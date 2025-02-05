https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/iskenderunspor-trabzonspor-macinda-senol-gunese-tepki-ne-dedigini-volkandan-dinle-1093395548.html
İskenderunspor-Trabzonspor maçında Şenol Güneş'e tepki: 'Ne dediğini Volkan'dan dinle'
İskenderunspor-Trabzonspor maçında Şenol Güneş'e tepki: 'Ne dediğini Volkan'dan dinle'
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, deplasmanda İskenderunspor'la karşı karşıya geldi. 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan maçın ardından bordo-mavili ekibin... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T17:19+0300
2025-02-05T17:19+0300
2025-02-05T17:19+0300
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İskenderun’da deprem sonrası oynanan ilk resmi karşılaşmada tribünleri dolduran taraftarlar, maç sonu Şenol Güneş’e tepki gösterdi.Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor-Trabzonspor karşılaşmasının 2-2 berabere bitmesinin ardından yedek kulübesinde bulunan taraftarlar Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'e deprem zamanı söylediği sözler hakkında tepki gösterdi. Yaşanan tartışmada bazı taraftarların "Ne dediğini Volkan’dan dinle" şeklinde sitemde bulunduğu duyuldu.İskenderunspor taraftarının Trabzonspor'un Bodrumspor ile oynadığı maç öncesinde Volkan Demirel ile yaşanan gerilime atıfta bulunduğu öğrenildi. Volkan Demirel, 6 Şubat depremlerinin ardından Şenol Güneş’in açıklamalarına tepki göstermiş ve tecrübeli teknik adamın elini sıkmamıştı. Güneş ise yaptığı açıklamada, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve asıl eleştirisinin Türkiye Futbol Federasyonu’na yönelik olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/trabzonspor-turkiye-kupasinda-iskenderunspor-deplasmaninda-mactan-ilk-dakikalar-1093385942.html
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İskenderunspor-Trabzonspor maçında Şenol Güneş'e tepki: 'Ne dediğini Volkan'dan dinle'
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, deplasmanda İskenderunspor'la karşı karşıya geldi. 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan maçın ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Şenol Güneş ile Hatayspor taraftarları arasında tartışma çıktı. Güneş, yedek kulübesinin arkasında bulunan bazı taraftarlarla deprem sözleri hakkında konuştu.
İskenderun’da deprem sonrası oynanan ilk resmi karşılaşmada tribünleri dolduran taraftarlar, maç sonu Şenol Güneş’e tepki gösterdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor-Trabzonspor karşılaşmasının 2-2 berabere bitmesinin ardından yedek kulübesinde bulunan taraftarlar Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'e deprem zamanı söylediği sözler hakkında tepki gösterdi. Yaşanan tartışmada bazı taraftarların "Ne dediğini Volkan’dan dinle" şeklinde sitemde bulunduğu duyuldu.
İskenderunspor taraftarının Trabzonspor'un Bodrumspor ile oynadığı maç öncesinde Volkan Demirel ile yaşanan gerilime atıfta bulunduğu öğrenildi. Volkan Demirel, 6 Şubat depremlerinin ardından Şenol Güneş’in açıklamalarına tepki göstermiş ve tecrübeli teknik adamın elini sıkmamıştı. Güneş ise yaptığı açıklamada, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve asıl eleştirisinin Türkiye Futbol Federasyonu’na yönelik olduğunu ifade etmişti.