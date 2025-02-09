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Ege Denizi'nde 5.1 ve 4.6 büyüklüğünde peş peşe depremler
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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/ege-denizinde-46-buyuklugunde-deprem-1093511658.html
Ege Denizi'nde 5.1 ve 4.6 büyüklüğünde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde 5.1 ve 4.6 büyüklüğünde peş peşe depremler
Sputnik Türkiye
AFAD, Ege Denizi'nde saat 21.53'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmasının ardından saat 22.05'te de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntının kayıtlara geçtiği bilgisini paylaştı.Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Açıklamadan kısa bir süre sonra ise Ege Denizi'nde bu sefer 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Söz konusu deprem de 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/ege-denizi-yine-hareketli-4-uzeri-4-deprem-meydana-geldi-1093507615.html
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ege denizi, deprem, son dakika, afad
ege denizi, deprem, son dakika, afad

Ege Denizi'nde 5.1 ve 4.6 büyüklüğünde peş peşe depremler

22:09 09.02.2025 (güncellendi: 22:20 09.02.2025)
Ege deprem
Ege deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
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AFAD, Ege Denizi'nde saat 21.53'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmasının ardından saat 22.05'te de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntının kayıtlara geçtiği bilgisini paylaştı.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Açıklamadan kısa bir süre sonra ise Ege Denizi'nde bu sefer 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Söz konusu deprem de 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Ege Denizi'nde deprem, - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
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Ege Denizi yine hareketli: 4 üzeri 4 deprem meydana geldi
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