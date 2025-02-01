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Ev sahibi olmak için büyük fırsat: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
Ev sahibi olmak için büyük fırsat: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
Sputnik Türkiye
Ev sahibi olmak isteyenler için tarihi fırsat kapıda! Konut kredisi faiz oranlarının Mart ayında düşmesi beklenirken, uzmanlar fiyatların yaz aylarından... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T12:11+0300
2025-02-01T12:11+0300
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Konut kredilerine yönelik düşük faiz kampanyasının Mart ayında devreye girmesi bekleniyor. AS Yatırım Geliştirme ve Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, faiz oranlarının %1,99 seviyelerinde konuşulduğunu ancak %1’in altına çekilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.Sert, "Kredilerin açılmasıyla konuta erişimin kolaylaşması gerekiyor. İnşallah Mart ayında krediyle ilgili yeni bir düzenleme çıkacak" diyerek sektör temsilcilerinin beklentisini dile getirdi.Konut Fiyatları ve Kiralar Yükselecek!Konut fiyatlarının yaz aylarından itibaren ciddi şekilde artacağını öngören uzmanlar, şu an fiyatların dip seviyede olduğunu ancak yakında büyük bir yükselişin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.Haluk Sert, "6. aydan sonra konut fiyatlarında sert bir yükseliş görebiliriz. Çünkü piyasada yeni konut üretimi yavaşladı ve 2 milyon konut arzı açığı var. Bu da fiyatları hızla yukarı çekecek" dedi.Bunun yanı sıra kiraların da hızla artacağı ve barınma sorununun derinleşebileceği belirtiliyor.Konut alımında kadınların payı rekor seviyedeTÜİK verilerine göre, 2024 yılında satılan 1,5 milyon konutun yüzde 35’i kadınlar tarafından satın alındı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan bu oran, kadınların konut yatırımlarına ilgisinin arttığını gösteriyor.En fazla kadın alıcı oranına sahip iller:📌 Kırklareli, Çanakkale, BalıkesirEn düşük kadın alıcı oranına sahip iller:📌 Muş, Ağrı, ArdahanDubai’den Türkiye’ye büyük i̇lgi: 'Türkiye altın olacak'Yabancı yatırımcılar da Türkiye’deki konut sektörüne büyük ilgi gösteriyor. Haluk Sert, Dubai merkezli firmaların Türkiye’de ortak projeler geliştirmek istediklerini belirterek, "Piyasanın çok hareketleneceğini düşünüyorlar ve Türkiye için ‘altın olacak’ diyorlar" dedi.
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Ev sahibi olmak için büyük fırsat: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
Ev sahibi olmak isteyenler için tarihi fırsat kapıda! Konut kredisi faiz oranlarının Mart ayında düşmesi beklenirken, uzmanlar fiyatların yaz aylarından itibaren hızla yükselebileceği konusunda uyarıyor. Peki, faiz oranları yüzde 1’in altına çekilecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar...
Konut kredilerine yönelik düşük faiz kampanyasının Mart ayında devreye girmesi bekleniyor. AS Yatırım Geliştirme ve Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, faiz oranlarının %1,99 seviyelerinde konuşulduğunu ancak %1’in altına çekilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Sert, "Kredilerin açılmasıyla konuta erişimin kolaylaşması gerekiyor. İnşallah Mart ayında krediyle ilgili yeni bir düzenleme çıkacak" diyerek sektör temsilcilerinin beklentisini dile getirdi.
Konut Fiyatları ve Kiralar Yükselecek!
Konut fiyatlarının yaz aylarından itibaren ciddi şekilde artacağını öngören uzmanlar, şu an fiyatların dip seviyede olduğunu ancak yakında büyük bir yükselişin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.
Haluk Sert, "6. aydan sonra konut fiyatlarında sert bir yükseliş görebiliriz. Çünkü piyasada yeni konut üretimi yavaşladı ve 2 milyon konut arzı açığı var. Bu da fiyatları hızla yukarı çekecek" dedi.
Bunun yanı sıra kiraların da hızla artacağı ve barınma sorununun derinleşebileceği belirtiliyor.
Konut alımında kadınların payı rekor seviyede
TÜİK verilerine göre, 2024 yılında satılan 1,5 milyon konutun yüzde 35’i kadınlar tarafından satın alındı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan bu oran, kadınların konut yatırımlarına ilgisinin arttığını gösteriyor.
En fazla kadın alıcı oranına sahip iller:
📌 Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir
En düşük kadın alıcı oranına sahip iller:
📌 Muş, Ağrı, Ardahan
Dubai’den Türkiye’ye büyük i̇lgi: 'Türkiye altın olacak'
Yabancı yatırımcılar da Türkiye’deki konut sektörüne büyük ilgi gösteriyor. Haluk Sert, Dubai merkezli firmaların Türkiye’de ortak projeler geliştirmek istediklerini belirterek, "Piyasanın çok hareketleneceğini düşünüyorlar ve Türkiye için ‘altın olacak’ diyorlar" dedi.