https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/abdde-okula-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1091627631.html
ABD'de okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'de okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin Eyaleti'nde bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralı olarak... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T22:09+0300
2024-12-16T22:09+0300
2024-12-16T22:09+0300
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ABD'nin Wisconsin Eyaleti'nde bir öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinin Madison şehrinde bulunan Abundant Life Christian School'da meydana gelen silahlı saldırıda en az beş kişinin hayatını kaybettiği beş öğrencinin ise yaralı olduğu ifade edildi. Ölenler arasında saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen öğrencinin de olduğu düşünülüyor.Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Wisconsin Senatörü Ron Johnson "Abundant Life Christian School'daki trajedinin tüm kurbanlarına en içten taziyelerimi ve dualarımı iletiyorum. Durumu yakından takip edeceğim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/belediye-duyurdu-1-ocakta-sokakta-sigara-icmek-yasaklanacak-1091627387.html
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abd, okul, saldırı, silahlı saldırı, ölü, ölü sayısı, yaralı, ağır yaralı
abd, okul, saldırı, silahlı saldırı, ölü, ölü sayısı, yaralı, ağır yaralı
ABD'de okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin Eyaleti'nde bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
ABD'nin Wisconsin Eyaleti'nde bir öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinin Madison şehrinde bulunan Abundant Life Christian School'da meydana gelen silahlı saldırıda en az beş kişinin hayatını kaybettiği beş öğrencinin ise yaralı olduğu ifade edildi. Ölenler arasında saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen öğrencinin de olduğu düşünülüyor.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Wisconsin Senatörü Ron Johnson "Abundant Life Christian School'daki trajedinin tüm kurbanlarına en içten taziyelerimi ve dualarımı iletiyorum. Durumu yakından takip edeceğim" dedi.