https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/david-beckham-istanbula-geldi-besiktas-kadin-futbol-takimi-ile-bulustu-1093325300.html
David Beckham İstanbul’a geldi: Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile buluştu
David Beckham İstanbul’a geldi: Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile buluştu
Sputnik Türkiye
Futbol dünyasının efsane isimlerinden David Beckham, oğlu Romeo Beckham ve sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte İstanbul’a geldi. Ünlü isim, Beşiktaş Kadın... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T07:19+0300
2025-02-04T07:19+0300
2025-02-04T07:19+0300
david beckham
istanbul
spor
manchester united
real madrid
milan
ziyaret
gezi
yaşam
beşiktaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092011352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_251050a0f78408bc2c50948c8f0bdc60.jpg
Futbol kariyerinde Manchester United, Real Madrid, Milan ve PSG gibi dev kulüplerde forma giyen David Beckham, İstanbul’da Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın antrenmanına konuk oldu. Hakkı Yeten Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada, oyuncularla sohbet eden İngiliz yıldız, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.Beckham, antrenman sahasında futbolcularla fotoğraf çektirerek Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na destek verdi.Beckham’dan taraftarlara i̇mza sürpriziZiyareti sırasında futbolseverlerle de bir araya gelen David Beckham, taraftarlarına imza dağıttı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Beckham’ın İstanbul’a gelişi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, taraftarlar İngiliz efsanenin ziyaretinden duydukları mutluluğu dile getirdi.Romeo Beckham ve Gray Sorrenti İstanbul’u gezdiDavid Beckham’ın oğlu Romeo Beckham ve sevgilisi Gray Sorrenti, İstanbul ziyaretini turistik bir geziye dönüştürdü. Çift, Tarihi Yarımada’da gezerek Kapalı Çarşı’yı ziyaret etti.📍 Kapalı Çarşı'da alışveriş yapan Romeo Beckham, Türk kültürüne hayran kaldığını ifade etti.📍 İstanbul sokaklarında yoğun ilgi gören çift, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.David Beckham’ın İstanbul ziyareti neden önemli?🔹 Türk futboluna ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na gösterdiği destek büyük takdir topladı.🔹 Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Beckham’ın Türkiye’ye gelişi büyük yankı uyandırdı.🔹 Ailesiyle yaptığı İstanbul gezisi, şehrin turistik değerine de katkı sağladı.David Beckham’ın Türkiye’deki ziyaretinin ardından, önümüzdeki günlerde başka etkinliklere katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.Beckham’ın İstanbul ziyareti sosyal medyada gündem olduDavid Beckham’ın İstanbul’da yaptığı ziyaret, sosyal medya platformlarında kısa sürede trend oldu.📢 Taraftarlar, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile buluşmasını ve İstanbul’daki anlarını büyük ilgiyle takip etti.📢 Romeo Beckham’ın Kapalı Çarşı gezisi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.David Beckham İstanbul’da daha fazla etkinliğe katılacak mı?Şu an için Beckham’ın İstanbul’da başka bir etkinliğe katılıp katılmayacağı netlik kazanmadı. Ancak, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Beckham’ın ziyaretinin, Türk futbolu ve Beşiktaş için büyük bir tanıtım fırsatı sunduğu kesin.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/galatasaraydan-1-gecede-surpriz-transferi-okan-buruk-duyurdu-batshuayinin-yeni-takimi-belli-oldu-1093324867.html
istanbul
beşiktaş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092011352_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6ca7759469b575777db6dade80dcd9af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
david beckham, istanbul, manchester united, real madrid, milan, ziyaret, gezi, yaşam, beşiktaş, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü
david beckham, istanbul, manchester united, real madrid, milan, ziyaret, gezi, yaşam, beşiktaş, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü
David Beckham İstanbul’a geldi: Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile buluştu
Futbol dünyasının efsane isimlerinden David Beckham, oğlu Romeo Beckham ve sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte İstanbul’a geldi. Ünlü isim, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile bir araya gelerek oyuncularla sohbet etti ve imza dağıttı. Ziyaretin ardından Beckham ailesi, İstanbul’un tarihi noktalarını keşfe çıktı.
Futbol kariyerinde Manchester United, Real Madrid, Milan ve PSG gibi dev kulüplerde forma giyen David Beckham, İstanbul’da Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın antrenmanına konuk oldu. Hakkı Yeten Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada, oyuncularla sohbet eden İngiliz yıldız, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Beckham, antrenman sahasında futbolcularla fotoğraf çektirerek Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na destek verdi.
Beckham’dan taraftarlara i̇mza sürprizi
Ziyareti sırasında futbolseverlerle de bir araya gelen David Beckham
, taraftarlarına imza dağıttı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Beckham’ın İstanbul’a gelişi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, taraftarlar İngiliz efsanenin ziyaretinden duydukları mutluluğu dile getirdi.
Romeo Beckham ve Gray Sorrenti İstanbul’u gezdi
David Beckham’ın oğlu Romeo Beckham ve sevgilisi Gray Sorrenti, İstanbul ziyaretini turistik bir geziye dönüştürdü. Çift, Tarihi Yarımada’da gezerek Kapalı Çarşı’yı ziyaret etti.
📍 Kapalı Çarşı'da alışveriş yapan Romeo Beckham, Türk kültürüne hayran kaldığını ifade etti.
📍 İstanbul sokaklarında yoğun ilgi gören çift, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.
David Beckham’ın İstanbul ziyareti neden önemli?
🔹 Türk futboluna ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na gösterdiği destek büyük takdir topladı.
🔹 Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Beckham’ın Türkiye’ye gelişi büyük yankı uyandırdı.
🔹 Ailesiyle yaptığı İstanbul gezisi, şehrin turistik değerine de katkı sağladı.
David Beckham’ın Türkiye’deki ziyaretinin ardından, önümüzdeki günlerde başka etkinliklere katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.
Beckham’ın İstanbul ziyareti sosyal medyada gündem oldu
David Beckham’ın İstanbul’da yaptığı ziyaret, sosyal medya platformlarında kısa sürede trend oldu.
📢 Taraftarlar, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile buluşmasını ve İstanbul’daki anlarını büyük ilgiyle takip etti.
📢 Romeo Beckham’ın Kapalı Çarşı gezisi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
David Beckham İstanbul’da daha fazla etkinliğe katılacak mı?
Şu an için Beckham’ın İstanbul’da başka bir etkinliğe katılıp katılmayacağı netlik kazanmadı.
Ancak, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Beckham’ın ziyaretinin, Türk futbolu ve Beşiktaş için büyük bir tanıtım fırsatı sunduğu kesin.