https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ak-parti-sozcusu-celikten-chp-lideri-ozele-yanit-kendisine-aynen-iade-ediyoruz-1093399421.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'e yanıt: 'Kendisine aynen iade ediyoruz'

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'e yanıt: 'Kendisine aynen iade ediyoruz'

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP lideri Özgür Özel'e eleştirilerde bulunarak yaptığı açıklamayla ilgili "Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T20:01+0300

2025-02-05T20:01+0300

2025-02-05T20:24+0300

politika

özgür özel

ömer çelik

ak parti

chp

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091161808_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_8b103aae61dc4ec2c336b6c40e97cdb0.jpg

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Özel'in yaptığı açıklamaları kınadıklarını belirtti. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı."Özgür Özel’in devlet adamlığı adabından yoksun çok sayıda cümlesi var. Son olarak kullandığı cümleler ise siyasi terbiye yoksunluğunun da zirvesi olmuştur" diyen Çelik, Özel'in ifadelerinin siyasi ahlak ve terbiye yoksunu olduğunu ve kendisine aynen iade ettiklerini belirtti.Ömer Çelik açıklamasının devamında şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/chp-genel-baskani-ozelden-imamoglu-iddianamesine-ilk-tepki-el-mi-yaman-bey-mi-yaman-gorecegiz-1093397584.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, ömer çelik, ak parti, chp, son dakika