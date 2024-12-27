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Panama'dan Trump'a cevap: Devlet Başkanı, kanaldaki köprüye Panama bayrakları astırdı
Panama'dan Trump'a cevap: Devlet Başkanı, kanaldaki köprüye Panama bayrakları astırdı
Sputnik Türkiye
Donald Trump'ın Panama Kanalı'nı ABD topraklarına katmak istediğini her fırsatta açıklarken, Panama tarafından da aynı hızda karşılık geliyor. "Kanal... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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20 Ocak'ta yemin töreniyle ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Trump, henüz Beyaz Saray'a taşınmadan ülke içinde olduğu kadar uluslararası ilişkiler bazında da krizlere imza atmaya başladı. Trump, esprili bir dille Danimarka'ya bağlı Grönland, Kanada ve Panama Kanalı'nı topraklarına katmak istediğini açıklamış, söylemlerini giderek pekiştirmişti. Trump'ın bu konuda açıklamaları devam ettikçe Panama'dan da tepkiler gelmeye devam etti. İlk açıklama sonrası Panama'da protestolar yapıldı, daha sonra Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino "Kanal Panama'nındır ve öyle kalacaktır" açıklamasını yaptı. Trump'ın her açıklamasına karşılık Panama tarafından yanıt geldi. Panama Devlet Başkanı Mulino, en son hamlesinde Panama Kanalı üstünde olan Amerika Köprüsü'ne dört adet Panama bayrağı astırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/trump-noel-dilek-listesini-acikladi-panama-kanali-gronland-kanada-1092041374.html
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panama kanalı, grönland, donald trump, kanada, panama devlet başkanı, jose raul mulino, amerika köprüsü
panama kanalı, grönland, donald trump, kanada, panama devlet başkanı, jose raul mulino, amerika köprüsü

Panama'dan Trump'a cevap: Devlet Başkanı, kanaldaki köprüye Panama bayrakları astırdı

14:57 27.12.2024 (güncellendi: 15:04 27.12.2024)
© Fotoğraf : Panama Bayındırlık Bakanlığı (MOP)Panama'dan Trump'a cevap: Devlet Başkanı, kanaldaki köprüye Panama bayrakları astırdı
Panama'dan Trump'a cevap: Devlet Başkanı, kanaldaki köprüye Panama bayrakları astırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© Fotoğraf : Panama Bayındırlık Bakanlığı (MOP)
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Donald Trump'ın Panama Kanalı'nı ABD topraklarına katmak istediğini her fırsatta açıklarken, Panama tarafından da aynı hızda karşılık geliyor. "Kanal Panama'nındır ve öyle kalacaktır" diyen Panama Devlet Başkanı Mulino, bu sefer kanaldaki köprüye Panama bayrakları astırdı.
20 Ocak'ta yemin töreniyle ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Trump, henüz Beyaz Saray'a taşınmadan ülke içinde olduğu kadar uluslararası ilişkiler bazında da krizlere imza atmaya başladı. Trump, esprili bir dille Danimarka'ya bağlı Grönland, Kanada ve Panama Kanalı'nı topraklarına katmak istediğini açıklamış, söylemlerini giderek pekiştirmişti.
Trump'ın bu konuda açıklamaları devam ettikçe Panama'dan da tepkiler gelmeye devam etti. İlk açıklama sonrası Panama'da protestolar yapıldı, daha sonra Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino "Kanal Panama'nındır ve öyle kalacaktır" açıklamasını yaptı. Trump'ın her açıklamasına karşılık Panama tarafından yanıt geldi.
Panama Devlet Başkanı Mulino, en son hamlesinde Panama Kanalı üstünde olan Amerika Köprüsü'ne dört adet Panama bayrağı astırdı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
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