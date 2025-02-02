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ABD Dışişleri Bakanı Rubio Panama'da
ABD Dışişleri Bakanı Rubio Panama'da
Sputnik Türkiye
Trump'ın Panama Kanalı açıklamalarını takiben ilk yurt dışı ziyaretini Panama'ya yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Amerika ziyareti kapsamında... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T09:05+0300
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abd
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Trump, yemin töreni konuşması sırasında, Panama Kanalı'nın Panama'ya verildiğini ancak şimdi Çin'in etkisi altına girdiğini öne sürerek kanalın kontrolünü yeniden ele geçirme niyetinde olduğunu dile getirmişti. Panama'yı, ABD savaş gemileri dahil ABD gemilerine haksız muamele yapmakla suçlayan Trump, ABD'nin kanalı kullandığı için aşırı gümrük vergileriyle karşı karşıya kaldığını savunmuştu.Trump’ın sözlerini reddeden Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, “Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak” demiş ve kanaldaki köprüye Panama bayrakları çektirmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'yla ilgili açıklamalarının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün ilk yurt dışı ziyaretini Panama'ya yaptı. Rubio, Panama ile başlayan tur kapsamında Guatemala, El Salvador, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'ni de ziyaret etmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/panamadan-trumpa-cevap-devlet-baskani-kanaldaki-kopruye-panama-bayraklari-astirdi-1092099738.html
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panama, marco rubio, abd, guatemala, jose raul mulino, donald trump, panama kanalı
panama, marco rubio, abd, guatemala, jose raul mulino, donald trump, panama kanalı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio Panama'da

09:05 02.02.2025
© AA / Daniel Audilio Gonzalez GonzalezABD Dışişleri Bakanı Rubio Panama'da
ABD Dışişleri Bakanı Rubio Panama'da - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© AA / Daniel Audilio Gonzalez Gonzalez
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Trump'ın Panama Kanalı açıklamalarını takiben ilk yurt dışı ziyaretini Panama'ya yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Amerika ziyareti kapsamında Guatemala, El Salvador, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'ni de ziyaret edecek.
Trump, yemin töreni konuşması sırasında, Panama Kanalı'nın Panama'ya verildiğini ancak şimdi Çin'in etkisi altına girdiğini öne sürerek kanalın kontrolünü yeniden ele geçirme niyetinde olduğunu dile getirmişti. Panama'yı, ABD savaş gemileri dahil ABD gemilerine haksız muamele yapmakla suçlayan Trump, ABD'nin kanalı kullandığı için aşırı gümrük vergileriyle karşı karşıya kaldığını savunmuştu.
Trump’ın sözlerini reddeden Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, “Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak” demiş ve kanaldaki köprüye Panama bayrakları çektirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'yla ilgili açıklamalarının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün ilk yurt dışı ziyaretini Panama'ya yaptı. Rubio, Panama ile başlayan tur kapsamında Guatemala, El Salvador, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'ni de ziyaret etmesi bekleniyor.
Panama'dan Trump'a cevap: Devlet Başkanı, kanaldaki köprüye Panama bayrakları astırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
DÜNYA
Panama'dan Trump'a cevap: Devlet Başkanı, kanaldaki köprüye Panama bayrakları astırdı
27 Aralık 2024, 14:57
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