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Semih Erden basketbolu bıraktı: 'Bu yolculuğa başladığımda tek hayalim, sevdiğim bu oyunu oynayabilmekti'
Semih Erden basketbolu bıraktı: 'Bu yolculuğa başladığımda tek hayalim, sevdiğim bu oyunu oynayabilmekti'
Sputnik Türkiye
Milli basketbolcu Semih Erden basketbolu bıraktığını açıkladı. Basketbolun erkeklerde en önemli isimlerinden sayılan Erden "Basketbol yolculuğuma veda... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
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Semih Erden 38 yaşında aktif sporculuk hayatını noktaladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında hayatının en zor ama en anlamlı kararlarından birini aldığını aktaran Erden şu mesajı paylaştı:"Bu vedanın sadece bir son değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu biliyorum" diyen Semih Erden şu ifadelerle mesajını sonladırdı:Semih Erden kimdir?986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Semih Erden'in kariyerinde NBA takımlarından Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers'ın yanı sıra Sırbistan Basketbol Ligi'nde Partizan takımları yer alıyor.Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ise çok sayıda takımda oynayan Erden Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes, Darüşşafaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka, Türk Telekom ve s Bursaspor'da basket oynadı.
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semih erden kimdir, semih erden basketbolu bıraktı mı, semih erden basketbolu neden bıraktı
semih erden kimdir, semih erden basketbolu bıraktı mı, semih erden basketbolu neden bıraktı

Semih Erden basketbolu bıraktı: 'Bu yolculuğa başladığımda tek hayalim, sevdiğim bu oyunu oynayabilmekti'

19:41 04.02.2025
© AAbasketbol
basketbol - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA
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Milli basketbolcu Semih Erden basketbolu bıraktığını açıkladı. Basketbolun erkeklerde en önemli isimlerinden sayılan Erden "Basketbol yolculuğuma veda ediyorum. Bu yolculuğa başladığımda tek hayalim, sevdiğim bu oyunu oynayabilmekti" açıklamasında bulundu.
Semih Erden 38 yaşında aktif sporculuk hayatını noktaladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında hayatının en zor ama en anlamlı kararlarından birini aldığını aktaran Erden şu mesajı paylaştı:
"Bu zamana kadar beni ben yapan, her adımda güç ve ilham veren basketbol yolculuğuma veda ediyorum. Bu yolculuğa başladığımda tek hayalim, sevdiğim bu oyunu oynayabilmekti. İlk sahaya çıktığım anki heyecanımı ve hayallerimi hala dün gibi hatırlıyorum. Zamanla maçlar kazandım, bazen de yenildim ama her şeyden önce basketbol bana hayatı öğretti. Sahada ter döktüğüm her an, aldığım her destek, yaşadığım her zorluk beni daha güçlü, daha kararlı ve daha alçakgönüllü bir insan yaptı. Bugüne kadar yanımda olan, beni alkışlayan, her galibiyet ve yenilgide destekleyen siz sevgili hayranlarıma minnettarım. Sizin sesleriniz, coşkunuz, sevginiz beni her zaman daha da ileriye taşıdı. Başarılı bir kariyerin ardında sizin desteğinizin olduğunu bilmek bana güç verdi. Her birinizin hayatımda çok özel bir yeri var."
"Bu vedanın sadece bir son değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu biliyorum" diyen Semih Erden şu ifadelerle mesajını sonladırdı:
"Bu spordan öğrendiklerimi ve deneyimlerimi, gelecek nesillerle paylaşmak ve genç sporculara yol göstermek istiyorum. Basketbol sahalarından ayrılsam da kalbim her zaman burada, sizinle ve bu oyunun ruhuyla atacak. Hayatımın bu eşsiz bölümünü paylaştığınız için her birinize sonsuz teşekkürler. Destekleriniz, sevgileriniz ve inancınız için minnettarım. Veda etmek zor ama sizlerle olan anılarım daima içimde yaşayacak."

Semih Erden kimdir?

986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Semih Erden'in kariyerinde NBA takımlarından Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers'ın yanı sıra Sırbistan Basketbol Ligi'nde Partizan takımları yer alıyor.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ise çok sayıda takımda oynayan Erden Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes, Darüşşafaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka, Türk Telekom ve s Bursaspor'da basket oynadı.
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