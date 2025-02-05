https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/calisma-hayatinda-buyuk-degisiklikler-kapida-bakan-isikhan-tek-tek-acikladi-mesai-saatleri-1093365958.html

Çalışma hayatında büyük değişiklikler kapıda, Bakan Işıkhan tek tek açıkladı: Mesai saatleri değişiyor mu?

Çalışma hayatında büyük değişiklikler kapıda, Bakan Işıkhan tek tek açıkladı: Mesai saatleri değişiyor mu?

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçları, esnek çalışma modelleri ve yapay zeka destekli istihdam projeleri hakkında kritik... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T07:31+0300

2025-02-05T07:31+0300

2025-02-05T07:31+0300

ekonomi

sgk

vedat ışıkhan

esnek

esnek çalışma

çalışma

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

evden çalışma

çalışma izni

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Kadın i̇stihdamı i̇çin esnek çalışma desteğiBakan Işıkhan, 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) kapsamında kadınların iş gücüne katılımını artıracak yeni düzenlemeler yapılacağını duyurdu.📌 Doğum sonrası kısmi ve yarı zamanlı çalışma modellerinde yasal düzenlemeler yapılacak.📌 Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için teşvik mekanizmaları artırılacak.📌 Çalışan anneler için çocuk bakım destekleri uygulanacak.Bu kapsamda, kadın istihdamının önündeki engellerin kademeli olarak kaldırılması hedefleniyor.Yapay zeka ve dijital ekonomi i̇çin yeni adımlarBakan Işıkhan, yapay zekanın iş gücü piyasasına etkileri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.📌 Yapay zeka ve otomasyon nedeniyle bazı mesleklerin kaybolabileceğine dikkat çeken Bakan, iş gücü piyasasının dijital dönüşüme adapte edilmesi gerektiğini vurguladı.📌 Gençler ve kadınlar için yapay zeka, veri analitiği, siber güvenlik ve yeşil ekonomi alanlarında yeni eğitim programları hayata geçirilecek.📌 Dijital beceriler kazandırmaya yönelik projelerle istihdama katkı sağlanacak.Bakan Işıkhan, dijital ekonominin fırsatlarını değerlendirmek istediklerini belirterek, iş dünyasının da bu dönüşüme ayak uydurması gerektiğini ifade etti.Esnek çalışma modelleri yaygınlaşacakHibrit çalışma ve esnek mesai modelleri konusunda da yeni teşviklerin geleceğini açıklayan Bakan Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:📌 Bilişim, finans, eğitim, danışmanlık ve hizmet sektörlerinde hibrit ve uzaktan çalışma modellerine yönelik yasal düzenlemeler yapılacak.📌 Esnek çalışma modellerine uygun teşvikler artırılacak.📌 Sektörel bazda kısmi çalışma ve esnek mesai uygulamaları gözden geçirilecek.Özellikle dijitalleşmeye uyumlu çalışma sistemlerinin desteklenmesi, Türkiye’de yeni bir istihdam modeli oluşturulmasını sağlayacak.

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