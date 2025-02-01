https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/ev-sahibi-olmak-icin-buyuk-firsat-konut-kredisi-faizleri-dusecek-mi-1093260493.html

Ev sahibi olmak için büyük fırsat: Konut kredisi faizleri düşecek mi?

Ev sahibi olmak için büyük fırsat: Konut kredisi faizleri düşecek mi?

Sputnik Türkiye

Ev sahibi olmak isteyenler için tarihi fırsat kapıda! Konut kredisi faiz oranlarının Mart ayında düşmesi beklenirken, uzmanlar fiyatların yaz aylarından... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T12:11+0300

2025-02-01T12:11+0300

2025-02-01T12:11+0300

kırklareli

çanakkale

tüik

ekonomi

kira

kira bedeli

kira yardımı

kira zam oranı

kira sözleşmesi

kira beyannamesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5efbbe6c87a9498a5db7087ab4a5041a.jpg

Konut kredilerine yönelik düşük faiz kampanyasının Mart ayında devreye girmesi bekleniyor. AS Yatırım Geliştirme ve Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, faiz oranlarının %1,99 seviyelerinde konuşulduğunu ancak %1’in altına çekilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.Sert, "Kredilerin açılmasıyla konuta erişimin kolaylaşması gerekiyor. İnşallah Mart ayında krediyle ilgili yeni bir düzenleme çıkacak" diyerek sektör temsilcilerinin beklentisini dile getirdi.Konut Fiyatları ve Kiralar Yükselecek!Konut fiyatlarının yaz aylarından itibaren ciddi şekilde artacağını öngören uzmanlar, şu an fiyatların dip seviyede olduğunu ancak yakında büyük bir yükselişin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.Haluk Sert, "6. aydan sonra konut fiyatlarında sert bir yükseliş görebiliriz. Çünkü piyasada yeni konut üretimi yavaşladı ve 2 milyon konut arzı açığı var. Bu da fiyatları hızla yukarı çekecek" dedi.Bunun yanı sıra kiraların da hızla artacağı ve barınma sorununun derinleşebileceği belirtiliyor.Konut alımında kadınların payı rekor seviyedeTÜİK verilerine göre, 2024 yılında satılan 1,5 milyon konutun yüzde 35’i kadınlar tarafından satın alındı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan bu oran, kadınların konut yatırımlarına ilgisinin arttığını gösteriyor.En fazla kadın alıcı oranına sahip iller:📌 Kırklareli, Çanakkale, BalıkesirEn düşük kadın alıcı oranına sahip iller:📌 Muş, Ağrı, ArdahanDubai’den Türkiye’ye büyük i̇lgi: 'Türkiye altın olacak'Yabancı yatırımcılar da Türkiye’deki konut sektörüne büyük ilgi gösteriyor. Haluk Sert, Dubai merkezli firmaların Türkiye’de ortak projeler geliştirmek istediklerini belirterek, "Piyasanın çok hareketleneceğini düşünüyorlar ve Türkiye için ‘altın olacak’ diyorlar" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/elektrik-faturalarinda-yeni-donem-basladi-bazi-aboneler-yuzde-93-daha-fazla-odeyecek-yeni-tarife-ne-1093258731.html

kırklareli

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

düşük faizli ev kredisi şartları, 2.el konut kredisi hesaplama, ev kredisi hesaplama, ev kredisi oranları, ev kredisi şartları, ev kredisi haberleri, düşük faizli konut kredisi şartları, cumhurbaşkanı konut kredi açıklaması son dakika, konut kredisi faiz oranları, konut kredisi faiz oranları 2025, yeni konut kredisi, yeni konut kredisi şartları, yeni konut kredisi kampanyası, yeni konut kredisi hesaplama, yeni konut kredisi ne zaman, yeni konut kredisi detayları, yeni konut kredisi kampanyası ne zaman, yeni konut kredisi faiz oranları