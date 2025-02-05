https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/meteorolojiden-19-sehre-sari-kodlu-alarm-istanbulda-yogun-kar-yagisi-hangi-illerde-okullar-tatil-1093364954.html

Meteoroloji'den 19 şehre sarı kodlu alarm, İstanbul'da yoğun kar yağışı ve fırtına: Hangi illerde okullar tatil edildi?

Meteoroloji'den 19 şehre sarı kodlu alarm, İstanbul'da yoğun kar yağışı ve fırtına: Hangi illerde okullar tatil edildi?

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle valiliklerden peş peşe açıklamalar geliyor. Nevşehir Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T07:13+0300

2025-02-05T07:13+0300

2025-02-05T07:35+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

türk hava yolları (thy)

çarşamba

nevşehir

türkiye

doğu anadolu

trabzon

hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle birçok bölge için kar yağışı, fırtına ve buzlanma uyarısında bulundu.Tahminlere göre:Hava sıcaklığı düşüyorSarı kodlu uyarı verilen şehirlerMeteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, şu şehirlerde yoğun kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski bulunuyor:📍 Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, DüzceVatandaşların bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.Nevşehir’de taşımalı eğitime 1 gün araNevşehir Valiliği, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü için taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve ulaşımda oluşabilecek riskler nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim-öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir."Bu kararın ardından, diğer illerde de okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu.İstanbul’a yoğun kar geliyor: Uçuşlar i̇ptal edildiİstanbul için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Türk Hava Yolları (THY), 5-6 Şubat tarihleri arasındaki bazı uçuşları iptal etti.Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının İstanbul’a giriş yaptığını duyurdu. Sıcaklıkların hızla düşeceği ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi.Yetkililer, İstanbulluları olası buzlanma, don ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.Meteoroloji’den önemli uyarılar📌 Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı📌 Batı Karadeniz İçin Uyarı📌 Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı📌 Çığ, Buzlanma ve Don TehlikesiMarmara'da kar ve fırtına bekleniyorMarmara Bölgesi'nde hava çok bulutlu olacak. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa’da yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.📍 İstanbul: 5°C – Çok bulutlu, yağmur, kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı📍 Edirne: 5°C – Çok bulutlu📍 Sakarya: 5°C – Karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışıEge’de fırtına alarmıEge Bölgesi'nde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde hafif kar yağışı beklenirken, rüzgarın kuzeyden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.📍 İzmir: 10°C – Çok bulutlu📍 Denizli: 8°C – Çok bulutlu📍 Afyonkarahisar: -1°C – Hafif kar yağışıAkdeniz’de kuvvetli yağışAkdeniz Bölgesi'nde Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olabilir.📍 Adana: 12°C – Kuvvetli sağanak yağışlı📍 Antalya: 14°C – İç kesimlerde karla karışık yağmur📍 Hatay: 9°C – Kuvvetli sağanak yağışlıİç Anadolu’da yoğun kar ve don tehlikesiİç Anadolu genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don riski devam ediyor.📍 Ankara: 3°C – Öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı📍 Eskişehir: 2°C – Hafif kar yağışlı📍 Konya: 2°C – Kuzey ve doğusunda kar yağışıKaradeniz’de fırtına ve yoğun karKaradeniz Bölgesi'nde kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Ordu, Samsun, Tokat ve Trabzon'un iç kesimlerinde yağışlar yoğun kar şeklinde olabilir.📍 Bolu: 0°C – Kuvvetli kar yağışlı📍 Samsun: 6°C – Karla karışık yağmur📍 Trabzon: 5°C – Yağmur ve iç kesimlerinde kar yağışıDoğu Anadolu’da çığ tehlikesiDoğu Anadolu'da hava çok bulutlu olacak. Bölgede yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayları beklenirken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.📍 Erzurum: -2°C – Kar yağışlı📍 Malatya: 4°C – Karla karışık yağmur ve kar📍 Van: 6°C – Karla karışık yağmurGüneydoğu Anadolu’da yağmur ve kar karışıkGüneydoğu Anadolu’da Batman, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.📍 Diyarbakır: 12°C – Akşam saatlerinden itibaren yağmurlu📍 Gaziantep: 9°C – Yüksekleri karla karışık yağmurlu📍 Şanlıurfa: 14°C – Akşam saatlerinden itibaren yağmurluDenizlerde kuvvetli fırtına bekleniyorDenizlerde hava durumu şu şekilde:🌊 Karadeniz: Orta ve doğusunda fırtına riski var.🌊 Marmara: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde rüzgar bekleniyor.🌊 Ege: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına🌊 Akdeniz: Batı Akdeniz'de yer yer 9 kuvvetinde fırtınaYetkililer, denizcileri ve balıkçıları dikkatli olmaya çağırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/calisma-hayatinda-buyuk-degisiklikler-kapida-bakan-isikhan-tek-tek-acikladi-mesai-saatleri-1093365958.html

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