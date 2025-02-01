https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/elektrik-faturalarinda-yeni-donem-basladi-bazi-aboneler-yuzde-93-daha-fazla-odeyecek-yeni-tarife-ne-1093258731.html

Elektrik faturalarında yeni dönem başladı, bazı aboneler yüzde 93 daha fazla ödeyecek: Yeni tarife ne zaman yansıyacak?

Elektrik faturalarında yeni dönem başladı, bazı aboneler yüzde 93 daha fazla ödeyecek: Yeni tarife ne zaman yansıyacak?

Sputnik Türkiye

Elektrik faturalarında yeni dönem devreye girdi. Yeni destekleme modeliyle tüketimi yüksek olanlar artık devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu düzenleme 1... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T10:34+0300

2025-02-01T10:34+0300

2025-02-01T10:35+0300

ekonomi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da yaptığı açıklamada, elektrik faturalarındaki destekleme sisteminde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yeni modelin amacı, devlet desteğinin gerçekten ihtiyaç sahibi olan kesimlere yönlendirilmesini sağlamak.Mevcut sistemde gelir düzeyi yüksek olan bazı aboneler de destek alıyordu. 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme ile destekleme, belirli bir tüketim sınırının altında kalan abonelerle sınırlı olacak.Kimler elektrik desteği alamayacak?Türkiye'de toplam 42 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Bunların 4,1 milyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardımlar kapsamında elektrik desteği alıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte:Yeni sistemin hedefi, ortalama elektrik tüketiminin iki katından fazla harcayan kesimin destek dışında bırakılması.Faturalar ne kadar artacak?Yeni düzenleme ile devlet desteği kesilecek aboneler için faturalar ciddi oranda yükselecek. İşte tüketim seviyelerine göre yeni fiyatlandırma:Bu zamların, elektrik tüketimi yüksek olan işletmeler ve büyük haneler için büyük bir mali yük getirmesi bekleniyor.Yeni tarife faturalara ne zaman yansıyacak?1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme, abonelerin faturalarına mart ayında yansıyacak.Doğalgaz faturaları da etkilenecek mi?Bakan Bayraktar, doğalgaz faturalarında da benzer bir destekleme modelinin gündemde olduğunu ancak bu kış herhangi bir değişiklik yapılmayacağını açıkladı.Doğalgaza zam gelecek mi?Doğalgaz fiyatlarına mart sonuna kadar zam yapılmayacak. Bakanlık, yeni destekleme modelinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve 2025 itibarıyla uygulanabileceğini belirtiyor.

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