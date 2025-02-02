https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/duma-baskani-volodin-hindistanda-1093289064.html
Duma Başkanı Volodin Hindistan'da
Duma Başkanı Volodin Hindistan'da
Sputnik Türkiye
Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin, resmi ziyaret için Hindistan'a geldi 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T23:22+0300
2025-02-02T23:22+0300
2025-02-02T23:22+0300
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rus heyeti ile birlikte resmi ziyarette bulunmak üzere Hindistan'a geldi.Duma basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Yeni Delhi’de Rusya-Hindistan arasında ekonomik, sosyo-kültürel, eğitim ve teknoloji alanlarındaki işbirliği konularının yanı sıra parlamentolar arası diyaloğun daha da geliştirilmesi konuları görüşülmesi planlandı.Volodin'in başkanlık ettiği heyette Duma Başkan Yardımcısı Aleksandr Babakov, Rusya Liberal Demokrat Parti (LDPR) Grup Başkanı Leonid Slutskiy, Yeni İnsanlar Partisi Grup Başkanı Aleksey Neçayev, Ekonomi Politikaları Komitesi Başkanı Maksim Topilin, Tarım Konuları Komitesi Başkanı Vladimir Kaşin ve Kültür Komitesi Başkanı Olga Kazakova yer alıyor.Duma Başkanı ile Hindistan liderliği arasında görüşmelerin yapılması ve Hindistan Parlamentosu'nun her iki kanadının da ziyaret edilmesi planlandı.Hindistan ziyaretini daha önce Telegram kanalından yaptığı paylaşımda duyuran Volodin, Hindistan'ın Rusya'nın stratejik ortağı olduğunun altını çizmişti.Duma Başkanı ayrıca Washington ve Brüksel'in Rusya'yı dünyanın geri kalanından izole etme girişimlerinin başarısız olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/volodin-putinin-maduroya-goreve-baslamasi-dolayisiyla-tebriklerini-iletti-1092554679.html
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rusya, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, hindistan, resmi ziyaret, heyet, washington, ldpr, telegram, leonid slutskiy, maksim topilin, olga kazakova, brüksel
rusya, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, hindistan, resmi ziyaret, heyet, washington, ldpr, telegram, leonid slutskiy, maksim topilin, olga kazakova, brüksel
Duma Başkanı Volodin Hindistan'da
Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin, resmi ziyaret için Hindistan'a geldi
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rus heyeti ile birlikte resmi ziyarette bulunmak üzere Hindistan'a geldi.
Duma basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Yeni Delhi’de Rusya-Hindistan arasında ekonomik, sosyo-kültürel, eğitim ve teknoloji alanlarındaki işbirliği konularının yanı sıra parlamentolar arası diyaloğun daha da geliştirilmesi konuları görüşülmesi planlandı.
Volodin'in başkanlık ettiği heyette Duma Başkan Yardımcısı Aleksandr Babakov, Rusya Liberal Demokrat Parti (LDPR) Grup Başkanı Leonid Slutskiy, Yeni İnsanlar Partisi Grup Başkanı Aleksey Neçayev, Ekonomi Politikaları Komitesi Başkanı Maksim Topilin, Tarım Konuları Komitesi Başkanı Vladimir Kaşin ve Kültür Komitesi Başkanı Olga Kazakova yer alıyor.
Duma Başkanı ile Hindistan liderliği arasında görüşmelerin yapılması ve Hindistan Parlamentosu'nun her iki kanadının da ziyaret edilmesi planlandı.
Hindistan ziyaretini daha önce Telegram kanalından yaptığı paylaşımda duyuran Volodin, Hindistan'ın Rusya'nın stratejik ortağı olduğunun altını çizmişti.
Duma Başkanı ayrıca Washington ve Brüksel'in Rusya'yı dünyanın geri kalanından izole etme girişimlerinin başarısız olduğunu kaydetmişti.