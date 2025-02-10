https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/hava-kaosunu-meteoroloji-son-dakika-alarmla-duyurdu-istanbulda-kar-yagisi-yeniden-basladi-firtina-1093514872.html
'Hava kaosunu' Meteoroloji son dakika alarmla duyurdu: İstanbul’da kar yağışı yeniden başladı, fırtına geliyor
'Hava kaosunu' Meteoroloji son dakika alarmla duyurdu: İstanbul’da kar yağışı yeniden başladı, fırtına geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. 10 Şubat hava durumu raporuna göre ülke... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T06:47+0300
2025-02-10T06:47+0300
2025-02-10T06:47+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
don
akom
meteoroloji
istanbul
diyarbakır
doğu karadeniz
hava durumu
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı gece yarısı itibarıyla başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Çamlıca Tepesi gibi noktalarda görsel bir şölen oluşturdu. Kar yağışının, aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Türkiye genelinde yağışlı hava hakimMeteoroloji’nin tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Afyonkarahisar, Diyarbakır, Mardin, Çanakkale'nin doğu kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli ve Antalya'nın batı ve doğu kıyıları yağış alacak.Yağışlar genellikle yağmur şeklinde olacak ancak iç bölgelerle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Akdeniz kıyılarında yağmur etkili olurken, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde de yağmur bekleniyor.Don, buzlanma ve çığ tehlikesine dikkatMeteoroloji, iç ve doğu bölgelerde yoğun buzlanma ve don olaylarının yaşanacağını bildirdi. Pus ve yer yer sis olaylarının da etkili olması beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekildi.Çığ riski nedeniyle vatandaşların özellikle yüksek bölgelerde tedbirli olması çağrısı yapıldı.Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altındaMeteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini açıkladı. Soğuk hava dalgası, iç ve doğu kesimlerde yaşam koşullarını zorlaştırıyor.Rüzgar Marmara ve kıyı Ege’de kuvvetli esecekRüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, özellikle Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de hızının 40-60 km/saat arasında olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.Meteoroloji’den önemli uyarılarKuvvetli rüzgar uyarısıMarmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de beklenen kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara yol açabilir. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.Çığ tehlikesiDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ düşme riski bulunuyor. Yüksek bölgelerde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.Buzlanma ve donİç ve doğu bölgelerde, özellikle gece saatlerinde yoğun buzlanma ve don olayı görülecek. Sürücülerin yollarda dikkatli olması ve donan ekipman kullanması önem taşıyor.İstanbul’da kar yağışı görüntülendiİstanbul’da hafta başından bu yana uyarıları yapılan kar yağışı, yüksek noktalarda etkisini gösterdi. Özellikle Çamlıca Tepesi’nden alınan görüntüler, şehrin karla buluştuğu anları gözler önüne serdi. Kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkili olduğu, aralıklarla devam edeceği belirtildi.Bugün hava nasıl olacak?Marmara’da yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nin doğu kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur görüleceğini açıkladı. İstanbul, Sakarya, Çanakkale ve Tekirdağ gibi illerde yağışlar etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.Bölgenin batısında rüzgarın kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.Ege’de hafif kar ve kuvvetli rüzgarEge Bölgesi’nde Afyonkarahisar’da sabah saatlerinde hafif kar yağışı etkili olurken, kıyı kesimlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. İzmir, Muğla ve Denizli’de yağış beklenmezken, rüzgarın kıyı bölgelerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Kuzey Ege’de denizciler için fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgarın etkisiyle dalga boyunun yer yer 3.5 metreye ulaşabileceği bildirildi.Akdeniz’de yağmur etkili olacakAkdeniz Bölgesi’nde, Antalya’nın batı ve doğu kıyılarında aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yağmur etkisini gösterecek. Toroslar’ın yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.Batı Akdeniz’de kuzey yönlü fırtına riskine karşı denizcilerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.İç Anadolu’da kar ve don uyarısıAnkara, Konya, Sivas ve çevresinde kar yağışı beklenirken, bölgede gece saatlerinde yoğun buzlanma ve don olayı görülecek. Pus ve yer yer sis oluşumu nedeniyle sürücüler uyarıldı.Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği İç Anadolu’da, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda dikkatli olunması çağrısı yapıldı.Karadeniz’de çığ riski ve yoğun yağışBatı Karadeniz’de, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Kastamonu’da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesine dikkat çekilirken, özellikle eğimli arazilerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi sürüyorDoğu Anadolu Bölgesi’nde, Malatya, Elazığ ve Tunceli’de öğle saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don ve sis etkili olacak. Dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi.Sıcaklıkların -5°C’ye kadar düştüğü bölgede gece saatlerinde ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması önerildi.Güneydoğu Anadolu’da karla karışık yağmurDiyarbakır, Gaziantep ve Mardin çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Şanlıurfa’nın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur etkili olacak.Rüzgarın orta kuvvette esmesi öngörülürken, bölgede buzlanma riski nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması gerektiği açıklandı.Denizlerde fırtına alarmıMeteoroloji, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle denizcileri uyardı. Özellikle Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın hızının 60 km/saatin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.Dalga boyunun yer yer 3 metreyi bulacağı bölgelerde, balıkçılar ve küçük teknelerle seyahat edenler için risk oluşturabileceği belirtildi.
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'Hava kaosunu' Meteoroloji son dakika alarmla duyurdu: İstanbul’da kar yağışı yeniden başladı, fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. 10 Şubat hava durumu raporuna göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, birçok bölgede karla karışık yağmur, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı gece yarısı itibarıyla başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Çamlıca Tepesi gibi noktalarda görsel bir şölen oluşturdu. Kar yağışının, aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Türkiye genelinde yağışlı hava hakim
Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu
, Doğu Akdeniz
, İç Anadolu
(Eskişehir
hariç), Batı ve Orta Karadeniz
, Doğu Karadeniz kıyıları
, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı
ile Afyonkarahisar
, Diyarbakır
, Mardin
, Çanakkale'nin doğu kesimleri
, Tekirdağ
, Kırklareli
ve Antalya'nın batı ve doğu kıyıları
yağış alacak.
Yağışlar genellikle yağmur şeklinde olacak ancak iç bölgelerle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur
ve kar
görülecek. Akdeniz
kıyılarında yağmur etkili olurken, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları
ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde
de yağmur bekleniyor.
Don, buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat
Meteoroloji
, iç ve doğu bölgelerde yoğun buzlanma ve don
olaylarının yaşanacağını bildirdi. Pus ve yer yer sis olaylarının da etkili olması beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun
yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesine
dikkat çekildi.
Çığ riski nedeniyle vatandaşların özellikle yüksek bölgelerde tedbirli olması çağrısı yapıldı.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini açıkladı. Soğuk hava dalgası, iç ve doğu kesimlerde yaşam koşullarını zorlaştırıyor.
Rüzgar Marmara ve kıyı Ege’de kuvvetli esecek
Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, özellikle Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de hızının 40-60 km/saat arasında olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Meteoroloji’den önemli uyarılar
Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de beklenen kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara yol açabilir. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ düşme riski bulunuyor. Yüksek bölgelerde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
İç ve doğu bölgelerde, özellikle gece saatlerinde yoğun buzlanma ve don olayı görülecek. Sürücülerin yollarda dikkatli olması ve donan ekipman kullanması önem taşıyor.
İstanbul’da kar yağışı görüntülendi
İstanbul’da hafta başından bu yana uyarıları yapılan kar yağışı, yüksek noktalarda etkisini gösterdi. Özellikle Çamlıca Tepesi’nden alınan görüntüler, şehrin karla buluştuğu anları gözler önüne serdi. Kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkili olduğu, aralıklarla devam edeceği belirtildi.
Marmara’da yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nin doğu kesimlerinde
yağmur ve karla karışık yağmur görüleceğini açıkladı. İstanbul
, Sakarya
, Çanakkale
ve Tekirdağ
gibi illerde yağışlar etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.
Bölgenin batısında rüzgarın kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.
Çanakkale
°C, 7°C: Çok bulutlu, doğu kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
Edirne
°C, 7°C: Çok bulutlu.
İstanbul
°C, 7°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
Sakarya
°C, 7°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
Ege’de hafif kar ve kuvvetli rüzgar
Ege Bölgesi’nde Afyonkarahisar’da
sabah saatlerinde hafif kar yağışı etkili olurken, kıyı kesimlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. İzmir
, Muğla
ve Denizli’de
yağış beklenmezken, rüzgarın kıyı bölgelerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Kuzey Ege’de denizciler için fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgarın etkisiyle dalga boyunun yer yer 3.5 metreye ulaşabileceği bildirildi.
Afyonkarahisar
°C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı.
Denizli
°C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu.
İzmir
°C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Muğla
°C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Akdeniz’de yağmur etkili olacak
Akdeniz Bölgesi’nde
, Antalya’nın batı ve doğu kıyılarında
aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Adana
, Mersin
ve Hatay
çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yağmur etkisini gösterecek. Toroslar’ın yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.
Batı Akdeniz’de kuzey yönlü fırtına riskine karşı denizcilerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Adana
°C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu.
Antalya
°C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, batı ve doğu kıyıları aralıklı yağmurlu.
Hatay
°C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu.
Mersin
°C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu.
İç Anadolu’da kar ve don uyarısı
Ankara
, Konya
, Sivas
ve çevresinde kar yağışı beklenirken, bölgede gece saatlerinde yoğun buzlanma ve don olayı görülecek. Pus ve yer yer sis oluşumu nedeniyle sürücüler uyarıldı.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği İç Anadolu’da, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Ankara
°C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı.
Eskişehir
°C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Konya
°C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı.
Sivas
°C, -1°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
Karadeniz’de çığ riski ve yoğun yağış
Batı Karadeniz’de
, Düzce
, Bolu
, Zonguldak
ve Kastamonu’da
karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de
ise kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesine dikkat çekilirken, özellikle eğimli arazilerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.
Bolu
°C, 1°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
Düzce
°C, 4°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Kastamonu
°C, 3°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Zonguldak
°C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Amasya
°C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
Artvin
°C, 7°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu.
Samsun
°C, 7°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
Trabzon
°C, 8°C: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif yağmurlu.
Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi sürüyor
Doğu Anadolu Bölgesi’nde
, Malatya
, Elazığ
ve Tunceli’de
öğle saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don ve sis etkili olacak. Dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Sıcaklıkların -5°C’ye kadar düştüğü bölgede gece saatlerinde ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması önerildi.
Erzurum
°C, -5°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Kars
°C, -3°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Malatya
°C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı.
Van
°C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Güneydoğu Anadolu’da karla karışık yağmur
Diyarbakır
, Gaziantep
ve Mardin
çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Şanlıurfa’nın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur etkili olacak.
Rüzgarın orta kuvvette esmesi öngörülürken, bölgede buzlanma riski nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması gerektiği açıklandı.
Diyarbakır
°C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu.
Gaziantep
°C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu.
Mardin
°C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu.
Şanlıurfa
°C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu.
Denizlerde fırtına alarmı
Meteoroloji, Karadeniz
, Marmara
, Ege
ve Akdeniz’de
etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle denizcileri uyardı. Özellikle Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın hızının 60 km/saatin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Dalga boyunun yer yer 3 metreyi bulacağı bölgelerde, balıkçılar ve küçük teknelerle seyahat edenler için risk oluşturabileceği belirtildi.