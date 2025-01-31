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RTÜK, Sözcü Tv, Now TV, Tele 1 ve Halk TV'ye ceza kesti
RTÜK, Sözcü Tv, Now TV, Tele 1 ve Halk TV'ye ceza kesti
Sputnik Türkiye
RTÜK, bugünkü toplantısının ardından dört televizyon kanalına ceza kesildiğini açıkladı. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T17:31+0300
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye bilirkişi röportajını yayınladıkları gerekçesiyle, en ağır cezalardan biri olan yüzde 3 idari para cezası verdi. Sözcü TV, Now TV ve Tele 1'e Kartalkaya'daki yangınla ilgili yayınları nedeniyle ceza verilirken, Tele 1'e ayrıca Ferdi Tayfur'la ilgili sözler nedeniyle para cezası kesilmesine karar verildi. Özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırılıkRTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medyasından yaptığı açıklamada verilen cezalar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Taşçı'nın açıklamaları şu şekilde: "Barış Pehlivan’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dosyalara atanan bilirkişi ile yaptığı telefon görüşme kaydının yayınlanması nedeniyle Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası verildi. Oy çokluğuyla alınan karar, yasanın “özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırılık” hükmüne dayandırıldı.Kurul’un çoğunluğu, Neden Sonuç isimli programda Seda Selek’in “Soyadı Büyükcanayakın. İlginç bir isim. Kendisi ne kadar cana yakın ya da kime yakın… Ya da ne kadar cana yakın bilinmez. Ama kime yakın ortada.” sözleriyle bilirkişinin hedef alındığını değerlendirdi.Uzman raporu yasanın en ağır maddesi 8/1/b bendinden hazırlanmış ancak Üst Kurulda yapılan müzakerede ceza maddesi (ç) bendi olarak değiştirilmiştir.Bu dosya öncesinde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in “gereği yapılacaktır” açıklaması nedeniyle ihsası reyde bulunduğundan müzakereye katılamayacağına ilişkin oylama talebimiz keyfi olarak işleme alınmadı ve Şahin açıkladığı gibi ceza yönünde oy kullandı.Kartalkaya otel yangını için cezalar kesildiNow TV’ye Orta Sayfa programında, 78 canın yitirildiği Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili katılımcıların sorumluluğun Turizm Bakanlığında olduğuna ve siyasetin bu soruşturmaya müdahil olmaması gerektiğine ilişkin değerlendirmeler nedeniyle “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez” hükmünden yüzde 3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verildi.SZC ve Tele 1 kanallarına da Kartalkaya’daki orman yangınıyla ilgili bilirkişi raporunun Adalet Bakanı tarafından korsan olarak tanımlanmasına dönük eleştiri nedeniyle “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez” maddesinden yüzde 3 para cezasına oy çokluğuyla hükmedildi.RTÜK’ten RTÜK Başkanına eleştiriye ceza!Sözcü TV’ye Cemal Enginyurt ile Cem Toker’in RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e yönelik sözler nedeniyle insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine” aykırılıktan oy çokluğuyla yüzde 3 idari para cezası verildi. SZC TV Ana haber bülteninde, Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin değerlendirmeler nedeniyle “eleştiri sınırları içerisinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez’ bendinin ihlali nedeniyle yüzde 3 para cezasına hükmedildi.Ferdi Tayfur eleştirisine cezaTele 1 kanalında sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatının ardından arabesk müziğine ilişkin eleştiri nedeniyle yüzde 3 para cezasına oy çokluğuyla karar verildi.Now TV’ye Nun Eğitim ve Kültür Vakfı hakkındaki habere ilişkin mahkemenin cevap ve düzeltme metnini değiştirerek ve olağan hızı dışında daha hızlı okunması nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/rtuk-baskani-ebubekir-sahinden-dikkat-ceken-aciklama-selahattin-demirtas-cezaevinde-beni-tehdit-1092892692.html
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türkiye, rtük, tele 1, halk tv, ferdi tayfur, ebubekir şahin, kartalkaya, sözcü tv
türkiye, rtük, tele 1, halk tv, ferdi tayfur, ebubekir şahin, kartalkaya, sözcü tv

RTÜK, Sözcü Tv, Now TV, Tele 1 ve Halk TV'ye ceza kesti

17:31 31.01.2025
© FotoğrafRTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı
RTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
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RTÜK, bugünkü toplantısının ardından dört televizyon kanalına ceza kesildiğini açıkladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye bilirkişi röportajını yayınladıkları gerekçesiyle, en ağır cezalardan biri olan yüzde 3 idari para cezası verdi. Sözcü TV, Now TV ve Tele 1'e Kartalkaya'daki yangınla ilgili yayınları nedeniyle ceza verilirken, Tele 1'e ayrıca Ferdi Tayfur'la ilgili sözler nedeniyle para cezası kesilmesine karar verildi.

Özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırılık

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medyasından yaptığı açıklamada verilen cezalar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Taşçı'nın açıklamaları şu şekilde:
"Barış Pehlivan’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dosyalara atanan bilirkişi ile yaptığı telefon görüşme kaydının yayınlanması nedeniyle Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası verildi. Oy çokluğuyla alınan karar, yasanın “özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırılık” hükmüne dayandırıldı.
Kurul’un çoğunluğu, Neden Sonuç isimli programda Seda Selek’in “Soyadı Büyükcanayakın. İlginç bir isim. Kendisi ne kadar cana yakın ya da kime yakın… Ya da ne kadar cana yakın bilinmez. Ama kime yakın ortada.” sözleriyle bilirkişinin hedef alındığını değerlendirdi.
Uzman raporu yasanın en ağır maddesi 8/1/b bendinden hazırlanmış ancak Üst Kurulda yapılan müzakerede ceza maddesi (ç) bendi olarak değiştirilmiştir.
Bu dosya öncesinde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in “gereği yapılacaktır” açıklaması nedeniyle ihsası reyde bulunduğundan müzakereye katılamayacağına ilişkin oylama talebimiz keyfi olarak işleme alınmadı ve Şahin açıkladığı gibi ceza yönünde oy kullandı.

Kartalkaya otel yangını için cezalar kesildi

Now TV’ye Orta Sayfa programında, 78 canın yitirildiği Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili katılımcıların sorumluluğun Turizm Bakanlığında olduğuna ve siyasetin bu soruşturmaya müdahil olmaması gerektiğine ilişkin değerlendirmeler nedeniyle “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez” hükmünden yüzde 3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verildi.
SZC ve Tele 1 kanallarına da Kartalkaya’daki orman yangınıyla ilgili bilirkişi raporunun Adalet Bakanı tarafından korsan olarak tanımlanmasına dönük eleştiri nedeniyle “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez” maddesinden yüzde 3 para cezasına oy çokluğuyla hükmedildi.

RTÜK’ten RTÜK Başkanına eleştiriye ceza!

Sözcü TV’ye Cemal Enginyurt ile Cem Toker’in RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e yönelik sözler nedeniyle insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine” aykırılıktan oy çokluğuyla yüzde 3 idari para cezası verildi. SZC TV Ana haber bülteninde, Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin değerlendirmeler nedeniyle “eleştiri sınırları içerisinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez’ bendinin ihlali nedeniyle yüzde 3 para cezasına hükmedildi.

Ferdi Tayfur eleştirisine ceza

Tele 1 kanalında sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatının ardından arabesk müziğine ilişkin eleştiri nedeniyle yüzde 3 para cezasına oy çokluğuyla karar verildi.
Now TV’ye Nun Eğitim ve Kültür Vakfı hakkındaki habere ilişkin mahkemenin cevap ve düzeltme metnini değiştirerek ve olağan hızı dışında daha hızlı okunması nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi."
Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den dikkat çeken açıklama: 'Selahattin Demirtaş cezaevinde beni tehdit etti'
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