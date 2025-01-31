https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/rtuk-now-tvye-30-gunluk-sure-tanidi-ismi-degismezse-3-ayligina-kapatilacak-1093253500.html
RTÜK, NOW TV'ye 30 günlük süre tanıdı: İsmi değişmezse 3 aylığına kapatılacak
RTÜK, NOW TV'ye 30 günlük süre tanıdı: İsmi değişmezse 3 aylığına kapatılacak
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV’den NOW TV’ye dönüşen kanalın isim değişikliğine yönelik itirazlar nedeniyle 30 gün içinde yeni isim ve logo... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T20:41+0300
2025-01-31T20:41+0300
2025-01-31T20:41+0300
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
fox
fox tv
fox news
fox ana haber bülteni
fox haber
now tv
yayın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093253076_0:0:1823:1025_1920x0_80_0_0_b12128137f98b312bcf010b1bb23c7cd.jpg
RTÜK, İstanbul NOW TV’nin itirazı üzerine FOX TV’den NOW TV’ye dönüşen kanalın 30 gün içinde yeni isim ve logo belirlemesini şart koştu.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV’nin isim değiştirerek NOW TV adıyla yayına devam etmesi konusunda yeni bir karar aldı. RTÜK Üyesi Tuncay Keser’in sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, İstanbul merkezli NOW TV isimli bir başka kuruluşun itirazı nedeniyle kanalın yeni bir isim ve logo belirlemesi gerekiyor. Bu kapsamda RTÜK, NOW TV’ye 30 günlük süre tanıyarak gerekli değişikliğin yapılmasını talep etti.Keser, NOW TV'nin isim değişikliği için başvurduğu yeni marka ve logo belgelerinin eksiksiz bir şekilde sunulması gerektiğini belirtti. Belirlenen süre içinde bu şartlar yerine getirilmezse, kanalın yayınlarının 3 ay boyunca durdurulabileceği ve lisans iptalinin gündeme gelebileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/rtuk-sozcu-tv-now-tv-tele-1-ve-halk-tvye-ceza-kesti--1093247696.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093253076_193:0:1560:1025_1920x0_80_0_0_57080748bdc7bd582dc892a01c96605d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), fox, fox tv, fox news, fox ana haber bülteni, fox haber, now tv, yayın, yayın hakkı, canlı yayın, yayın yasağı
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), fox, fox tv, fox news, fox ana haber bülteni, fox haber, now tv, yayın, yayın hakkı, canlı yayın, yayın yasağı
RTÜK, NOW TV'ye 30 günlük süre tanıdı: İsmi değişmezse 3 aylığına kapatılacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV’den NOW TV’ye dönüşen kanalın isim değişikliğine yönelik itirazlar nedeniyle 30 gün içinde yeni isim ve logo belirlemesini şart koştu. RTÜK Üyesi Tuncay Keser, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, NOW TV’nin yeni logo ve isim belgelerini eksiksiz şekilde sunması gerektiğini belirtti.
RTÜK, İstanbul NOW TV’nin itirazı üzerine FOX TV’den NOW TV’ye dönüşen kanalın 30 gün içinde yeni isim ve logo belirlemesini şart koştu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV’nin isim değiştirerek NOW TV adıyla yayına devam etmesi konusunda yeni bir karar aldı. RTÜK Üyesi Tuncay Keser’in sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, İstanbul merkezli NOW TV isimli bir başka kuruluşun itirazı nedeniyle kanalın yeni bir isim ve logo belirlemesi gerekiyor. Bu kapsamda RTÜK, NOW TV’ye 30 günlük süre tanıyarak gerekli değişikliğin yapılmasını talep etti.
Keser, NOW TV'nin isim değişikliği için başvurduğu yeni marka ve logo belgelerinin eksiksiz bir şekilde sunulması gerektiğini belirtti. Belirlenen süre içinde bu şartlar yerine getirilmezse, kanalın yayınlarının 3 ay boyunca durdurulabileceği ve lisans iptalinin gündeme gelebileceği ifade edildi.