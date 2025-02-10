https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/bilim-insanlarindan-carpici-tahmin-3025-yilinda-insanlar-neye-benzeyecek--1093522811.html

Bilim insanlarından çarpıcı tahmin: 3025 yılında insanlar neye benzeyecek?

Bilim insanlarından çarpıcı tahmin: 3025 yılında insanlar neye benzeyecek?

Sputnik Türkiye

Evrimsel genetik uzmanlarına göre, önümüzdeki 1000 yılda insanların boyu kısalabilir, zeka seviyelerinde değişimler yaşanabilir ve çekicilik evrimin yönünü... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T09:44+0300

2025-02-10T09:44+0300

2025-02-10T09:44+0300

yaşam

mark thomas

oxford

daily mail

bilim

teknoloji

zeka

yapay zeka

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Geleceğin insanlarına dair öngörüler ilgi çekici: Evrimsel genetik uzmanları, insanların görünüm ve yaşam biçimlerinin teknoloji, çevresel faktörler ve biyolojik değişimlerle şekillenebileceğini belirtiyor. Daily Mail'e konuşan Profesör Mark Thomas, insan boyunun gelecekte kısalabileceğini iddia ediyor.Boyumuz daha kısa olabilirİnsanların boy uzunluğu, beslenme, genetik ve çevresel faktörler gibi birçok etkene bağlı olarak değişiyor. Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, daha iyi beslenme ve düzenli gıda üretiminin bugüne kadar ortalama boyu artırdığını gösteriyor. Ancak Profesör Thomas’a göre, kısa boylu bireylerin daha erken yaşta çocuk sahibi olma ihtimali, genetik olarak kısa boyluluğun gelecek nesillerde daha baskın hale gelmesine yol açabilir.Thomas, bu teorinin henüz nüfus çalışmalarıyla kanıtlanmadığını belirtse de, evrimsel açıdan bu tür biyolojik değişimlerin mümkün olduğunu vurguluyor. "Torunlarınızın sizden daha kısa olması sizi şaşırtmasın," diyor.Çekicilik evrimin yönünü belirleyebilirProfesör Thomas, gelecekte çekiciliğin genetik seçimde önemli bir faktör olacağını savunuyor. Kadınların, kiminle çocuk sahibi olacakları konusunda daha seçici oldukları biliniyor. Bu da daha çekici erkeklerin genetik olarak daha avantajlı olabileceğini gösteriyor. Bir başka deyişle, insanlık gelecekte estetik açıdan daha "seksi" olabilir.Teknoloji ve beyin küçülmesiProfesör Robert Brooks ise teknolojiye bağımlılığın, insan zekâsı üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Brooks’a göre, insanların birçok işini bilgisayarların devralmasıyla birlikte, beynimizin evrimsel olarak küçülmesi olası. Daha önce yapılan evcilleştirme çalışmalarında, koyun, köpek ve inek gibi hayvanların beyinlerinin evcilleştikten sonra küçüldüğü tespit edilmişti. İnsanlık da teknolojinin hayatımızı tamamen kontrol altına alması durumunda, kendini "evcilleştirebilir."İnsanlık daha az zeki mi olacak?Teknolojiyle birlikte zekâya olan ihtiyacın azalması, bazı uzmanlara göre beyin kütlesinde azalmaya yol açabilir. Ancak bu, bireysel olarak daha "aptal" olacağımız anlamına gelmiyor. İnsanlar, yapay zeka gibi araçları kullanarak daha karmaşık sorunlara çözüm bulabilir. Ancak doğal zekâ yerine teknolojiye bağımlılık artabilir.Gelecek öngörülmez mi?Elbette, insanlığın 1000 yıl sonra nasıl görüneceğini kesin olarak tahmin etmek mümkün değil. Çevresel değişimlerin, teknolojinin ve kültürel dönüşümlerin etkisi, genetik evrimin yönünü belirleyecek. Ancak uzmanların öngörüleri, geleceğin insanlarının daha kısa, daha çekici ve teknolojiye bağımlı bir yaşam sürebileceğine işaret ediyor.

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