https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/milyonlarca-emekli-odeme-bekliyor-fark-odemesi-ne-zaman-yapilacak-maasla-birlikte-mi-yatacak-1093518217.html

Milyonlarca emekli ödeme bekliyor: Fark ödemesi ne zaman yapılacak? Maaşla birlikte mi yatacak?

Milyonlarca emekli ödeme bekliyor: Fark ödemesi ne zaman yapılacak? Maaşla birlikte mi yatacak?

Sputnik Türkiye

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltilmesinin ardından, 1969 TL’lik fark henüz hesaplara yatırılmadı. Yaklaşık 2 milyon emekli... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T07:55+0300

2025-02-10T07:55+0300

2025-02-10T07:55+0300

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En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Bu düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi, ancak taban maaş iyileştirmesinden doğan bin 969 TL’lik fark ödemesi henüz hesaplara yatırılmadı. Emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor.Yaklaşık 2 milyon emekli beklemedeTürkiye genelinde 1 milyon 980 bin emekli, uzun süredir 12.500 TL taban aylığı ile geçiniyordu. Yeni düzenlemeyle maaşların 14.469 TL’ye yükseltilmesi emeklileri sevindirse de fark ödemelerinin henüz yapılmamış olması soru işaretlerine neden oldu.Emekli maaşlarının ödeme takvimiSosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emeklilere yapılan maaş ödemelerinin, tahsis numarasının son rakamına göre belirlendiğini hatırlattı. İşte detaylı ödeme takvimi:4A SSK emekli maaşı ödeme tarihleri4B Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleriFark ödemesi maaş takvimiyle mi yatırılacak?Uzmanlar, geçmiş dönemlerdeki uygulamalara bakıldığında fark ödemelerinin genelde maaşlara ek olarak yatırıldığını belirtiyor. Ancak ödemelerin maaş tarihinden önce yatırılması da ihtimal dahilinde. Bu konuda yasal bir düzenleme yapılmadığı için kesin tarih henüz netleşmiş değil.Şubat maaşı ne kadar olacak?Emin Yılmaz’ın tahminlerine göre, Şubat ayında maaşlar fark ödemesiyle birlikte yatırılabilir. Bu durumda emekliler, Şubat ayında yaklaşık 16 bin 438 TL alabilir. Mart ayından itibaren ise 14 bin 469 TL’lik yeni maaş düzenlemesi uygulanmaya başlanacak.Emekli aylıklarında yeni dönemTaban maaş artışı, emeklilerin yüzünü güldürse de ödeme takviminin netleşmemesi belirsizliği beraberinde getiriyor. SGK’nın resmi bir açıklama yapması beklenirken, emekliler maaş farklarının erken ödenmesini talep ediyor.

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