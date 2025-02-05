https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/lavrovdan-trumpin-gazze-planina-tepki-1093389565.html

Lavrov'dan Trump'ın Gazze planına tepki

Lavrov'dan Trump'ın Gazze planına tepki

Sputnik Türkiye

Lavrov, gözünü Gazze Şeridi'ne diken Trump'ın hukukun üstünlüğü kültürünü reddettiğinin altını çizdi. ABD Başkanı'nın Ukrayna'nın NATO hevesini hata olarak... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T15:35+0300

2025-02-05T15:35+0300

2025-02-05T15:35+0300

dünya

benyamin netanyahu

ukrayna

gazze

abd

nato

bm güvenlik konseyi

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

the trump organization

donald trump

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'un Gazze Şeridi'ni devralmasını ve Filistinlilerin Gazze'den ayrılmasını öngören planını eleştirerek uluslararası hukukun üstünlüğünün artık görmezden gelindiğini vurguladı.Başkent Moskova'da yabancı ülkelerden diplomatlarla yuvarlak masa toplantısı yapan Lavrov, Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla ortak basında açıkladığı Gazze planını değerlendirdi.İlk görev döneminde Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu söyleyen Trump'ın şimdi de Filistinlilerin Gazze'den ayrılması gerektiğini dile getirdiğini belirten Lavrov, "Uluslararası hukukun üstünlüğü kültürü reddediliyor. BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları iptal ediliyor. Bu eğilim devam edecek" dedi.Lavrov, Trump'ın planını uluslararası hukuk normlarını ortadan kaldırma eğilimiyle bağlantılı olduğunun ve bunun özellikle Ortadoğu'daki konularda uygulandığının da altını çizdi.'Trump'ın Ukrayna-NATO açıklaması bir ilk'Başkan Trump'ın Ukrayna’nın NATO’ya katılma isteğini bir hata olarak nitelemesini de yorumlayan Lavrov, "İlk kez Batılı bir lider, böyle bir açıklama yaptı ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Zira ilk kez NATO sorunu, ABD'nin ciddi şekilde istişare etmeye hazır olduğu konu olarak belirlendi. ABD, Batı’nın ve Kiev’in pozisyonunun ne şekilde olacağına dair karar verecek" ifadelerini kullandı.BM'nin Ukrayna konusundaki yaklaşımını da değerlendiren Lavrov, BM Genel Sekreterliği'nin tarafsız olma ilkesine rağmen Ukrayna konusunda Batı ile birlikte hareket ettiğini belirtti.Lavrov, Ukrayna krizinin nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/trump-talimat-vermisti-ilk-gocmen-kafilesi-guantanamoda-1093385284.html

ukrayna

gazze

abd

gazze şeridi

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benyamin netanyahu, ukrayna, gazze, abd, nato, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), the trump organization, donald trump, gazze şeridi, israil, israil-filistin