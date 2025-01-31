RTÜK, NOW TV'ye 30 günlük süre tanıdı: İsmi değişmezse 3 aylığına kapatılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile Destek Programı, otomatik olarak sonlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pestisit testlerine yüzde 400 zam: ‘Özellikle çocukları etkileyen bir tehdit’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Kafe ve restoranlar, fiyat tabelalarına ve menülere "masa tarifesi uygulaması" yapıldığını yazmalı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
ABD'de askeri helikopter ile uçak çarpışarak düştü
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Çin, yapay zekada Avrupa’nın üstüne gidiyor’
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Uzmanı ‘Yangını ciddi manada yavaşlatır’ diyerek detay verdi: ‘Bunlar yapılırsa burnunuz bile kanamaz’
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump’ın ‘barış yapıcı’ söylemi Filistinliler lehine işlemeyecek’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Tuz yürüyüşünden suikaste: Mahatma Gandhi
17:41
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
'Çözülemeyen' anlaşmazlık: Kardak Krizi
18:17
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MHP’den 10 dakika içinde yangınlara müdahale için kanun teklifi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni düzenleme: Süresiz nafaka kalkıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
GÜN ORTASI
İBB, 150 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarıyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’nin borç haritası: İstanbul borçta da, servette de zirvede!
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
'One Hit Wonder' şarkıları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Değişen engelli emekliliği şartları: ‘Emekli olmaları zorlaştı’
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hukukun ve Cumhuriyetin yılmaz savunucusu bir suikastle hayattan koparıldı
17:42
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:36
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Trump'ın açıklamaları sonrası gerilim artacak mı?
19:07
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/rtuk-now-tvye-30-gunluk-sure-tanidi-ismi-degismezse-3-ayligina-kapatilacak-1093253500.html
RTÜK, NOW TV'ye 30 günlük süre tanıdı: İsmi değişmezse 3 aylığına kapatılacak
RTÜK, NOW TV'ye 30 günlük süre tanıdı: İsmi değişmezse 3 aylığına kapatılacak
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV’den NOW TV’ye dönüşen kanalın isim değişikliğine yönelik itirazlar nedeniyle 30 gün içinde yeni isim ve logo... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T20:41+0300
2025-01-31T20:41+0300
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
fox
fox tv
fox news
fox ana haber bülteni
fox haber
now tv
yayın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093253076_0:0:1823:1025_1920x0_80_0_0_b12128137f98b312bcf010b1bb23c7cd.jpg
RTÜK, İstanbul NOW TV’nin itirazı üzerine FOX TV’den NOW TV’ye dönüşen kanalın 30 gün içinde yeni isim ve logo belirlemesini şart koştu.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV’nin isim değiştirerek NOW TV adıyla yayına devam etmesi konusunda yeni bir karar aldı. RTÜK Üyesi Tuncay Keser’in sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, İstanbul merkezli NOW TV isimli bir başka kuruluşun itirazı nedeniyle kanalın yeni bir isim ve logo belirlemesi gerekiyor. Bu kapsamda RTÜK, NOW TV’ye 30 günlük süre tanıyarak gerekli değişikliğin yapılmasını talep etti.Keser, NOW TV'nin isim değişikliği için başvurduğu yeni marka ve logo belgelerinin eksiksiz bir şekilde sunulması gerektiğini belirtti. Belirlenen süre içinde bu şartlar yerine getirilmezse, kanalın yayınlarının 3 ay boyunca durdurulabileceği ve lisans iptalinin gündeme gelebileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/rtuk-sozcu-tv-now-tv-tele-1-ve-halk-tvye-ceza-kesti--1093247696.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093253076_193:0:1560:1025_1920x0_80_0_0_57080748bdc7bd582dc892a01c96605d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), fox, fox tv, fox news, fox ana haber bülteni, fox haber, now tv, yayın, yayın hakkı, canlı yayın, yayın yasağı
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), fox, fox tv, fox news, fox ana haber bülteni, fox haber, now tv, yayın, yayın hakkı, canlı yayın, yayın yasağı

RTÜK, NOW TV'ye 30 günlük süre tanıdı: İsmi değişmezse 3 aylığına kapatılacak

20:41 31.01.2025
© Fotoğraf : NOW TVNOW TV
NOW TV - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© Fotoğraf : NOW TV
Abone ol
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV’den NOW TV’ye dönüşen kanalın isim değişikliğine yönelik itirazlar nedeniyle 30 gün içinde yeni isim ve logo belirlemesini şart koştu. RTÜK Üyesi Tuncay Keser, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, NOW TV’nin yeni logo ve isim belgelerini eksiksiz şekilde sunması gerektiğini belirtti.
RTÜK, İstanbul NOW TV’nin itirazı üzerine FOX TV’den NOW TV’ye dönüşen kanalın 30 gün içinde yeni isim ve logo belirlemesini şart koştu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV’nin isim değiştirerek NOW TV adıyla yayına devam etmesi konusunda yeni bir karar aldı. RTÜK Üyesi Tuncay Keser’in sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, İstanbul merkezli NOW TV isimli bir başka kuruluşun itirazı nedeniyle kanalın yeni bir isim ve logo belirlemesi gerekiyor. Bu kapsamda RTÜK, NOW TV’ye 30 günlük süre tanıyarak gerekli değişikliğin yapılmasını talep etti.
Keser, NOW TV'nin isim değişikliği için başvurduğu yeni marka ve logo belgelerinin eksiksiz bir şekilde sunulması gerektiğini belirtti. Belirlenen süre içinde bu şartlar yerine getirilmezse, kanalın yayınlarının 3 ay boyunca durdurulabileceği ve lisans iptalinin gündeme gelebileceği ifade edildi.
RTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
TÜRKİYE
RTÜK, Sözcü Tv, Now TV, Tele 1 ve Halk TV'ye ceza kesti
17:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала