Sibirya soğukları | Meteoroloji, AKOM ve Valilikten uyarı: İstanbul'a kar geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
© AAİstanbul kar yağışı
© AA
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Meteoroloji 1 Şubat hava durumunu ve haftalık tahminini açıkladı. İstanbul Valiliği ve AKOM, önümüzdeki hafta için Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ve kar yağışı uyarısında bulundu. Sıcaklıkların 6-12 derece düşmesi beklenirken, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 4 Şubat Salı gününden itibaren İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor. 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların 6 ila 12 derece düşerek mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Bu süreçte, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarlarla birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışlarının etkili olması öngörülüyor.
AKOM'dan detaylı uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağını belirtti. Salı gününden itibaren sıcaklıkların 5-10 derece birden düşeceği ve çarşamba sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kar yağışının başlayacağı ifade edildi. Perşembe günü ise kar yağışının kuvvetlenerek 10 ila 20 santimetre arasında birikim yapması bekleniyor.
Valilikten uyarı
İstanbul Valiliği, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soğuk hava ve kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, "Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık raporlarına göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların salı gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Bu soğuk hava dalgasının 11 Şubat'a kadar yurt genelinde etkili olması bekleniyor.
Yetkililer, özellikle sürücülerin buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını öneriyor. Ayrıca, sokakta yaşayan vatandaşlar ve hayvanlar için de duyarlılık çağrısında bulunuluyor.
İstanbul'da beklenen bu soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle, vatandaşların yetkililerin yapacağı güncel duyuruları takip etmeleri önem arz ediyor.
1 Şubat Cumartesi hava durumu
Marmara ve Karadeniz bölgelerinde bulutlu hava hakim olacak.
Batı Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.
İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları bekleniyor.
Marmara ve Karadeniz’de yağış bekleniyor, Doğu Anadolu’da don ve çığ riski var
Türkiye genelinde hava durumu değişiyor! Meteoroloji raporlarına göre, Marmara ve Karadeniz'de yağmur beklenirken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da don ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Akdeniz ve Ege bölgelerinde ise parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri…
Marmara Bölgesi: Yağış ve sis bekleniyor
Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sakarya, Kocaeli ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak.
📍 Çanakkale: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
📍 Edirne: 17°C, parçalı ve çok bulutlu
📍 İstanbul: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
📍 Kırklareli: 16°C, parçalı ve sağanak yağışlı
📍 Edirne: 17°C, parçalı ve çok bulutlu
📍 İstanbul: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
📍 Kırklareli: 16°C, parçalı ve sağanak yağışlı
Ege Bölgesi: Parçalı bulutlu ve sisli
Ege Bölgesi'nde genel olarak parçalı bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
📍 Afyonkarahisar: 10°C, parçalı bulutlu
📍 Denizli: 16°C, parçalı ve az bulutlu
📍 İzmir: 18°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Kütahya: 12°C, parçalı bulutlu
📍 Denizli: 16°C, parçalı ve az bulutlu
📍 İzmir: 18°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Kütahya: 12°C, parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Açık ve ılık hava devam ediyor
Akdeniz'de hava açık ve ılık olacak. Ancak sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus oluşabilir.
📍 Adana: 21°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Antalya: 21°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Hatay: 19°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Mersin: 19°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Antalya: 21°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Hatay: 19°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Mersin: 19°C, parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: Don ve sis uyarısı
İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu olacak ancak gece saatlerinde don, buzlanma ve sis bekleniyor.
📍 Ankara: 11°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Çankırı: 11°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Eskişehir: 12°C, parçalı bulutlu
📍 Konya: 13°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Çankırı: 11°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Eskişehir: 12°C, parçalı bulutlu
📍 Konya: 13°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz: Yağmur ve bulutlu hava hakim
Batı Karadeniz’de bulutlu hava etkili olacak ve kıyı kesimlerinde sağanak yağış görülecek.
📍 Bolu: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
📍 Düzce: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
📍 Kastamonu: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
📍 Zonguldak: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
📍 Düzce: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
📍 Kastamonu: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
📍 Zonguldak: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ tehlikesi
Orta ve Doğu Karadeniz’de gece saatlerinde yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.
📍 Amasya: 13°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Artvin: 10°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Samsun: 14°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Trabzon: 13°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Artvin: 10°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Samsun: 14°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Trabzon: 13°C, parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Dondurucu soğuklar devam ediyor
Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ riski devam ediyor.
📍 Erzurum: -2°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Kars: 3°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Malatya: 12°C, az bulutlu ve açık
📍 Van: 4°C, az bulutlu ve açık
📍 Kars: 3°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Malatya: 12°C, az bulutlu ve açık
📍 Van: 4°C, az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Açık ve ılık hava hakim
Bölge genelinde hava açık ve ılık olacak. Ancak pus ve sis yer yer etkili olabilir.
📍 Diyarbakır: 15°C, az bulutlu ve açık
📍 Gaziantep: 17°C, az bulutlu ve açık
📍 Siirt: 14°C, az bulutlu ve açık
📍 Şanlıurfa: 17°C, az bulutlu ve açık
📍 Gaziantep: 17°C, az bulutlu ve açık
📍 Siirt: 14°C, az bulutlu ve açık
📍 Şanlıurfa: 17°C, az bulutlu ve açık
Denizlerde hava durumu
📌 Karadeniz: Parçalı bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz aralıklı hafif yağmurlu.
📌 Marmara: Parçalı bulutlu, rüzgar kuzeydoğudan 2 ila 5 kuvvetinde esecek.
📌 Ege: Parçalı bulutlu, Kuzey Ege’de rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde.
📌 Akdeniz: Parçalı bulutlu, batı kesimlerinde rüzgar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde.
📌 Van Gölü: Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde.
📌 Marmara: Parçalı bulutlu, rüzgar kuzeydoğudan 2 ila 5 kuvvetinde esecek.
📌 Ege: Parçalı bulutlu, Kuzey Ege’de rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde.
📌 Akdeniz: Parçalı bulutlu, batı kesimlerinde rüzgar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde.
📌 Van Gölü: Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde.