https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/panamadan-trumpa-cevap-devlet-baskani-kanaldaki-kopruye-panama-bayraklari-astirdi-1092099738.html

Panama'dan Trump'a cevap: Devlet Başkanı, kanaldaki köprüye Panama bayrakları astırdı

Panama'dan Trump'a cevap: Devlet Başkanı, kanaldaki köprüye Panama bayrakları astırdı

Sputnik Türkiye

Donald Trump'ın Panama Kanalı'nı ABD topraklarına katmak istediğini her fırsatta açıklarken, Panama tarafından da aynı hızda karşılık geliyor. "Kanal... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T14:57+0300

2024-12-27T14:57+0300

2024-12-27T15:04+0300

dünya

panama kanalı

grönland

donald trump

kanada

panama devlet başkanı

jose raul mulino

amerika köprüsü

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20 Ocak'ta yemin töreniyle ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Trump, henüz Beyaz Saray'a taşınmadan ülke içinde olduğu kadar uluslararası ilişkiler bazında da krizlere imza atmaya başladı. Trump, esprili bir dille Danimarka'ya bağlı Grönland, Kanada ve Panama Kanalı'nı topraklarına katmak istediğini açıklamış, söylemlerini giderek pekiştirmişti. Trump'ın bu konuda açıklamaları devam ettikçe Panama'dan da tepkiler gelmeye devam etti. İlk açıklama sonrası Panama'da protestolar yapıldı, daha sonra Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino "Kanal Panama'nındır ve öyle kalacaktır" açıklamasını yaptı. Trump'ın her açıklamasına karşılık Panama tarafından yanıt geldi. Panama Devlet Başkanı Mulino, en son hamlesinde Panama Kanalı üstünde olan Amerika Köprüsü'ne dört adet Panama bayrağı astırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/trump-noel-dilek-listesini-acikladi-panama-kanali-gronland-kanada-1092041374.html

panama kanalı

grönland

kanada

amerika köprüsü

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panama kanalı, grönland, donald trump, kanada, panama devlet başkanı, jose raul mulino, amerika köprüsü