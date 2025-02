Semih Erden basketbolu bıraktı: 'Bu yolculuğa başladığımda tek hayalim, sevdiğim bu oyunu oynayabilmekti'

"Bu zamana kadar beni ben yapan, her adımda güç ve ilham veren basketbol yolculuğuma veda ediyorum. Bu yolculuğa başladığımda tek hayalim, sevdiğim bu oyunu oynayabilmekti. İlk sahaya çıktığım anki heyecanımı ve hayallerimi hala dün gibi hatırlıyorum. Zamanla maçlar kazandım, bazen de yenildim ama her şeyden önce basketbol bana hayatı öğretti. Sahada ter döktüğüm her an, aldığım her destek, yaşadığım her zorluk beni daha güçlü, daha kararlı ve daha alçakgönüllü bir insan yaptı. Bugüne kadar yanımda olan, beni alkışlayan, her galibiyet ve yenilgide destekleyen siz sevgili hayranlarıma minnettarım. Sizin sesleriniz, coşkunuz, sevginiz beni her zaman daha da ileriye taşıdı. Başarılı bir kariyerin ardında sizin desteğinizin olduğunu bilmek bana güç verdi. Her birinizin hayatımda çok özel bir yeri var."