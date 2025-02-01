https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/sibirya-soguklari--meteoroloji-akom-ve-valilikten-uyari-istanbula-kar-geliyor-sicakliklar-10-derece-1093259656.html

Sibirya soğukları | Meteoroloji, AKOM ve Valilikten uyarı: İstanbul'a kar geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Sibirya soğukları | Meteoroloji, AKOM ve Valilikten uyarı: İstanbul'a kar geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 1 Şubat hava durumunu ve haftalık tahminini açıkladı. İstanbul Valiliği ve AKOM, önümüzdeki hafta için Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ve kar... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T11:58+0300

2025-02-01T11:58+0300

2025-02-01T11:58+0300

sibirya

meteoroloji

akom

yaşam

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doğu anadolu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 4 Şubat Salı gününden itibaren İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor. 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların 6 ila 12 derece düşerek mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Bu süreçte, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarlarla birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışlarının etkili olması öngörülüyor.AKOM'dan detaylı uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağını belirtti. Salı gününden itibaren sıcaklıkların 5-10 derece birden düşeceği ve çarşamba sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kar yağışının başlayacağı ifade edildi. Perşembe günü ise kar yağışının kuvvetlenerek 10 ila 20 santimetre arasında birikim yapması bekleniyor.Valilikten uyarıİstanbul Valiliği, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soğuk hava ve kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, "Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık raporuMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık raporlarına göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların salı gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Bu soğuk hava dalgasının 11 Şubat'a kadar yurt genelinde etkili olması bekleniyor.Yetkililer, özellikle sürücülerin buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını öneriyor. Ayrıca, sokakta yaşayan vatandaşlar ve hayvanlar için de duyarlılık çağrısında bulunuluyor.İstanbul'da beklenen bu soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle, vatandaşların yetkililerin yapacağı güncel duyuruları takip etmeleri önem arz ediyor.1 Şubat Cumartesi hava durumuMarmara ve Karadeniz’de yağış bekleniyor, Doğu Anadolu’da don ve çığ riski varTürkiye genelinde hava durumu değişiyor! Meteoroloji raporlarına göre, Marmara ve Karadeniz'de yağmur beklenirken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da don ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Akdeniz ve Ege bölgelerinde ise parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri…Marmara Bölgesi: Yağış ve sis bekleniyorMarmara'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sakarya, Kocaeli ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak.📍 Çanakkale: 16°C, parçalı ve çok bulutlu📍 Edirne: 17°C, parçalı ve çok bulutlu📍 İstanbul: 12°C, parçalı ve çok bulutlu📍 Kırklareli: 16°C, parçalı ve sağanak yağışlıEge Bölgesi: Parçalı bulutlu ve sisliEge Bölgesi'nde genel olarak parçalı bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.📍 Afyonkarahisar: 10°C, parçalı bulutlu📍 Denizli: 16°C, parçalı ve az bulutlu📍 İzmir: 18°C, parçalı ve az bulutlu📍 Kütahya: 12°C, parçalı bulutluAkdeniz Bölgesi: Açık ve ılık hava devam ediyorAkdeniz'de hava açık ve ılık olacak. Ancak sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus oluşabilir.📍 Adana: 21°C, parçalı ve az bulutlu📍 Antalya: 21°C, parçalı ve az bulutlu📍 Hatay: 19°C, parçalı ve az bulutlu📍 Mersin: 19°C, parçalı ve az bulutluİç Anadolu Bölgesi: Don ve sis uyarısıİç Anadolu'da hava parçalı bulutlu olacak ancak gece saatlerinde don, buzlanma ve sis bekleniyor.📍 Ankara: 11°C, parçalı ve az bulutlu📍 Çankırı: 11°C, parçalı ve az bulutlu📍 Eskişehir: 12°C, parçalı bulutlu📍 Konya: 13°C, parçalı ve az bulutluBatı Karadeniz: Yağmur ve bulutlu hava hakimBatı Karadeniz’de bulutlu hava etkili olacak ve kıyı kesimlerinde sağanak yağış görülecek.📍 Bolu: 11°C, parçalı ve çok bulutlu📍 Düzce: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu📍 Kastamonu: 12°C, parçalı ve çok bulutlu📍 Zonguldak: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, yağmurluOrta ve Doğu Karadeniz: Çığ tehlikesiOrta ve Doğu Karadeniz’de gece saatlerinde yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.📍 Amasya: 13°C, parçalı ve az bulutlu📍 Artvin: 10°C, parçalı ve az bulutlu📍 Samsun: 14°C, parçalı ve az bulutlu📍 Trabzon: 13°C, parçalı ve az bulutluDoğu Anadolu Bölgesi: Dondurucu soğuklar devam ediyorDoğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ riski devam ediyor.📍 Erzurum: -2°C, parçalı ve az bulutlu📍 Kars: 3°C, parçalı ve az bulutlu📍 Malatya: 12°C, az bulutlu ve açık📍 Van: 4°C, az bulutlu ve açıkGüneydoğu Anadolu Bölgesi: Açık ve ılık hava hakimBölge genelinde hava açık ve ılık olacak. Ancak pus ve sis yer yer etkili olabilir.📍 Diyarbakır: 15°C, az bulutlu ve açık📍 Gaziantep: 17°C, az bulutlu ve açık📍 Siirt: 14°C, az bulutlu ve açık📍 Şanlıurfa: 17°C, az bulutlu ve açıkDenizlerde hava durumu📌 Karadeniz: Parçalı bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz aralıklı hafif yağmurlu.📌 Marmara: Parçalı bulutlu, rüzgar kuzeydoğudan 2 ila 5 kuvvetinde esecek.📌 Ege: Parçalı bulutlu, Kuzey Ege’de rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde.📌 Akdeniz: Parçalı bulutlu, batı kesimlerinde rüzgar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde.📌 Van Gölü: Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/elektrik-faturalarinda-yeni-donem-basladi-bazi-aboneler-yuzde-93-daha-fazla-odeyecek-yeni-tarife-ne-1093258731.html

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