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Çalışma hayatında büyük değişiklikler kapıda, Bakan Işıkhan tek tek açıkladı: Mesai saatleri değişiyor mu?
Çalışma hayatında büyük değişiklikler kapıda, Bakan Işıkhan tek tek açıkladı: Mesai saatleri değişiyor mu?
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçları, esnek çalışma modelleri ve yapay zeka destekli istihdam projeleri hakkında kritik... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Kadın i̇stihdamı i̇çin esnek çalışma desteğiBakan Işıkhan, 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) kapsamında kadınların iş gücüne katılımını artıracak yeni düzenlemeler yapılacağını duyurdu.📌 Doğum sonrası kısmi ve yarı zamanlı çalışma modellerinde yasal düzenlemeler yapılacak.📌 Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için teşvik mekanizmaları artırılacak.📌 Çalışan anneler için çocuk bakım destekleri uygulanacak.Bu kapsamda, kadın istihdamının önündeki engellerin kademeli olarak kaldırılması hedefleniyor.Yapay zeka ve dijital ekonomi i̇çin yeni adımlarBakan Işıkhan, yapay zekanın iş gücü piyasasına etkileri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.📌 Yapay zeka ve otomasyon nedeniyle bazı mesleklerin kaybolabileceğine dikkat çeken Bakan, iş gücü piyasasının dijital dönüşüme adapte edilmesi gerektiğini vurguladı.📌 Gençler ve kadınlar için yapay zeka, veri analitiği, siber güvenlik ve yeşil ekonomi alanlarında yeni eğitim programları hayata geçirilecek.📌 Dijital beceriler kazandırmaya yönelik projelerle istihdama katkı sağlanacak.Bakan Işıkhan, dijital ekonominin fırsatlarını değerlendirmek istediklerini belirterek, iş dünyasının da bu dönüşüme ayak uydurması gerektiğini ifade etti.Esnek çalışma modelleri yaygınlaşacakHibrit çalışma ve esnek mesai modelleri konusunda da yeni teşviklerin geleceğini açıklayan Bakan Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:📌 Bilişim, finans, eğitim, danışmanlık ve hizmet sektörlerinde hibrit ve uzaktan çalışma modellerine yönelik yasal düzenlemeler yapılacak.📌 Esnek çalışma modellerine uygun teşvikler artırılacak.📌 Sektörel bazda kısmi çalışma ve esnek mesai uygulamaları gözden geçirilecek.Özellikle dijitalleşmeye uyumlu çalışma sistemlerinin desteklenmesi, Türkiye’de yeni bir istihdam modeli oluşturulmasını sağlayacak.
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vedat ışıkhan, esnek çalışma modeli, hibrit çalışma sistemi, uzaktan çalışma düzenlemesi, kadın istihdam teşvikleri, doğum sonrası kısmi çalışma, yarı zamanlı çalışma düzenlemesi, yapay zeka iş gücü piyasası, dijital ekonomi iş fırsatları, siber güvenlik eğitimi, veri analitiği kursları, yeşil ekonomi istihdam, çalışma saatleri düzenlemesi, iş dünyasında dijitalleşme, hibrit çalışma teşvikleri
vedat ışıkhan, esnek çalışma modeli, hibrit çalışma sistemi, uzaktan çalışma düzenlemesi, kadın istihdam teşvikleri, doğum sonrası kısmi çalışma, yarı zamanlı çalışma düzenlemesi, yapay zeka iş gücü piyasası, dijital ekonomi iş fırsatları, siber güvenlik eğitimi, veri analitiği kursları, yeşil ekonomi istihdam, çalışma saatleri düzenlemesi, iş dünyasında dijitalleşme, hibrit çalışma teşvikleri

Çalışma hayatında büyük değişiklikler kapıda, Bakan Işıkhan tek tek açıkladı: Mesai saatleri değişiyor mu?

07:31 05.02.2025
© FotoğrafYaz saati, saatlerin ileri ve geri alınması neden var? Ne zaman başladı? Neden bazıları kullanmıyor?
Yaz saati, saatlerin ileri ve geri alınması neden var? Ne zaman başladı? Neden bazıları kullanmıyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© Fotoğraf
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçları, esnek çalışma modelleri ve yapay zeka destekli istihdam projeleri hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi çerçevesinde kadınların iş gücüne katılımını artıracak düzenlemeler yapılacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kadın i̇stihdamı i̇çin esnek çalışma desteği

Bakan Işıkhan, 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) kapsamında kadınların iş gücüne katılımını artıracak yeni düzenlemeler yapılacağını duyurdu.
"Kadınların çalışma hayatına katılımını desteklemek için esnek çalışma modelleri ve çocuk bakım hizmetleri konusunda yeni destekler sağlayacağız." diyen Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
📌 Doğum sonrası kısmi ve yarı zamanlı çalışma modellerinde yasal düzenlemeler yapılacak.
📌 Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için teşvik mekanizmaları artırılacak.
📌 Çalışan anneler için çocuk bakım destekleri uygulanacak.
Bu kapsamda, kadın istihdamının önündeki engellerin kademeli olarak kaldırılması hedefleniyor.

Yapay zeka ve dijital ekonomi i̇çin yeni adımlar

Bakan Işıkhan, yapay zekanın iş gücü piyasasına etkileri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
📌 Yapay zeka ve otomasyon nedeniyle bazı mesleklerin kaybolabileceğine dikkat çeken Bakan, iş gücü piyasasının dijital dönüşüme adapte edilmesi gerektiğini vurguladı.
📌 Gençler ve kadınlar için yapay zeka, veri analitiği, siber güvenlik ve yeşil ekonomi alanlarında yeni eğitim programları hayata geçirilecek.
📌 Dijital beceriler kazandırmaya yönelik projelerle istihdama katkı sağlanacak.
Bakan Işıkhan, dijital ekonominin fırsatlarını değerlendirmek istediklerini belirterek, iş dünyasının da bu dönüşüme ayak uydurması gerektiğini ifade etti.

Esnek çalışma modelleri yaygınlaşacak

Hibrit çalışma ve esnek mesai modelleri konusunda da yeni teşviklerin geleceğini açıklayan Bakan Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:
📌 Bilişim, finans, eğitim, danışmanlık ve hizmet sektörlerinde hibrit ve uzaktan çalışma modellerine yönelik yasal düzenlemeler yapılacak.
📌 Esnek çalışma modellerine uygun teşvikler artırılacak.
📌 Sektörel bazda kısmi çalışma ve esnek mesai uygulamaları gözden geçirilecek.
Özellikle dijitalleşmeye uyumlu çalışma sistemlerinin desteklenmesi, Türkiye’de yeni bir istihdam modeli oluşturulmasını sağlayacak.
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