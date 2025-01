https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/rtuk-now-tvye-30-gunluk-sure-tanidi-ismi-degismezse-3-ayligina-kapatilacak-1093253500.html

RTÜK, NOW TV'ye 30 günlük süre tanıdı: İsmi değişmezse 3 aylığına kapatılacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV’den NOW TV’ye dönüşen kanalın isim değişikliğine yönelik itirazlar nedeniyle 30 gün içinde yeni isim ve logo... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

RTÜK, İstanbul NOW TV’nin itirazı üzerine FOX TV’den NOW TV’ye dönüşen kanalın 30 gün içinde yeni isim ve logo belirlemesini şart koştu.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV’nin isim değiştirerek NOW TV adıyla yayına devam etmesi konusunda yeni bir karar aldı. RTÜK Üyesi Tuncay Keser’in sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, İstanbul merkezli NOW TV isimli bir başka kuruluşun itirazı nedeniyle kanalın yeni bir isim ve logo belirlemesi gerekiyor. Bu kapsamda RTÜK, NOW TV’ye 30 günlük süre tanıyarak gerekli değişikliğin yapılmasını talep etti.Keser, NOW TV'nin isim değişikliği için başvurduğu yeni marka ve logo belgelerinin eksiksiz bir şekilde sunulması gerektiğini belirtti. Belirlenen süre içinde bu şartlar yerine getirilmezse, kanalın yayınlarının 3 ay boyunca durdurulabileceği ve lisans iptalinin gündeme gelebileceği ifade edildi.

