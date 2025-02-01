https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/elektrik-faturalarinda-yeni-donem-basladi-bazi-aboneler-yuzde-93-daha-fazla-odeyecek-yeni-tarife-ne-1093258731.html
Elektrik faturalarında yeni dönem başladı, bazı aboneler yüzde 93 daha fazla ödeyecek: Yeni tarife ne zaman yansıyacak?
Elektrik faturalarında yeni dönem başladı, bazı aboneler yüzde 93 daha fazla ödeyecek: Yeni tarife ne zaman yansıyacak?
Sputnik Türkiye
Elektrik faturalarında yeni dönem devreye girdi. Yeni destekleme modeliyle tüketimi yüksek olanlar artık devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu düzenleme 1... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T10:34+0300
2025-02-01T10:34+0300
2025-02-01T10:35+0300
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da yaptığı açıklamada, elektrik faturalarındaki destekleme sisteminde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yeni modelin amacı, devlet desteğinin gerçekten ihtiyaç sahibi olan kesimlere yönlendirilmesini sağlamak.Mevcut sistemde gelir düzeyi yüksek olan bazı aboneler de destek alıyordu. 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme ile destekleme, belirli bir tüketim sınırının altında kalan abonelerle sınırlı olacak.Kimler elektrik desteği alamayacak?Türkiye'de toplam 42 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Bunların 4,1 milyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardımlar kapsamında elektrik desteği alıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte:Yeni sistemin hedefi, ortalama elektrik tüketiminin iki katından fazla harcayan kesimin destek dışında bırakılması.Faturalar ne kadar artacak?Yeni düzenleme ile devlet desteği kesilecek aboneler için faturalar ciddi oranda yükselecek. İşte tüketim seviyelerine göre yeni fiyatlandırma:Bu zamların, elektrik tüketimi yüksek olan işletmeler ve büyük haneler için büyük bir mali yük getirmesi bekleniyor.Yeni tarife faturalara ne zaman yansıyacak?1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme, abonelerin faturalarına mart ayında yansıyacak.Doğalgaz faturaları da etkilenecek mi?Bakan Bayraktar, doğalgaz faturalarında da benzer bir destekleme modelinin gündemde olduğunu ancak bu kış herhangi bir değişiklik yapılmayacağını açıkladı.Doğalgaza zam gelecek mi?Doğalgaz fiyatlarına mart sonuna kadar zam yapılmayacak. Bakanlık, yeni destekleme modelinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve 2025 itibarıyla uygulanabileceğini belirtiyor.
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elektrik faturası zam, elektrik faturası ne kadar artacak, 1 şubat elektrik düzenlemesi, elektrik faturalarına yeni zam, elektrik destekleme sistemi değişti, kimler elektrik desteği alamayacak, elektrik faturası hesaplama 2024, elektrik fiyatları ne kadar oldu, 2024 elektrik zammı, elektrik desteği kimlere verilecek, elektrik zammı ne zaman uygulanacak, elektrik desteği kesilen aboneler, elektrik faturası 2 bin lira oldu, elektrik faturaları martta ne kadar olacak, doğalgaz faturası zam gelecek mi, doğalgaz desteği değişecek mi
Elektrik faturalarında yeni dönem başladı, bazı aboneler yüzde 93 daha fazla ödeyecek: Yeni tarife ne zaman yansıyacak?
10:34 01.02.2025 (güncellendi: 10:35 01.02.2025)
Elektrik faturalarında yeni dönem devreye girdi. Yeni destekleme modeliyle tüketimi yüksek olanlar artık devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu düzenleme 1 milyon 200 bin aboneyi etkileyecek ve bazı faturalar yüzde 93’e varan oranlarda artacak. Peki, zamlı tarifeler ne zaman uygulanacak? Doğalgaz faturalarında da benzer bir değişiklik olacak mı?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da yaptığı açıklamada, elektrik faturalarındaki destekleme sisteminde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yeni modelin amacı, devlet desteğinin gerçekten ihtiyaç sahibi olan kesimlere yönlendirilmesini sağlamak.
Mevcut sistemde gelir düzeyi yüksek olan bazı aboneler de destek alıyordu. 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme ile destekleme, belirli bir tüketim sınırının altında kalan abonelerle sınırlı olacak.
Kimler elektrik desteği alamayacak?
Türkiye'de toplam 42 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Bunların 4,1 milyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardımlar kapsamında elektrik desteği alıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte:
Aylık 417 kWh ve üzerinde elektrik tüketen aboneler
artık devlet desteği alamayacak.
Bu değişiklik toplam 1 milyon 200 bin aboneyi etkileyecek.
Yeni sistemin hedefi, ortalama elektrik tüketiminin iki katından fazla harcayan kesimin destek dışında bırakılması.
Faturalar ne kadar artacak?
Yeni düzenleme ile devlet desteği kesilecek aboneler için faturalar ciddi oranda yükselecek. İşte tüketim seviyelerine göre yeni fiyatlandırma:
Mevcut faturası 1.047 TL olan bir mesken abonesinin faturası yüzde 93 artarak 2.016 TL olacak. 600 kWh tüketimi olan ve 1.616 TL ödeyen bir abonenin faturası yüzde 80 artışla 2.903 TL’ye çıkacak. 1.000 kWh elektrik harcayan ve şu anda 2.860 TL ödeyen bir abonenin faturası yüzde 69 artışla 4.839 TL olacak.
Bu zamların, elektrik tüketimi yüksek olan işletmeler ve büyük haneler için büyük bir mali yük getirmesi bekleniyor.
Yeni tarife faturalara ne zaman yansıyacak?
1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme, abonelerin faturalarına mart ayında yansıyacak.
Faturaları ay sonunda gelen aboneler için zamlı tarifeler 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Faturaları 16-17 Şubat gibi erken gelen aboneler ise zamdan daha erken etkilenecek.
Doğalgaz faturaları da etkilenecek mi?
Bakan Bayraktar, doğalgaz faturalarında da benzer bir destekleme modelinin gündemde olduğunu ancak bu kış herhangi bir değişiklik yapılmayacağını açıkladı.
İl bazlı bir çalışma yürütülerek, farklı bölgelerde farklı destekleme modelleri uygulanacak. Erzurum gibi soğuk iller ile Antalya gibi ılıman bölgelerde farklı tarifeler uygulanabilir.
Doğalgaza zam gelecek mi?
Doğalgaz fiyatlarına mart sonuna kadar zam yapılmayacak. Bakanlık, yeni destekleme modelinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve 2025 itibarıyla uygulanabileceğini belirtiyor.