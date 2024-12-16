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ABD'de okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'de okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin Eyaleti'nde bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralı olarak... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T22:09+0300
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ABD'nin Wisconsin Eyaleti'nde bir öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinin Madison şehrinde bulunan Abundant Life Christian School'da meydana gelen silahlı saldırıda en az beş kişinin hayatını kaybettiği beş öğrencinin ise yaralı olduğu ifade edildi. Ölenler arasında saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen öğrencinin de olduğu düşünülüyor.Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Wisconsin Senatörü Ron Johnson "Abundant Life Christian School'daki trajedinin tüm kurbanlarına en içten taziyelerimi ve dualarımı iletiyorum. Durumu yakından takip edeceğim" dedi.
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abd, okul, saldırı, silahlı saldırı, ölü, ölü sayısı, yaralı, ağır yaralı
abd, okul, saldırı, silahlı saldırı, ölü, ölü sayısı, yaralı, ağır yaralı

ABD'de okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

22:09 16.12.2024
© İHA / IVAN PIERRE AGUIRREABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı
ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© İHA / IVAN PIERRE AGUIRRE
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin Eyaleti'nde bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
ABD'nin Wisconsin Eyaleti'nde bir öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinin Madison şehrinde bulunan Abundant Life Christian School'da meydana gelen silahlı saldırıda en az beş kişinin hayatını kaybettiği beş öğrencinin ise yaralı olduğu ifade edildi. Ölenler arasında saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen öğrencinin de olduğu düşünülüyor.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Wisconsin Senatörü Ron Johnson "Abundant Life Christian School'daki trajedinin tüm kurbanlarına en içten taziyelerimi ve dualarımı iletiyorum. Durumu yakından takip edeceğim" dedi.
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