https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/abd-disisleri-bakani-rubio-panamada-1093274240.html

ABD Dışişleri Bakanı Rubio Panama'da

ABD Dışişleri Bakanı Rubio Panama'da

Sputnik Türkiye

Trump'ın Panama Kanalı açıklamalarını takiben ilk yurt dışı ziyaretini Panama'ya yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Amerika ziyareti kapsamında... 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T09:05+0300

2025-02-02T09:05+0300

2025-02-02T09:05+0300

dünya

panama

marco rubio

abd

guatemala

jose raul mulino

donald trump

panama kanalı

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Trump, yemin töreni konuşması sırasında, Panama Kanalı'nın Panama'ya verildiğini ancak şimdi Çin'in etkisi altına girdiğini öne sürerek kanalın kontrolünü yeniden ele geçirme niyetinde olduğunu dile getirmişti. Panama'yı, ABD savaş gemileri dahil ABD gemilerine haksız muamele yapmakla suçlayan Trump, ABD'nin kanalı kullandığı için aşırı gümrük vergileriyle karşı karşıya kaldığını savunmuştu.Trump’ın sözlerini reddeden Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, “Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak” demiş ve kanaldaki köprüye Panama bayrakları çektirmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'yla ilgili açıklamalarının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün ilk yurt dışı ziyaretini Panama'ya yaptı. Rubio, Panama ile başlayan tur kapsamında Guatemala, El Salvador, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'ni de ziyaret etmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/panamadan-trumpa-cevap-devlet-baskani-kanaldaki-kopruye-panama-bayraklari-astirdi-1092099738.html

panama

guatemala

panama kanalı

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panama, marco rubio, abd, guatemala, jose raul mulino, donald trump, panama kanalı