Trump’tan BRCIS ülkelerine yüzde 100 vergi tehdidi: ‘Dolara alternatif aramaktan vazgeçin’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile Destek Programı, otomatik olarak sonlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pestisit testlerine yüzde 400 zam: ‘Özellikle çocukları etkileyen bir tehdit’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Kafe ve restoranlar, fiyat tabelalarına ve menülere "masa tarifesi uygulaması" yapıldığını yazmalı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
ABD'de askeri helikopter ile uçak çarpışarak düştü
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Çin, yapay zekada Avrupa’nın üstüne gidiyor’
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Uzmanı anlatıyor: Yangına karşı nasıl önlemler alınmalı?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Tuz yürüyüşünden suikaste: Mahatma Gandhi
17:41
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
'Çözülemeyen' anlaşmazlık: Kardak Krizi
18:17
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon hedefini açıkladı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/trumptan-brcis-ulkelerine-yuzde-100-vergi-tehdidi-dolara-alternatif-aramaktan-vazgecin-1093224454.html
Trump’tan BRCIS ülkelerine yüzde 100 vergi tehdidi: ‘Dolara alternatif aramaktan vazgeçin’
Trump’tan BRCIS ülkelerine yüzde 100 vergi tehdidi: ‘Dolara alternatif aramaktan vazgeçin’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinden kendi ortak para birimlerini yaratma ya da uluslararası ticarette ABD dolarının yerine geçecek başka bir para... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T06:55+0300
2025-01-31T07:26+0300
dünya
ekonomi
abd
donald trump
brics
para birimi
dolar
rusya
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1c/1093120049_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_aa4319bb0e202caa599fc795ad736948.jpg
ABD Başkanı Trump, sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformunda, BRICS ülkelerinden uluslararası ticarette dolara alternatif aramaktan vazgeçmelerini talep etti.Trump, “Görünüşe göre hasım olan bu ülkelerden, yeni BRICS para birimi yaratmama ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimini desteklememe sözü vermelerini talep edeceğiz. Aksi takdirde yüzde 100 vergiye tabi olacaklar ve mallarını muazzam Amerikan pazarında satma imkanına veda edecekler” diye yazdı.ABD’nin, uluslararası ticarette doların ikame edilmesine izin vermeyeceği ve bunu yapmaya kalkışan ülkelerin sert ticaret önlemleriyle karşılaşacağı uyarısında bulunan Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:Trump, yeni başkanlık döneminin ilk gününde, BRICS ülkelerini yüzde 100'lük ticaret vergileriyle tehdit etmişti. Bu açıklamaları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bunun Trump’ın dünyadaki çıkarlarını ilerletmek için hangi yöntemleri kullanacağını gösterdiğini söylemişti.Yeni ortak para birimini oluşturmanın zorluğuBRICS üyeleri için tek bir ödeme aracının oluşturulmasına ilişkin tartışmalar birkaç yıldır devam ediyor. Örneğin, böyle bir para biriminin sadece altınla değil, nadir toprak metalleri ve arsa gibi diğer emtia gruplarıyla da desteklenebileceği yönünde öneriler var. Sadece uzmanlar değil, yetkililer de böyle bir para biriminin oluşturulmasının zorluğuna dikkat çekiyor. Örneğin Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin'e göre asıl zorluk üye ülkelerin ulusal mevzuatının özelliklerinde yatıyor.‘Rusya, ticaretin üçte ikisini ulusal para birimleriyle yapıyor’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen Kasım ayında Valday uluslararası tartışma kulübünün bir toplantısında yaptığı konuşma sırasında, ortak BRICS para biriminin oluşturulmasından bahsetmek için henüz çok erken olduğunu ve böyle bir hedefin olmadığını belirtmişti. Bunun için, BRICS üyesi ülkelerin ekonomilerinin daha fazla bütünleşmesi ve yapılarının benzemesi gerektiğini kaydeden Putin, Rusya'nın ticaretinin üçte ikisinin ulusal para birimleriyle yapıldığını ve bu rakamın BRICS ülkeleriyle yüzde 88'e ulaştığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/trump-rusya-ve-cin-liderleriyle-temaslar-konusunda-isler-iyi-gidiyor-1093221803.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1c/1093120049_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_cd93a221b71011a5e653862e61aa714c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ekonomi, abd, donald trump, brics, para birimi, dolar, rusya, vladimir putin
ekonomi, abd, donald trump, brics, para birimi, dolar, rusya, vladimir putin

Trump’tan BRCIS ülkelerine yüzde 100 vergi tehdidi: ‘Dolara alternatif aramaktan vazgeçin’

06:55 31.01.2025 (güncellendi: 07:26 31.01.2025)
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump speaks during an America First Policy Institute gala at his Mar-a-Lago estate, Thursday, Nov. 14, 2024, in Palm Beach, Fla.
Donald Trump speaks during an America First Policy Institute gala at his Mar-a-Lago estate, Thursday, Nov. 14, 2024, in Palm Beach, Fla. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinden kendi ortak para birimlerini yaratma ya da uluslararası ticarette ABD dolarının yerine geçecek başka bir para birimini destekleme girişimlerinden vazgeçmelerini talep ederek aksi takdirde yüzde 100 vergi uygulamakla tehdit etti.
ABD Başkanı Trump, sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformunda, BRICS ülkelerinden uluslararası ticarette dolara alternatif aramaktan vazgeçmelerini talep etti.
Trump, “Görünüşe göre hasım olan bu ülkelerden, yeni BRICS para birimi yaratmama ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimini desteklememe sözü vermelerini talep edeceğiz. Aksi takdirde yüzde 100 vergiye tabi olacaklar ve mallarını muazzam Amerikan pazarında satma imkanına veda edecekler” diye yazdı.
ABD’nin, uluslararası ticarette doların ikame edilmesine izin vermeyeceği ve bunu yapmaya kalkışan ülkelerin sert ticaret önlemleriyle karşılaşacağı uyarısında bulunan Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kurban olmaya istekli başka bir ülke aramak zorunda kalacaklar. BRICS ülkelerinin hiçbirinin uluslararası ticarette ya da başka bir yerde doların yerini alma şansı yok. Bunu yapmaya çalışan herhangi bir ülke, vergilere ‘merhaba’ ve Amerika'ya ‘elveda’ diyecek!
Trump, yeni başkanlık döneminin ilk gününde, BRICS ülkelerini yüzde 100'lük ticaret vergileriyle tehdit etmişti. Bu açıklamaları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bunun Trump’ın dünyadaki çıkarlarını ilerletmek için hangi yöntemleri kullanacağını gösterdiğini söylemişti.

Yeni ortak para birimini oluşturmanın zorluğu

BRICS üyeleri için tek bir ödeme aracının oluşturulmasına ilişkin tartışmalar birkaç yıldır devam ediyor. Örneğin, böyle bir para biriminin sadece altınla değil, nadir toprak metalleri ve arsa gibi diğer emtia gruplarıyla da desteklenebileceği yönünde öneriler var. Sadece uzmanlar değil, yetkililer de böyle bir para biriminin oluşturulmasının zorluğuna dikkat çekiyor. Örneğin Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin'e göre asıl zorluk üye ülkelerin ulusal mevzuatının özelliklerinde yatıyor.

‘Rusya, ticaretin üçte ikisini ulusal para birimleriyle yapıyor’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen Kasım ayında Valday uluslararası tartışma kulübünün bir toplantısında yaptığı konuşma sırasında, ortak BRICS para biriminin oluşturulmasından bahsetmek için henüz çok erken olduğunu ve böyle bir hedefin olmadığını belirtmişti. Bunun için, BRICS üyesi ülkelerin ekonomilerinin daha fazla bütünleşmesi ve yapılarının benzemesi gerektiğini kaydeden Putin, Rusya'nın ticaretinin üçte ikisinin ulusal para birimleriyle yapıldığını ve bu rakamın BRICS ülkeleriyle yüzde 88'e ulaştığını vurgulamıştı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
DÜNYA
Trump: Rusya ve Çin liderleriyle temaslar konusunda işler iyi gidiyor
03:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала