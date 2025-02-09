https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/ege-denizinde-46-buyuklugunde-deprem-1093511658.html
Ege Denizi'nde 5.1 ve 4.6 büyüklüğünde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde 5.1 ve 4.6 büyüklüğünde peş peşe depremler
Sputnik Türkiye
AFAD, Ege Denizi'nde saat 21.53'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmasının ardından saat 22.05'te de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T22:09+0300
2025-02-09T22:09+0300
2025-02-09T22:20+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntının kayıtlara geçtiği bilgisini paylaştı.Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Açıklamadan kısa bir süre sonra ise Ege Denizi'nde bu sefer 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Söz konusu deprem de 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/ege-denizi-yine-hareketli-4-uzeri-4-deprem-meydana-geldi-1093507615.html
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ege denizi, deprem, son dakika, afad
ege denizi, deprem, son dakika, afad
Ege Denizi'nde 5.1 ve 4.6 büyüklüğünde peş peşe depremler
22:09 09.02.2025 (güncellendi: 22:20 09.02.2025)
AFAD, Ege Denizi'nde saat 21.53'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmasının ardından saat 22.05'te de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntının kayıtlara geçtiği bilgisini paylaştı.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Açıklamadan kısa bir süre sonra ise Ege Denizi'nde bu sefer 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Söz konusu deprem de 7 kilometre derinlikte meydana geldi.