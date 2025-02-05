https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/meteorolojiden-19-sehre-sari-kodlu-alarm-istanbulda-yogun-kar-yagisi-hangi-illerde-okullar-tatil-1093364954.html
Meteoroloji'den 19 şehre sarı kodlu alarm, İstanbul'da yoğun kar yağışı ve fırtına: Hangi illerde okullar tatil edildi?
Meteoroloji'den 19 şehre sarı kodlu alarm, İstanbul'da yoğun kar yağışı ve fırtına: Hangi illerde okullar tatil edildi?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle valiliklerden peş peşe açıklamalar geliyor. Nevşehir Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T07:13+0300
2025-02-05T07:13+0300
2025-02-05T07:35+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
türk hava yolları (thy)
çarşamba
nevşehir
türkiye
doğu anadolu
trabzon
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle birçok bölge için kar yağışı, fırtına ve buzlanma uyarısında bulundu.Tahminlere göre:Hava sıcaklığı düşüyorSarı kodlu uyarı verilen şehirlerMeteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, şu şehirlerde yoğun kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski bulunuyor:📍 Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, DüzceVatandaşların bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.Nevşehir’de taşımalı eğitime 1 gün araNevşehir Valiliği, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü için taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve ulaşımda oluşabilecek riskler nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim-öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir."Bu kararın ardından, diğer illerde de okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu.İstanbul’a yoğun kar geliyor: Uçuşlar i̇ptal edildiİstanbul için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Türk Hava Yolları (THY), 5-6 Şubat tarihleri arasındaki bazı uçuşları iptal etti.Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının İstanbul’a giriş yaptığını duyurdu. Sıcaklıkların hızla düşeceği ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi.Yetkililer, İstanbulluları olası buzlanma, don ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.Meteoroloji’den önemli uyarılar📌 Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı📌 Batı Karadeniz İçin Uyarı📌 Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı📌 Çığ, Buzlanma ve Don TehlikesiMarmara'da kar ve fırtına bekleniyorMarmara Bölgesi'nde hava çok bulutlu olacak. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa’da yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.📍 İstanbul: 5°C – Çok bulutlu, yağmur, kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı📍 Edirne: 5°C – Çok bulutlu📍 Sakarya: 5°C – Karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışıEge’de fırtına alarmıEge Bölgesi'nde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde hafif kar yağışı beklenirken, rüzgarın kuzeyden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.📍 İzmir: 10°C – Çok bulutlu📍 Denizli: 8°C – Çok bulutlu📍 Afyonkarahisar: -1°C – Hafif kar yağışıAkdeniz’de kuvvetli yağışAkdeniz Bölgesi'nde Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olabilir.📍 Adana: 12°C – Kuvvetli sağanak yağışlı📍 Antalya: 14°C – İç kesimlerde karla karışık yağmur📍 Hatay: 9°C – Kuvvetli sağanak yağışlıİç Anadolu’da yoğun kar ve don tehlikesiİç Anadolu genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don riski devam ediyor.📍 Ankara: 3°C – Öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı📍 Eskişehir: 2°C – Hafif kar yağışlı📍 Konya: 2°C – Kuzey ve doğusunda kar yağışıKaradeniz’de fırtına ve yoğun karKaradeniz Bölgesi'nde kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Ordu, Samsun, Tokat ve Trabzon'un iç kesimlerinde yağışlar yoğun kar şeklinde olabilir.📍 Bolu: 0°C – Kuvvetli kar yağışlı📍 Samsun: 6°C – Karla karışık yağmur📍 Trabzon: 5°C – Yağmur ve iç kesimlerinde kar yağışıDoğu Anadolu’da çığ tehlikesiDoğu Anadolu'da hava çok bulutlu olacak. Bölgede yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayları beklenirken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.📍 Erzurum: -2°C – Kar yağışlı📍 Malatya: 4°C – Karla karışık yağmur ve kar📍 Van: 6°C – Karla karışık yağmurGüneydoğu Anadolu’da yağmur ve kar karışıkGüneydoğu Anadolu’da Batman, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.📍 Diyarbakır: 12°C – Akşam saatlerinden itibaren yağmurlu📍 Gaziantep: 9°C – Yüksekleri karla karışık yağmurlu📍 Şanlıurfa: 14°C – Akşam saatlerinden itibaren yağmurluDenizlerde kuvvetli fırtına bekleniyorDenizlerde hava durumu şu şekilde:🌊 Karadeniz: Orta ve doğusunda fırtına riski var.🌊 Marmara: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde rüzgar bekleniyor.🌊 Ege: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına🌊 Akdeniz: Batı Akdeniz'de yer yer 9 kuvvetinde fırtınaYetkililer, denizcileri ve balıkçıları dikkatli olmaya çağırıyor.
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Meteoroloji'den 19 şehre sarı kodlu alarm, İstanbul'da yoğun kar yağışı ve fırtına: Hangi illerde okullar tatil edildi?
07:13 05.02.2025 (güncellendi: 07:35 05.02.2025)
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle valiliklerden peş peşe açıklamalar geliyor. Nevşehir Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 gün ara verildiğini duyurdu. Meteoroloji ise kar yağışı, fırtına ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. İşte 5 Şubat hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle birçok bölge için kar yağışı, fırtına ve buzlanma uyarısında bulundu.
Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
ile Antalya’nın doğusunun iç kesimleri
yağışlı geçecek.
Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında
yağmur ve sağanak, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar
bekleniyor.
İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Karadeniz kıyıları
başta olmak üzere birçok şehirde yoğun kar yağışı
etkili olacak.
Kuzey, iç ve batı bölgelerde
sıcaklıkların 4 ila 10 derece
azalması bekleniyor.
Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında
, 50-90 km/saat
hızında fırtına
görülebilir.
Trakya, iç ve doğu kesimlerde
buzlanma ve don olayları etkisini artıracak.
Sarı kodlu uyarı verilen şehirler
Meteoroloji
tarafından yapılan açıklamaya göre, şu şehirlerde yoğun kar yağışı, fırtına ve buzlanma
riski bulunuyor:
📍 Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Düzce
Vatandaşların bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Nevşehir’de taşımalı eğitime 1 gün ara
Nevşehir Valiliği
, 5 Şubat 2025 Çarşamba
günü için taşımalı eğitime
1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları
ve ulaşımda oluşabilecek riskler
nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.
Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim-öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir."
Bu kararın ardından, diğer illerde de okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu.
İstanbul’a yoğun kar geliyor: Uçuşlar i̇ptal edildi
İstanbul
için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Türk Hava Yolları (THY)
, 5-6 Şubat tarihleri arasındaki bazı uçuşları iptal etti
.
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)
, Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının
İstanbul’a giriş yaptığını duyurdu. Sıcaklıkların hızla düşeceği
ve kar yağışının etkili olacağı
belirtildi.
Yetkililer, İstanbulluları olası buzlanma, don ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji’den önemli uyarılar
📌 Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı
Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Nevşehir’in doğusu, Malatya ve Tunceli’nin kuzeyi, Tokat’ın doğu ilçeleri, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde
yer yer 20 cm üzeri
kar yağışı bekleniyor.
Buzlanma, don ve tipi riski
nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
📌 Batı Karadeniz İçin Uyarı
Sakarya’nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Sinop’un batısında
kar yağışı etkili olacak.
📌 Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun batısında
rüzgarın 50-90 km/saat hızında fırtına
şeklinde esmesi bekleniyor.
📌 Çığ, Buzlanma ve Don Tehlikesi
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ riski
bulunuyor.
İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don
bekleniyor.
Marmara'da kar ve fırtına bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde
hava çok bulutlu
olacak. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa’da
yağışların karla karışık yağmur ve kar
şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgar:
Kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına
şeklinde esecek (40-70 km/saat).
Trakya’da
ise yer yer buzlanma ve don
olayı görülebilir.
📍 İstanbul:
5°C – Çok bulutlu, yağmur, kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı
📍 Edirne:
5°C – Çok bulutlu
📍 Sakarya:
5°C – Karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı
Ege Bölgesi'nde Kütahya ve Afyonkarahisar
çevrelerinde hafif kar yağışı
beklenirken, rüzgarın kuzeyden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat)
eseceği tahmin ediliyor.
📍 İzmir:
10°C – Çok bulutlu
📍 Denizli:
8°C – Çok bulutlu
📍 Afyonkarahisar:
-1°C – Hafif kar yağışı
Akdeniz’de kuvvetli yağış
Akdeniz Bölgesi'nde Adana ve Hatay
çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak
bekleniyor. İç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar
etkili olabilir.
📍 Adana: 12°C – Kuvvetli sağanak yağışlı
📍 Antalya: 14°C – İç kesimlerde karla karışık yağmur
📍 Hatay: 9°C – Kuvvetli sağanak yağışlı
İç Anadolu’da yoğun kar ve don tehlikesi
İç Anadolu genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don riski devam ediyor.
📍 Ankara:
3°C – Öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
📍 Eskişehir:
2°C – Hafif kar yağışlı📍 Konya:
2°C – Kuzey ve doğusunda kar yağışı
Karadeniz’de fırtına ve yoğun kar
Karadeniz Bölgesi'nde kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar yağışı
bekleniyor. Ordu, Samsun, Tokat ve Trabzon'un iç kesimlerinde
yağışlar yoğun kar
şeklinde olabilir.
📍 Bolu:
0°C – Kuvvetli kar yağışlı
📍 Samsun:
6°C – Karla karışık yağmur
📍 Trabzon:
5°C – Yağmur ve iç kesimlerinde kar yağışı
Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi
Doğu Anadolu'da hava çok bulutlu olacak. Bölgede yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayları beklenirken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
📍 Erzurum:
-2°C – Kar yağışlı
📍 Malatya:
4°C – Karla karışık yağmur ve kar📍 Van:
6°C – Karla karışık yağmur
Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve kar karışık
Güneydoğu Anadolu’da Batman, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinde
yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar
görülebilir.
📍 Diyarbakır:
12°C – Akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
📍 Gaziantep:
9°C – Yüksekleri karla karışık yağmurlu
📍 Şanlıurfa:
14°C – Akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
Denizlerde kuvvetli fırtına bekleniyor
Denizlerde hava durumu
şu şekilde:
🌊 Karadeniz:
Orta ve doğusunda fırtına riski var.
🌊 Marmara:
Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde
rüzgar bekleniyor.
🌊 Ege:
Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına
🌊 Akdeniz: Batı Akdeni
z'de yer yer 9 kuvvetinde fırtına
Yetkililer, denizcileri ve balıkçıları dikkatli olmaya çağırıyor.