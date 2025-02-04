https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/unlulerin-tefecisinin-defterinden-seda-sayan-cikti-1093336679.html

Ünlülerin tefecisinin defterinden Seda Sayan çıktı

Ünlülerin tefecisinin defterinden Seda Sayan çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda yakalanan ve ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde ise borç verilen... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T11:36+0300

2025-02-04T11:36+0300

2025-02-04T11:36+0300

türkiye

seda sayan

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

istanbul mali şube müdürlüğü

operasyon

tefecilik operasyonu

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturmada ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde ünlü şarkıcı Seda Sayan adına bir dosya hazırlandığı ve imzasız bir şekilde bulunduğu belirlendi. Sabah'ın haberine göre, Ziyadin Bilgi isimli kişinin ısrarlı şekilde rahatsız edilen, ikamet ve iş yerine kalabalık grupla gelip tehdit edilen Kadir A.'nın şikayeti üzerine Mali Şube Müdürlüğü düğmeye bastı. Şişli ilçesindeki bir işletmeye, Mali Şube Ekipleri müşteri olarak oturarak tefecilere suç üstü yaptı.Evraklardan Seda Sayan'ın ismi çıktı Ziyadin Bilgi gözaltına alınırken, iki mağdur tarafından verilen ifadelerde Ziyadin Bilgi'nin, kamuoyunda sanatçıların tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgi'nin kardeşi olduğu, birlikte tefecilik yaptıkları, 2009-2014 tarih aralığında ikisinden de tefe karşılığı borç para alıp ödediklerini belirttiler.Alınan ifadelerin ardından aralarında Örfi Bilgin'in de olduğu şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan ikamet ve işyeri aramalarında tefecilik suçuna konu olabileceği değerlendirilen senet, el yazılı notlar ve kullanımlarında olan dijital materyaller ele geçirildi. Bu kapsamda Örfi Bilgin'in ikamet aramasında ele geçen belgelerde; Örfi Bilgin ve Seda Sayan'a imza açılan fakat imzasız bir sözleşme evrakında 7.5 milyon TL borç alan Seda Sayan'ın yıl boyu aylık 2 milyon TL ödeme yapacağı, ödemelerin 2.5 milyon TL miktarının resmi, 5 milyon TL miktarının gayriresmi şekilde Seda Sayan'a teslim edileceği yönünde ibarelerin yer aldığı tespit edildi. Ayrıca A5 formatında bir kağıtta el yazısıyla bahse konu sözleşmenin yıllık %50 ilave faizle 2023+4 yıl daha devam edeceği yönünde metnin bulunduğu ve metnin Seda Sayan ve Örfi Bilgin tarafından ıslak imzayla imzalandığı belirlendi.

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seda sayan, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, istanbul mali şube müdürlüğü, operasyon, tefecilik operasyonu