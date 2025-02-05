AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'e yanıt: 'Kendisine aynen iade ediyoruz'
20:01 05.02.2025 (güncellendi: 20:24 05.02.2025)
© AA / Metin AktaşAK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik
© AA / Metin Aktaş
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP lideri Özgür Özel'e eleştirilerde bulunarak yaptığı açıklamayla ilgili "Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Özel'in yaptığı açıklamaları kınadıklarını belirtti. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Özgür Özel’in devlet adamlığı adabından yoksun çok sayıda cümlesi var. Son olarak kullandığı cümleler ise siyasi terbiye yoksunluğunun da zirvesi olmuştur" diyen Çelik, Özel'in ifadelerinin siyasi ahlak ve terbiye yoksunu olduğunu ve kendisine aynen iade ettiklerini belirtti.
Ömer Çelik açıklamasının devamında şunları ifade etti:
"Özgür Özel’in, şiir okuduğu için siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanımıza “şiir bilmez” demesi ise, ancak Özgür Özel’in kendi siyasi cehaletiyle açıklanacak bir durumdur.
Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizi her türlü kan dökücü şebekeden korumak için ömrünü milletimize adamıştır. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, siyasi her türlü ahlaktan yoksun bir çirkinliktir.
O sözleri Özgür Özel her türlü darbeye destek olarak şehit Başbakanımız Menderes’in, şehit bakanlarımızın ve bu ülkenin masum gençlerinin canına kıyılmasına yol açan darbelere destek veren kendi siyasi tarihine söylemelidir!"