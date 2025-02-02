https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/abd-disisleri-bakani-rubio-panamada-1093274240.html
ABD Dışişleri Bakanı Rubio Panama'da
ABD Dışişleri Bakanı Rubio Panama'da
Sputnik Türkiye
Trump'ın Panama Kanalı açıklamalarını takiben ilk yurt dışı ziyaretini Panama'ya yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Amerika ziyareti kapsamında... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T09:05+0300
2025-02-02T09:05+0300
2025-02-02T09:05+0300
dünya
panama
marco rubio
abd
guatemala
jose raul mulino
donald trump
panama kanalı
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Trump, yemin töreni konuşması sırasında, Panama Kanalı'nın Panama'ya verildiğini ancak şimdi Çin'in etkisi altına girdiğini öne sürerek kanalın kontrolünü yeniden ele geçirme niyetinde olduğunu dile getirmişti. Panama'yı, ABD savaş gemileri dahil ABD gemilerine haksız muamele yapmakla suçlayan Trump, ABD'nin kanalı kullandığı için aşırı gümrük vergileriyle karşı karşıya kaldığını savunmuştu.Trump’ın sözlerini reddeden Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, “Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak” demiş ve kanaldaki köprüye Panama bayrakları çektirmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'yla ilgili açıklamalarının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün ilk yurt dışı ziyaretini Panama'ya yaptı. Rubio, Panama ile başlayan tur kapsamında Guatemala, El Salvador, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'ni de ziyaret etmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/panamadan-trumpa-cevap-devlet-baskani-kanaldaki-kopruye-panama-bayraklari-astirdi-1092099738.html
panama
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panama, marco rubio, abd, guatemala, jose raul mulino, donald trump, panama kanalı
panama, marco rubio, abd, guatemala, jose raul mulino, donald trump, panama kanalı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio Panama'da
Trump'ın Panama Kanalı açıklamalarını takiben ilk yurt dışı ziyaretini Panama'ya yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Amerika ziyareti kapsamında Guatemala, El Salvador, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'ni de ziyaret edecek.
Trump
, yemin töreni konuşması
sırasında, Panama Kanalı'nın Panama'ya verildiğini ancak şimdi Çin'in etkisi altına girdiğini öne sürerek kanalın kontrolünü yeniden ele geçirme niyetinde olduğunu dile getirmişti. Panama'yı, ABD savaş gemileri dahil ABD gemilerine haksız muamele
yapmakla suçlayan Trump, ABD'nin kanalı kullandığı için aşırı gümrük vergileriyle
karşı karşıya kaldığını savunmuştu.
Trump’ın sözlerini reddeden Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, “Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak” demiş ve kanaldaki köprüye Panama bayrakları çektirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'yla ilgili açıklamalarının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün ilk yurt dışı ziyaretini Panama'ya yaptı. Rubio, Panama ile başlayan tur kapsamında Guatemala, El Salvador, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'ni de ziyaret etmesi bekleniyor.