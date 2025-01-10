https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/volodin-putinin-maduroya-goreve-baslamasi-dolayisiyla-tebriklerini-iletti-1092554679.html
Volodin, Putin'in Maduro'ya göreve başlaması dolayısıyla tebriklerini iletti
Volodin, Putin'in Maduro'ya göreve başlaması dolayısıyla tebriklerini iletti
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Putin'in Maduro'ya göreve başlaması dolayısıyla tebriklerini iletti. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T21:58+0300
2025-01-10T21:58+0300
2025-01-10T21:57+0300
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vladimir putin
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Duma basın servisinden yapılan açıklamada, Venezuella'nın başkenti Caracas'taki yemin törenine katılan Volodin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya göreve başlaması dolayısıyla tebriklerini ilettiği belirtildi.Maduro üçüncü kez Venezuela Devlet Başkanı olarak göreve başladı, yemin töreni başkent Caracas'ta gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/venezuella-devlet-baskani-maduro-2031e-kadar-iktidarda-kalacak-1092537197.html
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vyaçeslav volodin, venezuela, caracas, nicolas maduro, vladimir putin, tebrik
vyaçeslav volodin, venezuela, caracas, nicolas maduro, vladimir putin, tebrik
Volodin, Putin'in Maduro'ya göreve başlaması dolayısıyla tebriklerini iletti
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Putin'in Maduro'ya göreve başlaması dolayısıyla tebriklerini iletti.
Duma basın servisinden yapılan açıklamada, Venezuella'nın başkenti Caracas'taki yemin törenine katılan Volodin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya göreve başlaması dolayısıyla tebriklerini ilettiği belirtildi.
Maduro üçüncü kez Venezuela Devlet Başkanı olarak göreve başladı, yemin töreni başkent Caracas'ta gerçekleşti.