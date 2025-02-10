https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/milyonlarca-emekli-odeme-bekliyor-fark-odemesi-ne-zaman-yapilacak-maasla-birlikte-mi-yatacak-1093518217.html
Milyonlarca emekli ödeme bekliyor: Fark ödemesi ne zaman yapılacak? Maaşla birlikte mi yatacak?
Milyonlarca emekli ödeme bekliyor: Fark ödemesi ne zaman yapılacak? Maaşla birlikte mi yatacak?
Sputnik Türkiye
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltilmesinin ardından, 1969 TL’lik fark henüz hesaplara yatırılmadı. Yaklaşık 2 milyon emekli... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T07:55+0300
2025-02-10T07:55+0300
2025-02-10T07:55+0300
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En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Bu düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi, ancak taban maaş iyileştirmesinden doğan bin 969 TL’lik fark ödemesi henüz hesaplara yatırılmadı. Emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor.Yaklaşık 2 milyon emekli beklemedeTürkiye genelinde 1 milyon 980 bin emekli, uzun süredir 12.500 TL taban aylığı ile geçiniyordu. Yeni düzenlemeyle maaşların 14.469 TL’ye yükseltilmesi emeklileri sevindirse de fark ödemelerinin henüz yapılmamış olması soru işaretlerine neden oldu.Emekli maaşlarının ödeme takvimiSosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emeklilere yapılan maaş ödemelerinin, tahsis numarasının son rakamına göre belirlendiğini hatırlattı. İşte detaylı ödeme takvimi:4A SSK emekli maaşı ödeme tarihleri4B Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleriFark ödemesi maaş takvimiyle mi yatırılacak?Uzmanlar, geçmiş dönemlerdeki uygulamalara bakıldığında fark ödemelerinin genelde maaşlara ek olarak yatırıldığını belirtiyor. Ancak ödemelerin maaş tarihinden önce yatırılması da ihtimal dahilinde. Bu konuda yasal bir düzenleme yapılmadığı için kesin tarih henüz netleşmiş değil.Şubat maaşı ne kadar olacak?Emin Yılmaz’ın tahminlerine göre, Şubat ayında maaşlar fark ödemesiyle birlikte yatırılabilir. Bu durumda emekliler, Şubat ayında yaklaşık 16 bin 438 TL alabilir. Mart ayından itibaren ise 14 bin 469 TL’lik yeni maaş düzenlemesi uygulanmaya başlanacak.Emekli aylıklarında yeni dönemTaban maaş artışı, emeklilerin yüzünü güldürse de ödeme takviminin netleşmemesi belirsizliği beraberinde getiriyor. SGK’nın resmi bir açıklama yapması beklenirken, emekliler maaş farklarının erken ödenmesini talep ediyor.
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Milyonlarca emekli ödeme bekliyor: Fark ödemesi ne zaman yapılacak? Maaşla birlikte mi yatacak?
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltilmesinin ardından, 1969 TL’lik fark henüz hesaplara yatırılmadı. Yaklaşık 2 milyon emekli, fark ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Peki ödemeler mevcut maaş takvimine göre mi yapılacak yoksa daha erken mi yatacak?
En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Bu düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi, ancak taban maaş iyileştirmesinden doğan bin 969 TL’lik fark ödemesi henüz hesaplara yatırılmadı. Emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor.
Yaklaşık 2 milyon emekli beklemede
Türkiye genelinde 1 milyon 980 bin emekli, uzun süredir 12.500 TL taban aylığı ile geçiniyordu. Yeni düzenlemeyle maaşların 14.469 TL’ye yükseltilmesi emeklileri sevindirse de fark ödemelerinin henüz yapılmamış olması soru işaretlerine neden oldu.
Emekli maaşlarının ödeme takvimi
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emeklilere yapılan maaş ödemelerinin, tahsis numarasının son rakamına göre belirlendiğini hatırlattı. İşte detaylı ödeme takvimi:
4A SSK emekli maaşı ödeme tarihleri
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17’sinde
Son rakamı 7 olanlar: 18’inde
Son rakamı 5 olanlar: 19’unda
Son rakamı 3 olanlar: 20’sinde
Son rakamı 1 olanlar: 21’inde
Son rakamı 8 olanlar: 22’sinde
Son rakamı 6 olanlar: 23’ünde
Son rakamı 4 olanlar: 24’ünde
Son rakamı 2 olanlar: 25’inde
Son rakamı 0 olanlar: 26’sında
4B Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri
Son rakamı 5, 7 ve 9 olanlar: 25’inde
Son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26’sında
Son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar: 27’sinde
Son iki hanesi 0 ve 2 olanlar: 28’inde
Fark ödemesi maaş takvimiyle mi yatırılacak?
Uzmanlar, geçmiş dönemlerdeki uygulamalara bakıldığında fark ödemelerinin genelde maaşlara ek olarak yatırıldığını belirtiyor. Ancak ödemelerin maaş tarihinden önce yatırılması da ihtimal dahilinde. Bu konuda yasal bir düzenleme yapılmadığı için kesin tarih henüz netleşmiş değil.
Şubat maaşı ne kadar olacak?
Emin Yılmaz’ın tahminlerine göre, Şubat ayında maaşlar fark ödemesiyle birlikte yatırılabilir. Bu durumda emekliler, Şubat ayında yaklaşık 16 bin 438 TL alabilir. Mart ayından itibaren ise 14 bin 469 TL’lik yeni maaş düzenlemesi uygulanmaya başlanacak.
Emekli aylıklarında yeni dönem
Taban maaş artışı, emeklilerin yüzünü güldürse de ödeme takviminin netleşmemesi belirsizliği beraberinde getiriyor. SGK’nın resmi bir açıklama yapması beklenirken, emekliler maaş farklarının erken ödenmesini talep ediyor.