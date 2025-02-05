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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/lavrovdan-trumpin-gazze-planina-tepki-1093389565.html
Lavrov'dan Trump'ın Gazze planına tepki
Lavrov'dan Trump'ın Gazze planına tepki
Sputnik Türkiye
Lavrov, gözünü Gazze Şeridi'ne diken Trump'ın hukukun üstünlüğü kültürünü reddettiğinin altını çizdi. ABD Başkanı'nın Ukrayna'nın NATO hevesini hata olarak... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
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benyamin netanyahu
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'un Gazze Şeridi'ni devralmasını ve Filistinlilerin Gazze'den ayrılmasını öngören planını eleştirerek uluslararası hukukun üstünlüğünün artık görmezden gelindiğini vurguladı.Başkent Moskova'da yabancı ülkelerden diplomatlarla yuvarlak masa toplantısı yapan Lavrov, Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla ortak basında açıkladığı Gazze planını değerlendirdi.İlk görev döneminde Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu söyleyen Trump'ın şimdi de Filistinlilerin Gazze'den ayrılması gerektiğini dile getirdiğini belirten Lavrov, "Uluslararası hukukun üstünlüğü kültürü reddediliyor. BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları iptal ediliyor. Bu eğilim devam edecek" dedi.Lavrov, Trump'ın planını uluslararası hukuk normlarını ortadan kaldırma eğilimiyle bağlantılı olduğunun ve bunun özellikle Ortadoğu'daki konularda uygulandığının da altını çizdi.'Trump'ın Ukrayna-NATO açıklaması bir ilk'Başkan Trump'ın Ukrayna’nın NATO’ya katılma isteğini bir hata olarak nitelemesini de yorumlayan Lavrov, "İlk kez Batılı bir lider, böyle bir açıklama yaptı ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Zira ilk kez NATO sorunu, ABD'nin ciddi şekilde istişare etmeye hazır olduğu konu olarak belirlendi. ABD, Batı’nın ve Kiev’in pozisyonunun ne şekilde olacağına dair karar verecek" ifadelerini kullandı.BM'nin Ukrayna konusundaki yaklaşımını da değerlendiren Lavrov, BM Genel Sekreterliği'nin tarafsız olma ilkesine rağmen Ukrayna konusunda Batı ile birlikte hareket ettiğini belirtti.Lavrov, Ukrayna krizinin nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/trump-talimat-vermisti-ilk-gocmen-kafilesi-guantanamoda-1093385284.html
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benyamin netanyahu, ukrayna, gazze, abd, nato, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), the trump organization, donald trump, gazze şeridi, israil, israil-filistin

Lavrov'dan Trump'ın Gazze planına tepki

15:35 05.02.2025
© SputnikГлава МИД РФ Сергей Лавров проводит круглый стол по Украине с иностранными послами (5 февраля 2025). Москва
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит круглый стол по Украине с иностранными послами (5 февраля 2025). Москва - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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Lavrov, gözünü Gazze Şeridi'ne diken Trump'ın hukukun üstünlüğü kültürünü reddettiğinin altını çizdi. ABD Başkanı'nın Ukrayna'nın NATO hevesini hata olarak nitelemesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'un Gazze Şeridi'ni devralmasını ve Filistinlilerin Gazze'den ayrılmasını öngören planını eleştirerek uluslararası hukukun üstünlüğünün artık görmezden gelindiğini vurguladı.

Başkent Moskova'da yabancı ülkelerden diplomatlarla yuvarlak masa toplantısı yapan Lavrov, Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla ortak basında açıkladığı Gazze planını değerlendirdi.

İlk görev döneminde Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu söyleyen Trump'ın şimdi de Filistinlilerin Gazze'den ayrılması gerektiğini dile getirdiğini belirten Lavrov, "Uluslararası hukukun üstünlüğü kültürü reddediliyor. BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları iptal ediliyor. Bu eğilim devam edecek" dedi.

Lavrov, Trump'ın planını uluslararası hukuk normlarını ortadan kaldırma eğilimiyle bağlantılı olduğunun ve bunun özellikle Ortadoğu'daki konularda uygulandığının da altını çizdi.

'Trump'ın Ukrayna-NATO açıklaması bir ilk'

Başkan Trump'ın Ukrayna’nın NATO’ya katılma isteğini bir hata olarak nitelemesini de yorumlayan Lavrov, "İlk kez Batılı bir lider, böyle bir açıklama yaptı ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Zira ilk kez NATO sorunu, ABD'nin ciddi şekilde istişare etmeye hazır olduğu konu olarak belirlendi. ABD, Batı’nın ve Kiev’in pozisyonunun ne şekilde olacağına dair karar verecek" ifadelerini kullandı.

BM'nin Ukrayna konusundaki yaklaşımını da değerlendiren Lavrov, BM Genel Sekreterliği'nin tarafsız olma ilkesine rağmen Ukrayna konusunda Batı ile birlikte hareket ettiğini belirtti.

Lavrov, Ukrayna krizinin nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
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