
kar fırtınası
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Amasya, Kayseri, Samsun’un iç kesimleri, Yozgat’ın doğu, Tokat ve Sivas’ın batı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bu bölgelerde kar kalınlığının 5-15 cm olacağı ve buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi.İstanbul’da kar yağışı başlıyorMeteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer) kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul Valiliği, kar yağışının Salı akşam saatlerinden Çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Valilik, vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaya çağırdı.Yurtta hava durumu: Hangi bölgelerde kar var?Meteoroloji’nin hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı yağışlı geçecek.İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.Hava sıcaklıkları ve rüzgarUzmanlardan kritik uyarılarKuvvetli kar yağışı: Amasya, Kayseri, Samsun’un iç kesimleri, Yozgat, Tokat ve Sivas’ta kar yağışı ulaşımı aksatabilir.Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yüksek bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.Buzlanma ve don: İç ve doğu kesimlerde don olayları ulaşımı zorlaştırabilir.İstanbul’da kar ne zaman başlayacak?CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Salı akşamı kar yağışları başlayacak. Özellikle İstanbul’da Çarşamba günü dikkatli olunmalı” dedi.Bugün hava nasıl olacak?Marmara’da kar ve kuvvetli rüzgar uyarısıMarmara Bölgesi’nde çok bulutlu bir hava hâkim olacak. İstanbul, Çanakkale ve Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur görülecek. Ayrıca Marmara'nın kuzey ve batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.Ege’de rüzgar etkili olacakEge Bölgesi’nde hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Kuzey ve doğu kesimlerde bulutlanma artarken, kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.Akdeniz’de sağanak yağış ve karla karışık yağmurAkdeniz Bölgesi’nde Antalya’nın batı kıyıları ve Doğu Akdeniz’de sağanak yağış etkili olacak. Toroslar kesiminde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.İç Anadolu’da kuvvetli kar yağışıİç Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle Sivas, Kayseri ve Yozgat’ın bazı kesimlerinde yerel kuvvetli kar yağışı (5-15 cm) bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis uyarıları yapıldı.Karadeniz’de yoğun kar ve çığ tehlikesiKaradeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, iç kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak. Orta Karadeniz’de Amasya, Tokat ve Samsun’un bazı bölgelerinde yerel kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.Doğu Anadolu’da çığ ve don uyarısıDoğu Anadolu Bölgesi’nde birçok ilde buzlanma ve don olayları görülmesi bekleniyor. Erzurum, Kars, Malatya ve Van çevrelerinde kar yağışı etkili olacak. Bölgenin yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve karla karışık yağmurGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer yağmurlu bir hava beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.Denizlerde hava durumu
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Meteoroloji 'Saatler kaldı' diyerek alarma geçti: 6 il için kritik açıklama geldi, kar yağışı Türkiye’yi saracak
06:55 11.02.2025 (güncellendi: 06:56 11.02.2025)
Meteoroloji’nin yayımladığı 11 Şubat hava durumu raporuna göre, İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olacak. Orta Karadeniz ve İç Anadolu’da bulunan 6 il için "sarı kodlu" kar yağışı uyarısı yapıldı. Çığ tehlikesi, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. İşte detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Amasya, Kayseri, Samsun’un iç kesimleri, Yozgat’ın doğu, Tokat ve Sivas’ın batı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bu bölgelerde kar kalınlığının 5-15 cm olacağı ve buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi.
İstanbul’da kar yağışı başlıyor
Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer) kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul Valiliği, kar yağışının Salı akşam saatlerinden Çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Valilik, vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaya çağırdı.
Yurtta hava durumu: Hangi bölgelerde kar var?
Meteoroloji’nin hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı yağışlı geçecek.
Yağış Türleri:Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları:
YağmurŞanlıurfa çevresi:
YağmurDiğer bölgeler:
Karla karışık yağmur ve kar
İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklıkları ve rüzgar
Hava sıcaklığı:
Türkiye genelinde önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.
Rüzgar:
Kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de ise rüzgarın hızının 40-60 km/saat
arası kuvvetli olması bekleniyor.
Uzmanlardan kritik uyarılar
Kuvvetli kar yağışı: Amasya, Kayseri, Samsun’un iç kesimleri, Yozgat, Tokat ve Sivas’ta kar yağışı ulaşımı aksatabilir.
Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yüksek bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.
Buzlanma ve don: İç ve doğu kesimlerde don olayları ulaşımı zorlaştırabilir.
İstanbul’da kar ne zaman başlayacak?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Salı akşamı kar yağışları başlayacak. Özellikle İstanbul’da Çarşamba günü dikkatli olunmalı” dedi.
Marmara’da kar ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Marmara Bölgesi’nde çok bulutlu bir hava hâkim olacak. İstanbul, Çanakkale ve Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur görülecek. Ayrıca Marmara'nın kuzey ve batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.
İstanbul:
2°C / 5°C, yükseklerde kar yağışlı.
Çanakkale:
0°C / 6°C, doğu çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Sakarya:
0°C / 7°C, yüksek kesimlerde kar yağışlı.
Ege’de rüzgar etkili olacak
Ege Bölgesi’nde hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Kuzey ve doğu kesimlerde bulutlanma artarken, kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.
İzmir:
3°C / 10°C, parçalı ve az bulutlu.
Muğla:
-2°C / 9°C, parçalı ve az bulutlu.
Afyonkarahisar:
-6°C / 2°C, parçalı ve çok bulutlu.
Akdeniz’de sağanak yağış ve karla karışık yağmur
Akdeniz Bölgesi’nde Antalya’nın batı kıyıları ve Doğu Akdeniz’de sağanak yağış etkili olacak. Toroslar kesiminde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Adana:
6°C / 14°C, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, kuzeyde kar yağışlı.
Antalya:
6°C / 15°C, batı kıyılarında sağanak yağışlı.
Mersin:
9°C / 14°C, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
İç Anadolu’da kuvvetli kar yağışı
İç Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle Sivas, Kayseri ve Yozgat’ın bazı kesimlerinde yerel kuvvetli kar yağışı (5-15 cm) bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis uyarıları yapıldı.
Ankara:
-1°C / 3°C, Salı öğleden sonra hafif kar yağışlı.
Eskişehir:
-3°C / 2°C, parçalı ve çok bulutlu.
Sivas:
-11°C / 1°C, batı ilçelerinde kuvvetli kar yağışlı.
Karadeniz’de yoğun kar ve çığ tehlikesi
Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, iç kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak. Orta Karadeniz’de Amasya, Tokat ve Samsun’un bazı bölgelerinde yerel kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
Samsun:
3°C / 6°C, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Amasya:
0°C / 5°C, yer yer kuvvetli kar yağışlı.
Trabzon:
4°C / 9°C, parçalı ve çok bulutlu.
Doğu Anadolu’da çığ ve don uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi’nde birçok ilde buzlanma ve don olayları görülmesi bekleniyor. Erzurum, Kars, Malatya ve Van çevrelerinde kar yağışı etkili olacak. Bölgenin yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Erzurum:
-15°C / -3°C, parçalı ve çok bulutlu.
Malatya:
-2°C / 5°C, aralıklı kar yağışlı.
Van:
-9°C / 1°C, parçalı ve çok bulutlu.
Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve karla karışık yağmur
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer yağmurlu bir hava beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
Diyarbakır:
-2°C / 9°C, parçalı ve çok bulutlu.
Gaziantep:
1°C / 4°C, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Şanlıurfa:
4°C / 8°C, aralıklı yağmurlu.
Marmara ve Ege:
Kuzey yönlü kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) ve fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Karadeniz:
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve dalga boyu yer yer 3 metre.
Akdeniz:
Sağanak yağışlı, dalga boyu 2-3 metre.