https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/milyonlarca-emeklinin-hesabina-yatacak-zam-farki-icin-odeme-tarihi-belli-oldu-1093261465.html
Milyonlarca emeklinin hesabına yatacak: Zam farkı için ödeme tarihi belli oldu
Milyonlarca emeklinin hesabına yatacak: Zam farkı için ödeme tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
4 milyon emeklinin beklediği zam farkı ödemesi için tarih netleşiyor! En düşük emekli maaşının 14.469 TL’ye yükseltilmesiyle birlikte 1.969 TL'lik fark ödemesi... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T13:50+0300
2025-02-01T13:50+0300
2025-02-01T13:50+0300
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3 Ocak’ta açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar netleşmişti. 2024 yılının ilk altı ayı için:📌 Memurlar yüzde 11.54 zam aldı.📌 SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 15.75 zam aldı.Bu kapsamda, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. Ancak emekliler, Ocak ayında zamlı maaş yerine eski maaşı aldı. Şimdi gözler, 1 bin 969 TL’lik zam farkının hesaplara yatırılacağı tarihte.Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra ödemeler başlıyorZam farkının hesaplara yatması için sadece bir adım kaldı!1️⃣ Meclis’ten geçen düzenleme onaylandı.2️⃣ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak.3️⃣ Ödemeler şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatacak.Yetkililer, zam farkı ödemelerinin emeklilerin maaş aldığı günlere göre hesaplara yatırılacağını belirtti.Emekliler ocak ayında neden eksik maaş aldı?En düşük emekli maaşı kök maaşı düşük olanlar için devlet desteğiyle tamamlanıyor. Ancak 14 bin 469 TL’lik maaş düzenlemesi yasal değişiklik gerektirdiği için Ocak 2025’te emeklilere eski maaş, yani 12 bin 500 TL ödendi.Şubat ayıyla birlikte, maaşlar tam olarak ödenecek ve Ocak ayındaki fark olan 1.969 TL emeklilerin hesaplarına aktarılacak.
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emekli zam farkı ödemesi, 1.969 tl zam farkı ne zaman yatacak, en düşük emekli maaşı 14.469 tl oldu, emekli maaşı fark ödemesi ne zaman, şubat ayında emeklilere ödeme yapılacak mı, 4 milyon emekli zam farkı alacak, ssk ve bağ-kur emeklisi ne kadar zam aldı, memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek, cumhurbaşkanı erdoğan emekli maaşı açıklaması, resmi gazete emekli maaşı düzenlemesi, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, ocak 2025 emekli maaş farkları ne zaman yatacak, zam farkı ödemesi hangi tarihte hesaplara geçecek, şubat 2025 emekli maaş farkı ödeme takvimi
emekli zam farkı ödemesi, 1.969 tl zam farkı ne zaman yatacak, en düşük emekli maaşı 14.469 tl oldu, emekli maaşı fark ödemesi ne zaman, şubat ayında emeklilere ödeme yapılacak mı, 4 milyon emekli zam farkı alacak, ssk ve bağ-kur emeklisi ne kadar zam aldı, memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek, cumhurbaşkanı erdoğan emekli maaşı açıklaması, resmi gazete emekli maaşı düzenlemesi, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, ocak 2025 emekli maaş farkları ne zaman yatacak, zam farkı ödemesi hangi tarihte hesaplara geçecek, şubat 2025 emekli maaş farkı ödeme takvimi
Milyonlarca emeklinin hesabına yatacak: Zam farkı için ödeme tarihi belli oldu
4 milyon emeklinin beklediği zam farkı ödemesi için tarih netleşiyor! En düşük emekli maaşının 14.469 TL’ye yükseltilmesiyle birlikte 1.969 TL'lik fark ödemesi yapılacak. Meclis’ten geçen düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunuldu. Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ödemeler hesaplara yatacak. İşte detaylar…
3 Ocak’ta açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar netleşmişti. 2024 yılının ilk altı ayı için:
📌 Memurlar yüzde 11.54 zam aldı.
📌 SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 15.75 zam aldı.
Bu kapsamda, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. Ancak emekliler, Ocak ayında zamlı maaş yerine eski maaşı aldı. Şimdi gözler, 1 bin 969 TL’lik zam farkının hesaplara yatırılacağı tarihte.
Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra ödemeler başlıyor
Zam farkının hesaplara yatması için sadece bir adım kaldı!
1️⃣ Meclis’ten geçen düzenleme onaylandı.
2️⃣ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak.
3️⃣ Ödemeler şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatacak.
Yetkililer, zam farkı ödemelerinin emeklilerin maaş aldığı günlere göre hesaplara yatırılacağını belirtti.
Emekliler ocak ayında neden eksik maaş aldı?
En düşük emekli maaşı kök maaşı düşük olanlar için devlet desteğiyle tamamlanıyor. Ancak 14 bin 469 TL’lik maaş düzenlemesi yasal değişiklik gerektirdiği için Ocak 2025’te emeklilere eski maaş, yani 12 bin 500 TL ödendi.
Şubat ayıyla birlikte, maaşlar tam olarak ödenecek ve Ocak ayındaki fark olan 1.969 TL emeklilerin hesaplarına aktarılacak.