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Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda İskenderunspor deplasmanında: Maçtan ilk dakikalar
Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda İskenderunspor deplasmanında: Maçtan ilk dakikalar
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda mücadele eden Trabzonspor, deplasmanda 2. Lig Beyaz Grup ekibi İskenderunspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 13.00’te... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Trabzonspor, ikinci maçında İskenderunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, A Spor’dan canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.📌 Trabzonspor, kupada galibiyet ararken İskenderunspor sürpriz peşinde!📌 Saat 13.00’te başlayan karşılaşma yoğun ilgi görüyor.📌 İki takım da sahaya güçlü kadrolarıyla çıktı.Maçta ilk yarı heyecanı devam ederken, İskenderunspor erken bir golle öne geçti.İlk yarıda neler yaşandı?Maçın ilk yarısında İskenderunspor, 27. dakikada öne geçmeyi başardı.27. dakika:📌 Serdarcan Eralp'in ara pasında Muhammet Beşir, ceza sahasında topla buluştu.📌 Karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Taha Tepe'yi geçti ve topu ağlara gönderdi.📌 İskenderunspor, 1-0 öne geçti.43. dakika:📌 Trabzonspor atağında Malheiro sağ kanattan ortaladı.📌 Sikan’ın arka direkteki vuruşunda top, Cihan Çanak’ın önüne düştü.📌 Altıpas içinde yapılan şutta kaleci Onur Can Özdemir gole izin vermedi.İlk yarıda İskenderunspor’un etkili savunması ve Trabzonspor’un baskılı oyunu dikkat çekti.Trabzonspor ve İskenderunspor’un i̇lk 11’leri📌 Trabzonspor 11’i:Taha, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Ozan, Cihan, Cham, Sikan, Enis Destan📌 İskenderunspor 11’i:Onur Can Özdemir, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık, Ulaş Zengin, Kerem Kurşun, Mehmet Maniş, Kadir Turhan, Serdarcan Eralp, Erbay Eker, Muhammed Khail, Muhammet BeşirTrabzonspor, ikinci yarıda skoru lehine çevirmek için sahaya daha agresif çıkmaya hazırlanıyor.
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Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda İskenderunspor deplasmanında: Maçtan ilk dakikalar

14:20 05.02.2025
Futbol Topu
Futbol Topu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda mücadele eden Trabzonspor, deplasmanda 2. Lig Beyaz Grup ekibi İskenderunspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 13.00’te başlayan mücadele Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu’nda oynanırken, karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. İşte maçtan ilk dakikalar ve detaylar.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Trabzonspor, ikinci maçında İskenderunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, A Spor’dan canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.
📌 Trabzonspor, kupada galibiyet ararken İskenderunspor sürpriz peşinde!
📌 Saat 13.00’te başlayan karşılaşma yoğun ilgi görüyor.
📌 İki takım da sahaya güçlü kadrolarıyla çıktı.
Maçta ilk yarı heyecanı devam ederken, İskenderunspor erken bir golle öne geçti.

İlk yarıda neler yaşandı?

Maçın ilk yarısında İskenderunspor, 27. dakikada öne geçmeyi başardı.
27. dakika:
📌 Serdarcan Eralp'in ara pasında Muhammet Beşir, ceza sahasında topla buluştu.
📌 Karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Taha Tepe'yi geçti ve topu ağlara gönderdi.
📌 İskenderunspor, 1-0 öne geçti.
43. dakika:
📌 Trabzonspor atağında Malheiro sağ kanattan ortaladı.
📌 Sikan’ın arka direkteki vuruşunda top, Cihan Çanak’ın önüne düştü.
📌 Altıpas içinde yapılan şutta kaleci Onur Can Özdemir gole izin vermedi.
İlk yarıda İskenderunspor’un etkili savunması ve Trabzonspor’un baskılı oyunu dikkat çekti.

Trabzonspor ve İskenderunspor’un i̇lk 11’leri

📌 Trabzonspor 11’i:
Taha, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Ozan, Cihan, Cham, Sikan, Enis Destan
📌 İskenderunspor 11’i:
Onur Can Özdemir, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık, Ulaş Zengin, Kerem Kurşun, Mehmet Maniş, Kadir Turhan, Serdarcan Eralp, Erbay Eker, Muhammed Khail, Muhammet Beşir
Trabzonspor, ikinci yarıda skoru lehine çevirmek için sahaya daha agresif çıkmaya hazırlanıyor.
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