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Yoğun kar yağışı ve buzlanma eğitim hayatını etkiledi: 6 şehirde okullar tatil
Yoğun kar yağışı ve buzlanma eğitim hayatını etkiledi: 6 şehirde okullar tatil
Sputnik Türkiye
Yoğun kar yağışı ve buzlanma Türkiye'nin farklı bölgelerinde eğitimi olumsuz etkiledi. Çanakkale, Samsun, Sinop, Ordu ve İstanbul'da taşımalı eğitime ara... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T07:03+0300
2025-02-10T07:05+0300
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Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 10 Şubat Pazartesi günü ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamalarda, taşımalı sistem dışındaki öğrencilerin ise eğitime devam edeceği belirtildi.Yenice ilçesinde yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma riski nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bir gün tatil ilan edilmiştir,” denildi. Çan ilçesindeki öğrenciler için de benzer bir açıklama yapıldı.Sinop’ta Gerze ve Dikmen i̇lçelerinde eğitime araSinop’un Gerze ve Dikmen ilçelerinde de kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için 1 gün tatil kararı alındı. Eğitime ara verilen okulların tam listesi “https://meb.ai/kwe9EI” adresinden duyuruldu.Samsun’da üç i̇lçede tatil kararıSamsun’da olumsuz hava şartları nedeniyle Alaçam, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, bu ilçelerdeki bazı okullarda taşımalı eğitim gören öğrencilerin izinli sayılacağı ifade edildi.Diğer okullarda ise eğitim öğretime normal şekilde devam edileceği belirtildi.Ordu’da 3 i̇lçede bazı okullara kar tatiliOrdu’da Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı okullarda eğitim 1 gün süreyle durduruldu. Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ve don riskine karşı önlem alındığı vurgulandı.İstanbul'da okullar tatil mi?İstanbul’un Silivri ilçesi, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Fakat herhangi bir olumsuzluk yaratacak kar yağışı henüz yaşanmadığından valilikten okullar için bir uyarı gelmedi. Çayırdere Mahallesi’nde başlayan kar yağışı, Sayalar Mahallesi’nde tipi şeklinde devam etti. Aralıklarla süren yağışın, ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini artırması bekleniyor.Kar ve buzlanma Türkiye genelinde eğitimi etkiliyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda birçok ilde kar yağışı ve buzlanma etkili oluyor. Taşımalı eğitim gören öğrenciler için yapılan tatil kararları, kötü hava koşullarının etkisiyle artmaya devam ediyor.Vatandaşların ve öğrencilerin, valilik ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden gelen açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/hava-kaosunu-meteoroloji-son-dakika-alarmla-duyurdu-istanbulda-kar-yagisi-yeniden-basladi-firtina-1093514872.html
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Yoğun kar yağışı ve buzlanma eğitim hayatını etkiledi: 6 şehirde okullar tatil

07:03 10.02.2025 (güncellendi: 07:05 10.02.2025)
© AAOkullara kar tatili
Okullara kar tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AA
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Yoğun kar yağışı ve buzlanma Türkiye'nin farklı bölgelerinde eğitimi olumsuz etkiledi. Çanakkale, Samsun, Sinop, Ordu ve İstanbul'da taşımalı eğitime ara verilirken, birçok ilçede eğitime devam edilecek. İşte hangi şehirlerde okulların tatil edildiği ve eğitime dair detaylı bilgiler.
Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 10 Şubat Pazartesi günü ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamalarda, taşımalı sistem dışındaki öğrencilerin ise eğitime devam edeceği belirtildi.
Yenice ilçesinde yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma riski nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bir gün tatil ilan edilmiştir,” denildi. Çan ilçesindeki öğrenciler için de benzer bir açıklama yapıldı.

Sinop’ta Gerze ve Dikmen i̇lçelerinde eğitime ara

Sinop’un Gerze ve Dikmen ilçelerinde de kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için 1 gün tatil kararı alındı. Eğitime ara verilen okulların tam listesi “https://meb.ai/kwe9EI” adresinden duyuruldu.

Samsun’da üç i̇lçede tatil kararı

Samsun’da olumsuz hava şartları nedeniyle Alaçam, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, bu ilçelerdeki bazı okullarda taşımalı eğitim gören öğrencilerin izinli sayılacağı ifade edildi.
Diğer okullarda ise eğitim öğretime normal şekilde devam edileceği belirtildi.

Ordu’da 3 i̇lçede bazı okullara kar tatili

Ordu’da Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı okullarda eğitim 1 gün süreyle durduruldu. Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ve don riskine karşı önlem alındığı vurgulandı.
Akkuş ilçesinde yalnızca Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu açık kalacak, diğer okullarda eğitim yapılmayacak.
Kumru ilçesinde, Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu ve Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu başta olmak üzere toplam 8 okulda tatil ilan edildi.
Ünye ilçesindeki Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu ve diğer üç okulda da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullar kapatıldı.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
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'Hava kaosunu' Meteoroloji son dakika alarmla duyurdu: İstanbul’da kar yağışı yeniden başladı, fırtına geliyor
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İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul’un Silivri ilçesi, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Fakat herhangi bir olumsuzluk yaratacak kar yağışı henüz yaşanmadığından valilikten okullar için bir uyarı gelmedi. Çayırdere Mahallesi’nde başlayan kar yağışı, Sayalar Mahallesi’nde tipi şeklinde devam etti. Aralıklarla süren yağışın, ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Kar ve buzlanma Türkiye genelinde eğitimi etkiliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda birçok ilde kar yağışı ve buzlanma etkili oluyor. Taşımalı eğitim gören öğrenciler için yapılan tatil kararları, kötü hava koşullarının etkisiyle artmaya devam ediyor.
Vatandaşların ve öğrencilerin, valilik ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden gelen açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.
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