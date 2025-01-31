https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/secil-erzan-davasinda-yeni-gelisme-hakan-ates-hakkinda-zorla-getirme-karari-1093245449.html

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Hakan Ateş hakkında zorla getirme kararı

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Hakan Ateş hakkında zorla getirme kararı

Sputnik Türkiye

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında mahkeme heyeti, sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında savunmalarının... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T16:09+0300

2025-01-31T16:09+0300

2025-01-31T16:09+0300

türkiye

seçil erzan

hakan ateş

ifade

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İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Erzan ile tutuksuz sanıklar Ali Yörük ve Atilla Yörük katıldı. Duruşmada, çok sayıda taraf avukatı ile bazı müştekiler de hazır bulundu.Söz verilen sanıklar, üzerlerine atılı suçlamalara ilişkin savunma yaptı.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, savunması alınmayan sanık Süleyman Aslan hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.Sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun savunması alınması için zorla getirilmelerine hükmeden heyet, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Buse Terim ve Emre Belözoğlu'nun da olduğu 20 müştekinin, Ateş ve Aydoğdu hakkındaki delillerini tespit edebilmek amacıyla duruşma salonunda bulunmaları için emniyet güçlerine müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 21 Nisan'a erteledi.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.İddianamede, para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak müşteki Çeviker'in daha sonra Erzan'a ulaşmaya çalışsa da bunun gerçekleşmediği, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.Ne kadar ceza istendi?Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyor.Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün de aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Rüya Sağır'ın ise "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.İddianamede, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani'nin "tefecilik" suçundan ayrı ayrı 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edilirken, Nur Erkasap'ın ise "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan 9 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve bu dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilen iddianamede ise Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/bolu-yangin-faciasinin-ayrintili-tespit-raporu-savcilikta-4-ve-5-kata-dikkat-cekildi-1093243181.html

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