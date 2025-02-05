Eski deniz piyadesi: USAID yeniden markalandırılıyor, CIA'in yerine rejim değişikliği operasyonlarını yürütecek
© AP Photo / Wally SantanaA U.S. marine packages USAID supplies bound for cyclone devastated Myanmar at the Utapao Air Force base near the southern city of Rayong, Thailand, Wednesday, May 14, 2008
© AP Photo / Wally Santana
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ABD'nin USAID'i yeniden markalandırma yaparak kullanmaya devam edeceğini belirten Berletic, rejim değişikliği operasyonlarının CIA yerine bu kuruluşa verilebileceğini dışlamadı.
ABD'li eski deniz piyadesi Brian Berletic, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) lağvedilmediğini, sadece yeniden markalandırma faaliyetleri yürütüldüğünü belirterek bu ajansın Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) yerine rejim değişikliği operasyonlarında yer almaya devam edeceğini vurguladı.
Sputnik'e demeç veren Berletic, George Soros'un Açık Toplum Vakfı ve benzeri kuruluşlarla ortaklıklarının yanı sıra USAID'in tartışmalı faaliyetlerinin son yıllarda alternatif medya tarafından ifşa edildiğini ve halkın bunları görmezden gelmesi giderek zorlaştığını belirtti.
Berletic, USAID'de devam eden 'reformun' ABD'nin yurtdışındaki müdahalelerine karşı giderek sertleşen iki partili muhalefete yanıt olarak toplumu 'sol-sağ' ve 'liberal-muhafazakar' diye bölmeyi amaçladığının altını çizdi.
Berletic, "Trump yönetimi, bu örgütlerin 'liberal' oldukları için 'kötü' olduklarını öne sürerek, onları 'muhafazakar' ve 'Önce Amerika' etiketleriyle yeniden markalandırabilir ve en azından Amerikan nüfusunun bir kısmının desteğini yeniden kazanabilir" dedi.
Bununla beraber ABD'nin İran, Venezüella ve hatta muhtemelen Panama'ya karşı rejim değişikliği operasyonlarını sürdürme planlarını gizlemediğini söyleyen Berletic, rejim değişikliği operasyonlarının USAID çatısı altında olsa da, CIA'ya geri verilse de ya da George Soros'un Açık Toplum Vakıflarına devredilse de süreceğini vurguladı.
Berletic, "Beyaz Saray, dış müdahale konusunu USAID'in faaliyetleriyle ilgili bir mesele olarak ele almıyor bile ve bunun yerine 'DEI' [çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık] gibi siyasi ayrışma konularıyla bağlantılı israfçı programlardan şikayet ediyor" ifadelerini de kullandı.
Elon Musk, USAID'i bir 'suç örgütü' olarak nitelendirmiş ve ABD vergilerinin biyolojik silah araştırmalarını finanse etmek için ajans aracılığıyla aktarıldığını iddia ederek söz konsu bu kuruluşun ilga edilmesinin zamanının geldiğini vurgulamıştı.
Sputnik'e demeç veren Berletic, George Soros'un Açık Toplum Vakfı ve benzeri kuruluşlarla ortaklıklarının yanı sıra USAID'in tartışmalı faaliyetlerinin son yıllarda alternatif medya tarafından ifşa edildiğini ve halkın bunları görmezden gelmesi giderek zorlaştığını belirtti.
Berletic, USAID'de devam eden 'reformun' ABD'nin yurtdışındaki müdahalelerine karşı giderek sertleşen iki partili muhalefete yanıt olarak toplumu 'sol-sağ' ve 'liberal-muhafazakar' diye bölmeyi amaçladığının altını çizdi.
Berletic, "Trump yönetimi, bu örgütlerin 'liberal' oldukları için 'kötü' olduklarını öne sürerek, onları 'muhafazakar' ve 'Önce Amerika' etiketleriyle yeniden markalandırabilir ve en azından Amerikan nüfusunun bir kısmının desteğini yeniden kazanabilir" dedi.
Bununla beraber ABD'nin İran, Venezüella ve hatta muhtemelen Panama'ya karşı rejim değişikliği operasyonlarını sürdürme planlarını gizlemediğini söyleyen Berletic, rejim değişikliği operasyonlarının USAID çatısı altında olsa da, CIA'ya geri verilse de ya da George Soros'un Açık Toplum Vakıflarına devredilse de süreceğini vurguladı.
Berletic, "Beyaz Saray, dış müdahale konusunu USAID'in faaliyetleriyle ilgili bir mesele olarak ele almıyor bile ve bunun yerine 'DEI' [çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık] gibi siyasi ayrışma konularıyla bağlantılı israfçı programlardan şikayet ediyor" ifadelerini de kullandı.
Elon Musk, USAID'i bir 'suç örgütü' olarak nitelendirmiş ve ABD vergilerinin biyolojik silah araştırmalarını finanse etmek için ajans aracılığıyla aktarıldığını iddia ederek söz konsu bu kuruluşun ilga edilmesinin zamanının geldiğini vurgulamıştı.