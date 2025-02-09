https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/ege-denizinde-46-buyuklugunde-deprem-1093511658.html

Ege Denizi'nde 5.1 ve 4.6 büyüklüğünde peş peşe depremler

Ege Denizi'nde 5.1 ve 4.6 büyüklüğünde peş peşe depremler

Sputnik Türkiye

AFAD, Ege Denizi'nde saat 21.53'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmasının ardından saat 22.05'te de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha... 09.02.2025, Sputnik Türkiye

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntının kayıtlara geçtiği bilgisini paylaştı.Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Açıklamadan kısa bir süre sonra ise Ege Denizi'nde bu sefer 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Söz konusu deprem de 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/ege-denizi-yine-hareketli-4-uzeri-4-deprem-meydana-geldi-1093507615.html

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