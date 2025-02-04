https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/david-beckham-istanbula-geldi-besiktas-kadin-futbol-takimi-ile-bulustu-1093325300.html

David Beckham İstanbul’a geldi: Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile buluştu

David Beckham İstanbul’a geldi: Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile buluştu

Sputnik Türkiye

Futbol dünyasının efsane isimlerinden David Beckham, oğlu Romeo Beckham ve sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte İstanbul’a geldi. Ünlü isim, Beşiktaş Kadın... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T07:19+0300

2025-02-04T07:19+0300

2025-02-04T07:19+0300

david beckham

istanbul

spor

manchester united

real madrid

milan

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yaşam

beşiktaş

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Futbol kariyerinde Manchester United, Real Madrid, Milan ve PSG gibi dev kulüplerde forma giyen David Beckham, İstanbul’da Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın antrenmanına konuk oldu. Hakkı Yeten Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada, oyuncularla sohbet eden İngiliz yıldız, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.Beckham, antrenman sahasında futbolcularla fotoğraf çektirerek Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na destek verdi.Beckham’dan taraftarlara i̇mza sürpriziZiyareti sırasında futbolseverlerle de bir araya gelen David Beckham, taraftarlarına imza dağıttı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Beckham’ın İstanbul’a gelişi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, taraftarlar İngiliz efsanenin ziyaretinden duydukları mutluluğu dile getirdi.Romeo Beckham ve Gray Sorrenti İstanbul’u gezdiDavid Beckham’ın oğlu Romeo Beckham ve sevgilisi Gray Sorrenti, İstanbul ziyaretini turistik bir geziye dönüştürdü. Çift, Tarihi Yarımada’da gezerek Kapalı Çarşı’yı ziyaret etti.📍 Kapalı Çarşı'da alışveriş yapan Romeo Beckham, Türk kültürüne hayran kaldığını ifade etti.📍 İstanbul sokaklarında yoğun ilgi gören çift, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.David Beckham’ın İstanbul ziyareti neden önemli?🔹 Türk futboluna ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na gösterdiği destek büyük takdir topladı.🔹 Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Beckham’ın Türkiye’ye gelişi büyük yankı uyandırdı.🔹 Ailesiyle yaptığı İstanbul gezisi, şehrin turistik değerine de katkı sağladı.David Beckham’ın Türkiye’deki ziyaretinin ardından, önümüzdeki günlerde başka etkinliklere katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.Beckham’ın İstanbul ziyareti sosyal medyada gündem olduDavid Beckham’ın İstanbul’da yaptığı ziyaret, sosyal medya platformlarında kısa sürede trend oldu.📢 Taraftarlar, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile buluşmasını ve İstanbul’daki anlarını büyük ilgiyle takip etti.📢 Romeo Beckham’ın Kapalı Çarşı gezisi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.David Beckham İstanbul’da daha fazla etkinliğe katılacak mı?Şu an için Beckham’ın İstanbul’da başka bir etkinliğe katılıp katılmayacağı netlik kazanmadı. Ancak, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Beckham’ın ziyaretinin, Türk futbolu ve Beşiktaş için büyük bir tanıtım fırsatı sunduğu kesin.

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