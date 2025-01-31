https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/cin-pentagonun-on-kati-buyuklugunde-bir-askeri-komuta-merkezi-insa-ediyor-1093226522.html
‘Çin, Pentagon'un on katı büyüklüğünde bir askeri komuta merkezi inşa ediyor’
‘Çin, Pentagon'un on katı büyüklüğünde bir askeri komuta merkezi inşa ediyor’
Sputnik Türkiye
Çin ordusunun, 2024’ten itibaren başkenti Pekin'in güneybatısında, dünyanın en büyük ordu komuta merkezini inşa ettiği öne sürüldü. ABD Savunma Bakanlığı... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T08:37+0300
2025-01-31T08:37+0300
2025-01-31T08:42+0300
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çin ordusu
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financial times
dennis wilder
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Financial Times gazetesi, elde edilen uydu görüntülerine ve istihbarat kaynaklarının ifadelerine dayandırdığı haberinde, Çin’in başkenti Pekin yakınlarında yeni ordu kontrol merkezinin yapımına başlandığını yazdı.Haberde, “Uydu görüntüleri, Pekin'in 30 kilometre güneybatısında yaklaşık bin 500 akre (6 kilometrekareden fazla) bir inşaat alanını ve askeri uzmanların tahminine göre, olası bir nükleer savaş dahil her türlü çatışma sırasında Çinli askeri liderleri korumak için büyük müstahkem sığınaklara ev sahipliği yapacak derin çukurları gösteriyor” ifadesine yer verildi.ABD istihbarat topluluğunun, “Pentagon'un on katı büyüklüğünde, dünyanın en büyük askeri kontrol merkezi” olacak tesisi yakından izlediği ifade edilirken askeri analistler, tesisi “Pekin Askeri Kampüsü” olarak nitelendirdi.Uydu görüntüleri temelinde yapılan değerlendirmede, büyük inşaatın 2024’ün ortalarında başladığı bildiriliyor. Şu anda sahada görünür bir askeri varlık bulunmadığı, ancak İHA uçuşlarına veya fotoğraf çekimine karşı uyarı işaretleri olduğu belirtiliyor.CIA'in Çin analitik bölümünün eski başkanı Dennis Wilder, Financial Times’a açıklamasında, “Bilgi doğrulanırsa, … bu yeni gelişmiş yeraltı komuta sığınağı, Pekin'in sadece dünya standartlarında bir konvansiyonel güç değil, aynı zamanda gelişmiş bir nükleer savaş kabiliyeti geliştirme niyetine işaret edecek” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/trumptan-brcis-ulkelerine-yuzde-100-vergi-tehdidi-dolara-alternatif-aramaktan-vazgecin-1093224454.html
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çin, çin ordusu, abd, pentagon, pekin, financial times, dennis wilder
çin, çin ordusu, abd, pentagon, pekin, financial times, dennis wilder
‘Çin, Pentagon'un on katı büyüklüğünde bir askeri komuta merkezi inşa ediyor’
08:37 31.01.2025 (güncellendi: 08:42 31.01.2025)
Çin ordusunun, 2024’ten itibaren başkenti Pekin'in güneybatısında, dünyanın en büyük ordu komuta merkezini inşa ettiği öne sürüldü. ABD Savunma Bakanlığı binası Pentagon’un on katı büyüklüğünde olan merkezin, ülkenin üst düzey yetkilileri için sığınaklara da ev sahipliği yapacağı belirtildi.
Financial Times
gazetesi, elde edilen uydu görüntülerine ve istihbarat kaynaklarının ifadelerine dayandırdığı haberinde, Çin’in başkenti Pekin yakınlarında yeni ordu kontrol merkezinin
yapımına başlandığını yazdı.
Haberde, “Uydu görüntüleri, Pekin'in 30 kilometre güneybatısında yaklaşık bin 500 akre (6 kilometrekareden fazla) bir inşaat alanını ve askeri uzmanların tahminine göre, olası bir nükleer savaş dahil her türlü çatışma sırasında Çinli askeri liderleri korumak için büyük müstahkem sığınaklara ev sahipliği yapacak derin çukurları gösteriyor” ifadesine yer verildi.
ABD istihbarat topluluğunun, “Pentagon'un on katı büyüklüğünde, dünyanın en büyük askeri kontrol merkezi” olacak tesisi yakından izlediği ifade edilirken askeri analistler, tesisi “Pekin Askeri Kampüsü” olarak nitelendirdi.
Uydu görüntüleri temelinde yapılan değerlendirmede, büyük inşaatın 2024’ün ortalarında başladığı bildiriliyor. Şu anda sahada görünür bir askeri varlık bulunmadığı, ancak İHA uçuşlarına veya fotoğraf çekimine karşı uyarı işaretleri olduğu belirtiliyor.
CIA'in Çin analitik bölümünün eski başkanı Dennis Wilder, Financial Times’a açıklamasında, “Bilgi doğrulanırsa, … bu yeni gelişmiş yeraltı komuta sığınağı, Pekin'in sadece dünya standartlarında bir konvansiyonel güç değil, aynı zamanda gelişmiş bir nükleer savaş kabiliyeti geliştirme niyetine işaret edecek” ifadesini kullandı.