https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/marsta-kesfedilen-gizemli-kare-icin-elon-musktan-cagri-uzayli-medeniyetine-ait-bir-kanit-mi-1093520191.html

Mars’ta keşfedilen gizemli kare için Elon Musk'tan çağrı: Uzaylı medeniyetine ait bir kanıt mı?

Mars’ta keşfedilen gizemli kare için Elon Musk'tan çağrı: Uzaylı medeniyetine ait bir kanıt mı?

Sputnik Türkiye

NASA’nın Mars Orbiter Kamerası tarafından keşfedilen kare yapı, Elon Musk ve Joe Rogan’ın ilgisini çekti. Mars’ta uzaylı medeniyetinin kanıtı olabileceği iddia... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T09:18+0300

2025-02-10T09:18+0300

2025-02-10T09:18+0300

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Mars’taki ilginç kare yapının görüntüsü, NASA’nın Mars Orbiter Kamerası (MOC) tarafından çekildi. Görüntüler, Reddit’te paylaşılmasının ardından sosyal medyada hızla viral oldu. Elon Musk, bu yapının araştırılması için Mars’a astronot gönderilmesi gerektiğini ifade ederken, Joe Rogan ise bu keşfi “inanılmaz” olarak nitelendirdi.Mars’taki bu kare yapının kenar uzunluklarının yaklaşık 235 metre olduğu ve 51,5 derecelik eğime sahip olduğu belirtiliyor. Komplo teorisyenleri, yapının Mısır’daki Büyük Piramit ile benzerlik taşıdığını iddia ediyor.Elon Musk: Mars’a araştırma görevi şartSpaceX CEO’su Elon Musk, Joe Rogan’ın bu yapıyı paylaştığı tweetine yanıt vererek, “Bu yapıyı incelemek için Mars’a astronot göndermeliyiz,” dedi. Musk’ın bu açıklaması, SpaceX’in Mars keşif ve kolonileştirme hedeflerini yeniden gündeme taşıdı.NASA’nın görüntüleri, Arizona Eyalet Üniversitesi’nin Mars Görüntü Kaşifi platformunda da yayımlandı. Fotoğrafların temizlenmiş ve daha belirgin hale getirilmiş versiyonları internette hızla yayılırken, yapının doğası hakkında kesin bir açıklama yapılmadı.Doğal mı, Uzaylı Medeniyetine Ait mi?Mars’taki bu kare yapının bir görüntüleme hatası, doğal bir oluşum ya da eski bir uzaylı medeniyetinin kalıntısı olduğu yönünde farklı görüşler bulunuyor. Bilim insanları, Mars yüzeyindeki bu tür oluşumların doğal yollarla meydana gelebileceğini söylüyor.Örneğin, Dünya üzerindeki benzer yapılar, Avustralya’daki Tasman Yarımadası’nda görülüyor. Bu bölgede doğal erozyonun etkisiyle kare ve dikdörtgen benzeri şekiller oluşmuş durumda. Uzmanlar, Mars’taki yapının da benzer bir jeolojik süreçle şekillenmiş olabileceğini düşünüyor.Komplo teorisyenleri yapıyı Büyük Piramit’le karşılaştırıyorYapay zeka tarafından yapılan hesaplamalar, Mars’taki bu kare yapının Büyük Piramit ile benzer eğimlere sahip olabileceğini öne sürüyor. Komplo teorisyenleri, bu iki yapının arasında bağlantı olabileceği iddiasında bulunuyor.Mars’taki yüz ve diğer yanıltıcı görüntülerMars’taki ilginç görüntüler, daha önce de tartışmalara neden olmuştu. Örneğin, 1976 yılında NASA’nın Viking 1 uzay aracı tarafından çekilen bir görüntüde, bir kaya oluşumu insan yüzüne benzetilmişti. Daha sonra bunun ışık ve gölge oyunlarının bir sonucu olduğu açıklansa da, halk arasında bu oluşumun bir uzaylı medeniyetine ait olduğu iddiaları uzun süre konuşuldu.Perseverance ve Mars’taki diğer keşiflerNASA’nın Perseverance keşif aracı, Mars’taki Jezero Krateri’ni incelemeye devam ediyor. Bu bölge, geçmişte suyla dolu olduğu düşünülen bir göl alanına ev sahipliği yapıyordu. Perseverance, yüksek çözünürlüklü görüntüler kaydediyor ve Mars’ın jeolojik yapısına dair önemli bilgiler topluyor.Geçtiğimiz yıl, Perseverance, insan yüzüne benzeyen bir kaya parçası ve “Freya Kalesi” olarak adlandırılan zebra çizgili bir kaya keşfetti. Bu tür keşifler, Mars’ın geçmişte aktif bir jeolojik yapıya sahip olduğunu gösteriyor.Elon Musk’ın Mars kolonisi vizyonuElon Musk, Mars’ın kolonileştirilmesi konusunda uzun vadeli bir vizyona sahip. SpaceX’in Starship test uçuşları, bu hedefin bir parçası olarak devam ediyor. Musk, Starship’in insanlığı Mars’a taşıyacak araç olacağını vurguluyor.Geçtiğimiz ay yapılan Starship’in yedinci test uçuşu, yaklaşık 8 dakika süren başarılı bir uçuşun ardından uzay aracının imha edilmesiyle sonuçlandı. Musk, bu testlerin her birini Mars’a bir adım daha yaklaşmak olarak tanımlıyor.Mars ve i̇nsanlık i̇çin yeni bir çağ mı?Mars’taki keşifler, sadece bilim insanlarını değil, komplo teorisyenlerini ve uzay meraklılarını da heyecanlandırmaya devam ediyor. Elon Musk’ın “insanlığı çok gezegenli bir uygarlık haline getirme” vizyonu, bu tür keşiflerle daha fazla ilgi görüyor.Mars’taki gizemli kare yapı ve benzeri keşifler, Kızıl Gezegen’in sırlarını çözme yolunda önemli bir adım olabilir. Bilim insanları ve uzay araştırmacıları, bu tür oluşumların kökenini anlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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