İskenderunspor-Trabzonspor maçında Şenol Güneş'e tepki: 'Ne dediğini Volkan'dan dinle'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verdi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depremlerinde ikinci yıl: 'Hiçbir kamu görevlisi ceza almadı'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sağlık Bakanlığı, 2023 Sağlık İstatistiklerini yayımladı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En çok kazandıran meslekler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yeniden Refah Partili Bekin: Suriye’de Türkiye-İran-Rusya iş birliği sürmeli
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depreminin kayıp çocukları: ‘Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Memnun kalmadığımız hizmete bile “servis ücreti” adı altında bahşiş veriyoruz'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya Tersine Dönse Bile Asla İşinden Olup Aç Kalmayacak 17 Meslek Sahibi
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk ABD'nin yapay zeka stratejileriyle ilgili yaklaşımını duyurdu
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/iskenderunspor-trabzonspor-macinda-senol-gunese-tepki-ne-dedigini-volkandan-dinle-1093395548.html
İskenderunspor-Trabzonspor maçında Şenol Güneş'e tepki: 'Ne dediğini Volkan'dan dinle'
İskenderunspor-Trabzonspor maçında Şenol Güneş'e tepki: 'Ne dediğini Volkan'dan dinle'
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, deplasmanda İskenderunspor'la karşı karşıya geldi. 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan maçın ardından bordo-mavili ekibin... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T17:19+0300
2025-02-05T17:19+0300
spor
şenol güneş
iskenderun
iskenderunspor
trabzonspor
volkan demirel
deprem
tepki
maç
maç yayını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091884914_0:0:2978:1676_1920x0_80_0_0_f5847fcbcf9b30028cc55a870a5abd50.jpg
İskenderun’da deprem sonrası oynanan ilk resmi karşılaşmada tribünleri dolduran taraftarlar, maç sonu Şenol Güneş’e tepki gösterdi.Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor-Trabzonspor karşılaşmasının 2-2 berabere bitmesinin ardından yedek kulübesinde bulunan taraftarlar Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'e deprem zamanı söylediği sözler hakkında tepki gösterdi. Yaşanan tartışmada bazı taraftarların "Ne dediğini Volkan’dan dinle" şeklinde sitemde bulunduğu duyuldu.İskenderunspor taraftarının Trabzonspor'un Bodrumspor ile oynadığı maç öncesinde Volkan Demirel ile yaşanan gerilime atıfta bulunduğu öğrenildi. Volkan Demirel, 6 Şubat depremlerinin ardından Şenol Güneş’in açıklamalarına tepki göstermiş ve tecrübeli teknik adamın elini sıkmamıştı. Güneş ise yaptığı açıklamada, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve asıl eleştirisinin Türkiye Futbol Federasyonu’na yönelik olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/trabzonspor-turkiye-kupasinda-iskenderunspor-deplasmaninda-mactan-ilk-dakikalar-1093385942.html
iskenderun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091884914_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_7e8608b8df5f7fbe7f9bba3030b64294.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şenol güneş, iskenderun, iskenderunspor, trabzonspor, volkan demirel, deprem, tepki, maç, maç yayını, tarihi maç, ziraat türkiye kupası
şenol güneş, iskenderun, iskenderunspor, trabzonspor, volkan demirel, deprem, tepki, maç, maç yayını, tarihi maç, ziraat türkiye kupası

İskenderunspor-Trabzonspor maçında Şenol Güneş'e tepki: 'Ne dediğini Volkan'dan dinle'

17:19 05.02.2025
© AA / Hakan Burak AltunözSipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel ile maç öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in elini sıkmadı
Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel ile maç öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in elini sıkmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA / Hakan Burak Altunöz
Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, deplasmanda İskenderunspor'la karşı karşıya geldi. 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan maçın ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Şenol Güneş ile Hatayspor taraftarları arasında tartışma çıktı. Güneş, yedek kulübesinin arkasında bulunan bazı taraftarlarla deprem sözleri hakkında konuştu.
İskenderun’da deprem sonrası oynanan ilk resmi karşılaşmada tribünleri dolduran taraftarlar, maç sonu Şenol Güneş’e tepki gösterdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor-Trabzonspor karşılaşmasının 2-2 berabere bitmesinin ardından yedek kulübesinde bulunan taraftarlar Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'e deprem zamanı söylediği sözler hakkında tepki gösterdi. Yaşanan tartışmada bazı taraftarların "Ne dediğini Volkan’dan dinle" şeklinde sitemde bulunduğu duyuldu.
İskenderunspor taraftarının Trabzonspor'un Bodrumspor ile oynadığı maç öncesinde Volkan Demirel ile yaşanan gerilime atıfta bulunduğu öğrenildi. Volkan Demirel, 6 Şubat depremlerinin ardından Şenol Güneş’in açıklamalarına tepki göstermiş ve tecrübeli teknik adamın elini sıkmamıştı. Güneş ise yaptığı açıklamada, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve asıl eleştirisinin Türkiye Futbol Federasyonu’na yönelik olduğunu ifade etmişti.
Futbol Topu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
SPOR
Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda İskenderunspor deplasmanında: Maçtan ilk dakikalar
14:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала