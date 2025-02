Prof. Dr. Naci Görür 'kapıyı çalıyor' diyerek deprem riskli yerleri açıkladı: 7.6 büyüklüğünde uyarı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/prof-dr-naci-gorur-kapiyi-caliyor-diyerek-deprem-riskli-yerleri-acikladi-76-buyuklugunde-uyari-1093576182.html

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesi’nde her an büyük bir deprem yaşanabileceğine dikkat çekti. Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde bulunan Adalar, Kumburgaz ve Tekirdağ fay hatlarının risk taşıdığını belirten Görür, bu fayların toplam uzunluğunun 160 kilometre olduğunu söyledi. Tekirdağ segmentinin kırılmış olma ihtimaline dikkat çeken uzman, yine de bunun kesin bir bilgi olmadığını ifade etti.Deprem Olasılığı yüzde 47Prof. Dr. Görür, 1999 depreminin ardından geçen süre göz önüne alındığında, Marmara Bölgesi’nde 30 yıl içinde büyük bir depremin olma olasılığının %47 olduğunu vurguladı. Bu oran, deprem tehlikesinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, riskin hafife alınmaması gerektiğini belirterek, yapı güvenliği ve afet hazırlıklarının hızla tamamlanması gerektiğini söylüyor.Kuzey Anadolu Fayı uyarısıKuzey Anadolu Fayı (KAF), Bingöl Karlıova’dan başlayarak Yunanistan’a kadar uzanıyor. Prof. Dr. Görür, bu fayın depremleri doğudan batıya taşıma özelliği olduğunu ve tarihsel süreçte her büyük depremin bir sonraki batı segmentini tetiklediğini dile getirdi. Bu depremin göçü anlamına geliyor ve en son yaşanan büyük depremler, Marmara’nın kapısını çalıyor.Deprem riskli bölgeler hangileri?Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın en riskli noktalarını sıralarken, Marmara Bölgesi'nin yanı sıra Bingöl Karlıova hattının da dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etti.Naci Görür, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamalarda özetle şunları kaydetti:“O sözün anlamı şu; Marmara Bölgesi'nde minumum 7.2 maksimum 7.6 büyüklüğünde büyük bir deprem bekleniyor. Marmara Bölgesi'ndeki bütün fay sistemlerini harekete geçirir. Zaten deprem beklediğimiz Kuzey Anadolu'nun kuzey koludur. Yani Adalar, Kumburgaz fay kolu bir de daha Batı'da olan fay kolu vardır. Dolasıyla toplam uzunluğu 160 kilometredir. Tekirdağ kısmının kırılmış olma olasığı vardır; ama kendi içimizde bile tartışmalı bir konu. Dolasıyla bu fay sistemi harekete geçecek. 250 sene dolmuş vaziyettedir. 99'dan itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içerisinde deprem olma olasılığı yüzde 47'dir. Yani çok yüksek bir olasılıktır. Dolasıyla Marmara Bölgesi'nde bu depremi bekliyoruz. Depremlerin olduğu hat tamamen Kuzey Anadolu Fayı... Bingöl Karlıova'dan başlıyor ve Yunanistan'a kadar gidiyor. Bu fay nedir? Bu fay levha sınırdır. Depremler levha sınırında olur bir kısmı da levhanın içinde olur. KAF'ın bir davranışı var. Depremleri Doğu'dan Batı'ya doğru taşıyor. Her nerede deprem olmuşsa bir sonraki batısında olmuş. Bu depremin göçü demektir. Dolasıyla en son depremler Marmara'nın kapısını çalıyor. Bingöl Karlıova hattıyla kesişen ikinci fay var DAF ve Ölü Deniz fayı...”

