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EKONOMİ
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Beyaz yakalıların yeni gözdesi oldu: Herkes mesleğini bırakıp aylık 500 bin TL kazanıyor
Beyaz yakalıların yeni gözdesi oldu: Herkes mesleğini bırakıp aylık 500 bin TL kazanıyor
Sputnik Türkiye
Emlakçılık, yüksek kazanç fırsatlarıyla mühendis, memur, öğretmen ve gazeteci gibi birçok meslek grubundan profesyonelin ilgisini çekiyor. Sektöre geçenler... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T08:32+0300
2025-02-10T08:32+0300
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Son dönemde emlak sektörü, yüksek kazanç fırsatlarıyla beyaz yakalı çalışanların dikkatini çekiyor. Birçok kişi, önceki mesleklerini bırakarak gayrimenkul danışmanlığına yöneliyor. Mühendis, öğretmen, gazeteci ve memurlar, iş değiştiren meslek gruplarının başında geliyor."Daha fazla kazanıyorum ve bu i̇şe devam edeceğim"Emlakçılık mesleğine geçenlerden biri olan Aynur Taşyürek, eski işine kıyasla çok daha fazla kazandığını belirtiyor. Taşyürek, “Daha önce kazandığım paranın en az 3-4 misli gelir elde ediyorum. Kariyer hayatıma devlet memuru olarak başladım, ancak emlak sektörüne geçiş yaptım ve uzun yıllar bu işi yapmayı planlıyorum” dedi.Mühendis maaşını 3 katlayan emlakçılarOrtadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi bir kişi ise mezun olduktan sonra mesleğini yapmak yerine gayrimenkul danışmanı olmayı düşündüğünü belirtti. “Başarılı bir emlak danışmanı, bir mühendisin maaşından 2-3 kat daha fazla kazanabiliyor,” ifadelerini kullanan öğrenci, emlak sektöründeki gelir potansiyeline dikkat çekti.Gazetecilikten emlakçılığa geçişEski bir gazeteci olan Derya Filiz Dalga, emlak sektörüne geçiş yaptıktan sonra büyük bir gelir artışı yaşadığını söylüyor. Dalga, “Ortalama bir emlak danışmanı ayda 4-5 işlem yapabilir ve yaklaşık 500 bin TL gelir elde edebilir. Beyaz yakalılar için bu gelir düzeyine ulaşmak oldukça zor, bu nedenle sektöre olan ilgi her geçen gün artıyor,” dedi.Nasıl bu kadar çok kazanıyorlar?Emlakçılığın sağladığı yüksek gelir, komisyon oranlarına dayanıyor. Örneğin:Öğretmenler de emlakçılık yolundaOkul öncesi öğretmenliği mezunu olan Gonca Keten Çimen, mesleğini bırakarak emlak sektörüne geçiş yapanlar arasında. Daha önceki mesleğindeki maaşla kıyaslandığında, emlakçılığın kazanç açısından çok daha cazip olduğunu belirtti.Sektöre i̇lgi hızla artıyorEmlak sektörüne geçiş yapanlar, sadece yüksek kazançla değil, aynı zamanda esnek çalışma saatleriyle de dikkat çekiyor. Üstelik sektör, üniversite mezunu bireyler için kariyer değiştirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Emlakçılığın, ilerleyen dönemde daha da popülerleşmesi bekleniyor.Emlak sektöründe yükselmek mümkünEmlak sektöründeki bu yükseliş, özellikle büyük şehirlerdeki konut talebinin artmasıyla doğru orantılı. Gayrimenkul piyasasındaki hareketlilik, bu sektörde çalışanların gelirlerini ciddi şekilde artırıyor. Yeni başlayan bir emlak danışmanı bile, kısa sürede yüksek kazançlara ulaşabiliyor.
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tl, maaş, net maaş, yüksek maaş, meslek, beyaz yakalı, emlak, emlak konut, emlak fiyatları
tl, maaş, net maaş, yüksek maaş, meslek, beyaz yakalı, emlak, emlak konut, emlak fiyatları

Beyaz yakalıların yeni gözdesi oldu: Herkes mesleğini bırakıp aylık 500 bin TL kazanıyor

08:32 10.02.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMeslek
Meslek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Emlakçılık, yüksek kazanç fırsatlarıyla mühendis, memur, öğretmen ve gazeteci gibi birçok meslek grubundan profesyonelin ilgisini çekiyor. Sektöre geçenler, önceki işlerinde kazandıkları maaşların 3-4 katına ulaştıklarını belirtiyor. Ortalama bir emlak danışmanı ayda 4-5 işlemle yaklaşık 500 bin TL gelir elde edebiliyor.
Son dönemde emlak sektörü, yüksek kazanç fırsatlarıyla beyaz yakalı çalışanların dikkatini çekiyor. Birçok kişi, önceki mesleklerini bırakarak gayrimenkul danışmanlığına yöneliyor. Mühendis, öğretmen, gazeteci ve memurlar, iş değiştiren meslek gruplarının başında geliyor.

"Daha fazla kazanıyorum ve bu i̇şe devam edeceğim"

Emlakçılık mesleğine geçenlerden biri olan Aynur Taşyürek, eski işine kıyasla çok daha fazla kazandığını belirtiyor. Taşyürek, “Daha önce kazandığım paranın en az 3-4 misli gelir elde ediyorum. Kariyer hayatıma devlet memuru olarak başladım, ancak emlak sektörüne geçiş yaptım ve uzun yıllar bu işi yapmayı planlıyorum” dedi.

Mühendis maaşını 3 katlayan emlakçılar

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi bir kişi ise mezun olduktan sonra mesleğini yapmak yerine gayrimenkul danışmanı olmayı düşündüğünü belirtti. “Başarılı bir emlak danışmanı, bir mühendisin maaşından 2-3 kat daha fazla kazanabiliyor,” ifadelerini kullanan öğrenci, emlak sektöründeki gelir potansiyeline dikkat çekti.

Gazetecilikten emlakçılığa geçiş

Eski bir gazeteci olan Derya Filiz Dalga, emlak sektörüne geçiş yaptıktan sonra büyük bir gelir artışı yaşadığını söylüyor. Dalga, “Ortalama bir emlak danışmanı ayda 4-5 işlem yapabilir ve yaklaşık 500 bin TL gelir elde edebilir. Beyaz yakalılar için bu gelir düzeyine ulaşmak oldukça zor, bu nedenle sektöre olan ilgi her geçen gün artıyor,” dedi.
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Nasıl bu kadar çok kazanıyorlar?

Emlakçılığın sağladığı yüksek gelir, komisyon oranlarına dayanıyor. Örneğin:
3 milyon TL’lik bir dairenin satışı:Yüzde 2 alıcıdan, yüzde 2 satıcıdan alınan komisyon toplamda 120 bin TL gelir sağlıyor.
Bu gelir, tek bir işlemden elde ediliyor.

Öğretmenler de emlakçılık yolunda

Okul öncesi öğretmenliği mezunu olan Gonca Keten Çimen, mesleğini bırakarak emlak sektörüne geçiş yapanlar arasında. Daha önceki mesleğindeki maaşla kıyaslandığında, emlakçılığın kazanç açısından çok daha cazip olduğunu belirtti.

Sektöre i̇lgi hızla artıyor

Emlak sektörüne geçiş yapanlar, sadece yüksek kazançla değil, aynı zamanda esnek çalışma saatleriyle de dikkat çekiyor. Üstelik sektör, üniversite mezunu bireyler için kariyer değiştirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Emlakçılığın, ilerleyen dönemde daha da popülerleşmesi bekleniyor.

Emlak sektöründe yükselmek mümkün

Emlak sektöründeki bu yükseliş, özellikle büyük şehirlerdeki konut talebinin artmasıyla doğru orantılı. Gayrimenkul piyasasındaki hareketlilik, bu sektörde çalışanların gelirlerini ciddi şekilde artırıyor. Yeni başlayan bir emlak danışmanı bile, kısa sürede yüksek kazançlara ulaşabiliyor.
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