https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ozel-imamoglu-iddianamesini-degerlendirdi-bir-tane-amaci-var-erdoganin-bukemedigi-bilegi-yargi-1093403073.html

Özel, İmamoğlu iddianamesini değerlendirdi: ‘Bir tane amacı var, Erdoğan'ın bükemediği bileği yargı eliyle kırmak’

Özel, İmamoğlu iddianamesini değerlendirdi: ‘Bir tane amacı var, Erdoğan'ın bükemediği bileği yargı eliyle kırmak’

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu hakkında, 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmesine ilişkin "Burada 'Benim ailemi... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T00:14+0300

2025-02-06T00:14+0300

2025-02-06T00:14+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ekrem imamoğlu

mansur yavaş

özgür özel

chp

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen iddianameye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Afet Bakanlığı kurulmalı'CHP lideri Özel, Sözcü televizyonu canlı yayında soruları yanıtladı ve gündemi değerlendirdi. Soru üzerine Özel, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde vefat rakamlarının net öğrenilmesi için kapalı nüfus sayımı yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca Özel, Afet Bakanlığı kurulmasını önerdi.Özel, deprem konutlarının teslim edilmesi konusunda çaba gösterildiğini ama koordinasyon eksikliği bulunduğunu, deprem bölgeleri için iktidar tarafından verilen sözlerin tutulmadığını savundu.‘Bir tane amacı var, Erdoğan'ın bükemediği bileği yargı eliyle kırmak’İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, "Topyekun tükenmişlik hali, kendine tapulu görülen makamların elden gidecek olmasının telaş ve hazımsızlığının yarattığı bir saldırganlık" değerlendirmesinde bulundu.Vatandaşların CHP'li belediyelerden memnuniyet oranına dair 31 Ekim'de kamuoyuna açıkladığı anket sonuçlarının, iktidar tarafından 'hazmedilemediği' iddiasında bulunan Özel, "Burada 'Benim ailemi tehdit etti' yalanıyla hızla çemberi daraltmaya çalışıyor. Bir tane amacı var, Recep Tayyip Erdoğan'ın bükemediği bileği yargı eliyle kırmak" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:'Aday belli olmalıdır ve yola çıkılmalıdır'Partisinin Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin yöneltilen soruya karşılık Özel, şu ifadeleri kullandı:'Mansur Yavaş 'Acaba acele mi ediyoruz' endişesi yaşıyor'Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 2 gün önce görüştüklerini belirterek, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ak-parti-sozcusu-celikten-chp-lideri-ozele-yanit-kendisine-aynen-iade-ediyoruz-1093399421.html

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