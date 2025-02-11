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İstanbul Valiliği'nden kar tatili duyurusu: Bugün hangi ilçelerde okullar tatil? Yarın okullar tatil edilecek mi?
İstanbul Valiliği'nden kar tatili duyurusu: Bugün hangi ilçelerde okullar tatil? Yarın okullar tatil edilecek mi?
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği’nden son dakika kar tatili açıklaması geldi. "11 Şubat bugün okullar tatil mi","İstanbul'da yarın okullar tatil mi","12 Şubat'ta okul var mı" sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte tatil olan ilçeler...
2025-02-11T14:24+0300
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Sibirya soğuklarının etkisini hissettirdiği İstanbul'da kar yağışı şiddetini artırdı. Megakent için peş peşe uyarılar verilirken "İstanbul'da okullar tatil edildi mi?", "İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?","İstanbul'da bugün ve yarın okullar tatil mi" sorularının yanıtları için son dakika kart tatili açıklamaları takip ediliyor.İstanbul'da bugün (11 Şubat Salı) okullar tatil mi?İstanbul’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle valilik, 9 ilçede eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasına göre, Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de kar yağışının etkili olması nedeniyle okullar 11 Şubat 2025 Salı günü tatil edildi.Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir. Ancak kar yağışının yoğun olduğu ilçelerde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."İstanbul’da yarın (12 şubat) okullar tatil edilecek mi?Vatandaşlar 12 Şubat Çarşamba günü için yeni bir tatil kararının alınıp alınmayacağını merak ediyor.Valilik açıklamasına göre, İstanbul’un güney ilçelerinde ve şehir merkezinde kar yağışı etkili olmadığı için genel bir tatil kararı bulunmuyor.Ancak, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından yeni değerlendirmeler yapılabileceği belirtiliyor. Kar yağışının devam etmesi durumunda, ilerleyen saatlerde yeni tatil kararları gelebilir.Kar yağışı i̇stanbul’da etkisini artırıyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam edecek.Geçtiğimiz haftadan beri süren soğuk hava dalgası, İstanbul’un özellikle kuzey bölgelerinde yoğun kar yağışına neden oluyor. Sürücüler zor anlar yaşarken, trafik kazalarında artış gözlemlendi.Yetkililer, buzlanma ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
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İstanbul Valiliği'nden kar tatili duyurusu: Bugün hangi ilçelerde okullar tatil? Yarın okullar tatil edilecek mi?

14:24 11.02.2025
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AA
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İstanbul Valiliği’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 ilçede okullar tatil edildi. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren kar yağış etkisini artıracak. Öğrencileri kar tatili duyurusu nedeniyle "11 Şubat bugün okullar tatil mi","İstanbul'da yarın okullar tatil mi" sorularının yanıtlarını araştırıyor.
Sibirya soğuklarının etkisini hissettirdiği İstanbul'da kar yağışı şiddetini artırdı. Megakent için peş peşe uyarılar verilirken "İstanbul'da okullar tatil edildi mi?", "İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?","İstanbul'da bugün ve yarın okullar tatil mi" sorularının yanıtları için son dakika kart tatili açıklamaları takip ediliyor.

İstanbul'da bugün (11 Şubat Salı) okullar tatil mi?

İstanbul’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle valilik, 9 ilçede eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasına göre, Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de kar yağışının etkili olması nedeniyle okullar 11 Şubat 2025 Salı günü tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir. Ancak kar yağışının yoğun olduğu ilçelerde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

İstanbul’da yarın (12 şubat) okullar tatil edilecek mi?

Vatandaşlar 12 Şubat Çarşamba günü için yeni bir tatil kararının alınıp alınmayacağını merak ediyor.
Valilik açıklamasına göre, İstanbul’un güney ilçelerinde ve şehir merkezinde kar yağışı etkili olmadığı için genel bir tatil kararı bulunmuyor.
Ancak, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından yeni değerlendirmeler yapılabileceği belirtiliyor. Kar yağışının devam etmesi durumunda, ilerleyen saatlerde yeni tatil kararları gelebilir.

Kar yağışı i̇stanbul’da etkisini artırıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam edecek.
Geçtiğimiz haftadan beri süren soğuk hava dalgası, İstanbul’un özellikle kuzey bölgelerinde yoğun kar yağışına neden oluyor. Sürücüler zor anlar yaşarken, trafik kazalarında artış gözlemlendi.
Yetkililer, buzlanma ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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AKOM'dan yarın için yoğun kar yağışı uyarısı: İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi, il genelinde tatil olacak mı?
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