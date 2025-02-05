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Meteoroloji'den 19 şehre sarı kodlu alarm, İstanbul'da yoğun kar yağışı ve fırtına: Hangi illerde okullar tatil edildi?
Meteoroloji'den 19 şehre sarı kodlu alarm, İstanbul'da yoğun kar yağışı ve fırtına: Hangi illerde okullar tatil edildi?
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle valiliklerden peş peşe açıklamalar geliyor. Nevşehir Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T07:13+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle birçok bölge için kar yağışı, fırtına ve buzlanma uyarısında bulundu.Tahminlere göre:Hava sıcaklığı düşüyorSarı kodlu uyarı verilen şehirlerMeteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, şu şehirlerde yoğun kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski bulunuyor:📍 Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, DüzceVatandaşların bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.Nevşehir’de taşımalı eğitime 1 gün araNevşehir Valiliği, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü için taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve ulaşımda oluşabilecek riskler nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim-öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir."Bu kararın ardından, diğer illerde de okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu.İstanbul’a yoğun kar geliyor: Uçuşlar i̇ptal edildiİstanbul için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Türk Hava Yolları (THY), 5-6 Şubat tarihleri arasındaki bazı uçuşları iptal etti.Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının İstanbul’a giriş yaptığını duyurdu. Sıcaklıkların hızla düşeceği ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi.Yetkililer, İstanbulluları olası buzlanma, don ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.Meteoroloji’den önemli uyarılar📌 Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı📌 Batı Karadeniz İçin Uyarı📌 Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı📌 Çığ, Buzlanma ve Don TehlikesiMarmara'da kar ve fırtına bekleniyorMarmara Bölgesi'nde hava çok bulutlu olacak. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa’da yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.📍 İstanbul: 5°C – Çok bulutlu, yağmur, kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı📍 Edirne: 5°C – Çok bulutlu📍 Sakarya: 5°C – Karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışıEge’de fırtına alarmıEge Bölgesi'nde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde hafif kar yağışı beklenirken, rüzgarın kuzeyden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.📍 İzmir: 10°C – Çok bulutlu📍 Denizli: 8°C – Çok bulutlu📍 Afyonkarahisar: -1°C – Hafif kar yağışıAkdeniz’de kuvvetli yağışAkdeniz Bölgesi'nde Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olabilir.📍 Adana: 12°C – Kuvvetli sağanak yağışlı📍 Antalya: 14°C – İç kesimlerde karla karışık yağmur📍 Hatay: 9°C – Kuvvetli sağanak yağışlıİç Anadolu’da yoğun kar ve don tehlikesiİç Anadolu genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don riski devam ediyor.📍 Ankara: 3°C – Öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı📍 Eskişehir: 2°C – Hafif kar yağışlı📍 Konya: 2°C – Kuzey ve doğusunda kar yağışıKaradeniz’de fırtına ve yoğun karKaradeniz Bölgesi'nde kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Ordu, Samsun, Tokat ve Trabzon'un iç kesimlerinde yağışlar yoğun kar şeklinde olabilir.📍 Bolu: 0°C – Kuvvetli kar yağışlı📍 Samsun: 6°C – Karla karışık yağmur📍 Trabzon: 5°C – Yağmur ve iç kesimlerinde kar yağışıDoğu Anadolu’da çığ tehlikesiDoğu Anadolu'da hava çok bulutlu olacak. Bölgede yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayları beklenirken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.📍 Erzurum: -2°C – Kar yağışlı📍 Malatya: 4°C – Karla karışık yağmur ve kar📍 Van: 6°C – Karla karışık yağmurGüneydoğu Anadolu’da yağmur ve kar karışıkGüneydoğu Anadolu’da Batman, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.📍 Diyarbakır: 12°C – Akşam saatlerinden itibaren yağmurlu📍 Gaziantep: 9°C – Yüksekleri karla karışık yağmurlu📍 Şanlıurfa: 14°C – Akşam saatlerinden itibaren yağmurluDenizlerde kuvvetli fırtına bekleniyorDenizlerde hava durumu şu şekilde:🌊 Karadeniz: Orta ve doğusunda fırtına riski var.🌊 Marmara: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde rüzgar bekleniyor.🌊 Ege: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına🌊 Akdeniz: Batı Akdeniz'de yer yer 9 kuvvetinde fırtınaYetkililer, denizcileri ve balıkçıları dikkatli olmaya çağırıyor.
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Meteoroloji'den 19 şehre sarı kodlu alarm, İstanbul'da yoğun kar yağışı ve fırtına: Hangi illerde okullar tatil edildi?

07:13 05.02.2025 (güncellendi: 07:35 05.02.2025)
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle valiliklerden peş peşe açıklamalar geliyor. Nevşehir Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 gün ara verildiğini duyurdu. Meteoroloji ise kar yağışı, fırtına ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. İşte 5 Şubat hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle birçok bölge için kar yağışı, fırtına ve buzlanma uyarısında bulundu.
Tahminlere göre:
Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya’nın doğusunun iç kesimleri yağışlı geçecek.
Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Karadeniz kıyıları başta olmak üzere birçok şehirde yoğun kar yağışı etkili olacak.

Hava sıcaklığı düşüyor

Kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 10 derece azalması bekleniyor.
Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında, 50-90 km/saat hızında fırtına görülebilir.
Trakya, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları etkisini artıracak.

Sarı kodlu uyarı verilen şehirler

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, şu şehirlerde yoğun kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski bulunuyor:
📍 Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Düzce
Vatandaşların bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Nevşehir’de taşımalı eğitime 1 gün ara

Nevşehir Valiliği, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü için taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve ulaşımda oluşabilecek riskler nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.
Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim-öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir."
Bu kararın ardından, diğer illerde de okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu.

İstanbul’a yoğun kar geliyor: Uçuşlar i̇ptal edildi

İstanbul için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Türk Hava Yolları (THY), 5-6 Şubat tarihleri arasındaki bazı uçuşları iptal etti.
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının İstanbul’a giriş yaptığını duyurdu. Sıcaklıkların hızla düşeceği ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi.
Yetkililer, İstanbulluları olası buzlanma, don ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji’den önemli uyarılar

📌 Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı
Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Nevşehir’in doğusu, Malatya ve Tunceli’nin kuzeyi, Tokat’ın doğu ilçeleri, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde yer yer 20 cm üzeri kar yağışı bekleniyor.
Buzlanma, don ve tipi riski nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
📌 Batı Karadeniz İçin Uyarı
Sakarya’nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Sinop’un batısında kar yağışı etkili olacak.
📌 Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun batısında rüzgarın 50-90 km/saat hızında fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
📌 Çığ, Buzlanma ve Don Tehlikesi
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor.
İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Marmara'da kar ve fırtına bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde hava çok bulutlu olacak. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa’da yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgar: Kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek (40-70 km/saat).
Trakya’da ise yer yer buzlanma ve don olayı görülebilir.
📍 İstanbul: 5°C – Çok bulutlu, yağmur, kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı
📍 Edirne: 5°C – Çok bulutlu
📍 Sakarya: 5°C – Karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı

Ege’de fırtına alarmı

Ege Bölgesi'nde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde hafif kar yağışı beklenirken, rüzgarın kuzeyden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
📍 İzmir: 10°C – Çok bulutlu
📍 Denizli: 8°C – Çok bulutlu
📍 Afyonkarahisar: -1°C – Hafif kar yağışı

Akdeniz’de kuvvetli yağış

Akdeniz Bölgesi'nde Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olabilir.
📍 Adana: 12°C – Kuvvetli sağanak yağışlı
📍 Antalya: 14°C – İç kesimlerde karla karışık yağmur
📍 Hatay: 9°C – Kuvvetli sağanak yağışlı

İç Anadolu’da yoğun kar ve don tehlikesi

İç Anadolu genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don riski devam ediyor.
📍 Ankara: 3°C – Öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
📍 Eskişehir: 2°C – Hafif kar yağışlı
📍 Konya: 2°C – Kuzey ve doğusunda kar yağışı

Karadeniz’de fırtına ve yoğun kar

Karadeniz Bölgesi'nde kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Ordu, Samsun, Tokat ve Trabzon'un iç kesimlerinde yağışlar yoğun kar şeklinde olabilir.
📍 Bolu: 0°C – Kuvvetli kar yağışlı
📍 Samsun: 6°C – Karla karışık yağmur
📍 Trabzon: 5°C – Yağmur ve iç kesimlerinde kar yağışı

Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi

Doğu Anadolu'da hava çok bulutlu olacak. Bölgede yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayları beklenirken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
📍 Erzurum: -2°C – Kar yağışlı
📍 Malatya: 4°C – Karla karışık yağmur ve kar
📍 Van: 6°C – Karla karışık yağmur

Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve kar karışık

Güneydoğu Anadolu’da Batman, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
📍 Diyarbakır: 12°C – Akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
📍 Gaziantep: 9°C – Yüksekleri karla karışık yağmurlu
📍 Şanlıurfa: 14°C – Akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

Denizlerde kuvvetli fırtına bekleniyor

Denizlerde hava durumu şu şekilde:
🌊 Karadeniz: Orta ve doğusunda fırtına riski var.
🌊 Marmara: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde rüzgar bekleniyor.
🌊 Ege: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına
🌊 Akdeniz: Batı Akdeniz'de yer yer 9 kuvvetinde fırtına
Yetkililer, denizcileri ve balıkçıları dikkatli olmaya çağırıyor.
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