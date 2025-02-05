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İki dev otomobil markası birleşme görüşmelerini iptal etti: Japon şirketler birbirini suçladı
İki dev otomobil markası birleşme görüşmelerini iptal etti: Japon şirketler birbirini suçladı
Sputnik Türkiye
Japon otomotiv devi Honda, rakibi Nissan ile yürüttüğü birleşme görüşmelerini sonlandırdı. Görüşmelerin sona erdiği haberinin ardından Tokyo Borsası'nda Nissan... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
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Japon otomotiv firmaları Nissan ve Honda birleşme görüşmelerini sonlandırdıklarını duyurdu.Dünyanın üçüncü en büyük otomobil üreticisi olma planıyla birleşme görüşmelerine başlayan Honda ve Nissan anlaşmadan vazgeçtiklerini belirterek görüş ayrılıklarının arttığını ifade etti. Honda sözcüsü, Nissan’ın birleşmeye dair imzaladığı mutabakat hakkında kendilerine bir açıklama yapmadığını belirtti. Daha önce iki şirket, ortak bir holding şirketi kurma ve birleşme olasılıklarını değerlendirmek üzere anlaşmaya varmıştı. Nissan'a yakın kaynak ise Honda’nın, Nissan’ı bir iştirake dönüştürme planının imzalanan mutabakata aykırı olduğunu öne sürdü. Nissan’ın stratejik ortağı Mitsubishi’nin birleşme konusundaki kararını Şubat ortasında ya da daha sonraki bir tarihte açıklaması beklendiği ifade edildi.Nissan 9 bin kişiyi işten çıkaracak Analistler, Nissan’ın birleşme teklifinin arkasında mali sıkıntılar ve Renault ile uzun süredir devam eden ittifakının yeniden yapılandırılması olduğunu açıkladı. Şirket, ikinci çeyrek finansal raporunda 9 bin kişiyi işten çıkaracağını ve küresel üretim kapasitesini yüzde 20 oranında azaltacağını duyurmuştu.
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japonya, araba, şirket, özel şirket, limited şirket, anonim şirket, honda, nissan, elektrikli araç, elektrikli otomobil, elektrikli motosiklet, elektrikli otobüs, elektrikli bisiklet
japonya, araba, şirket, özel şirket, limited şirket, anonim şirket, honda, nissan, elektrikli araç, elektrikli otomobil, elektrikli motosiklet, elektrikli otobüs, elektrikli bisiklet

İki dev otomobil markası birleşme görüşmelerini iptal etti: Japon şirketler birbirini suçladı

19:43 05.02.2025
© Sputnik / Yuriy Strelets / Multimedya arşivine gidinTolyatti şehrinde AvtoVAZ fabrikası
Tolyatti şehrinde AvtoVAZ fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© Sputnik / Yuriy Strelets
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Japon otomotiv devi Honda, rakibi Nissan ile yürüttüğü birleşme görüşmelerini sonlandırdı. Görüşmelerin sona erdiği haberinin ardından Tokyo Borsası'nda Nissan hisseleri yüzde 4’ten fazla değer kaybederken Honda hisseleri yüzde 8 oranında yükseldi. İki şirketin yetkilileri ise görüşmelerin olumsuz geçmesi konusunda birbirini suçladı.
Japon otomotiv firmaları Nissan ve Honda birleşme görüşmelerini sonlandırdıklarını duyurdu.
Dünyanın üçüncü en büyük otomobil üreticisi olma planıyla birleşme görüşmelerine başlayan Honda ve Nissan anlaşmadan vazgeçtiklerini belirterek görüş ayrılıklarının arttığını ifade etti. Honda sözcüsü, Nissan’ın birleşmeye dair imzaladığı mutabakat hakkında kendilerine bir açıklama yapmadığını belirtti. Daha önce iki şirket, ortak bir holding şirketi kurma ve birleşme olasılıklarını değerlendirmek üzere anlaşmaya varmıştı. Nissan'a yakın kaynak ise Honda’nın, Nissan’ı bir iştirake dönüştürme planının imzalanan mutabakata aykırı olduğunu öne sürdü. Nissan’ın stratejik ortağı Mitsubishi’nin birleşme konusundaki kararını Şubat ortasında ya da daha sonraki bir tarihte açıklaması beklendiği ifade edildi.

Nissan 9 bin kişiyi işten çıkaracak

Analistler, Nissan’ın birleşme teklifinin arkasında mali sıkıntılar ve Renault ile uzun süredir devam eden ittifakının yeniden yapılandırılması olduğunu açıkladı. Şirket, ikinci çeyrek finansal raporunda 9 bin kişiyi işten çıkaracağını ve küresel üretim kapasitesini yüzde 20 oranında azaltacağını duyurmuştu.
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