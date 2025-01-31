https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/trumptan-brcis-ulkelerine-yuzde-100-vergi-tehdidi-dolara-alternatif-aramaktan-vazgecin-1093224454.html

Trump’tan BRCIS ülkelerine yüzde 100 vergi tehdidi: ‘Dolara alternatif aramaktan vazgeçin’

Trump’tan BRCIS ülkelerine yüzde 100 vergi tehdidi: ‘Dolara alternatif aramaktan vazgeçin’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinden kendi ortak para birimlerini yaratma ya da uluslararası ticarette ABD dolarının yerine geçecek başka bir para... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T06:55+0300

2025-01-31T06:55+0300

2025-01-31T07:26+0300

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vladimir putin

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ABD Başkanı Trump, sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformunda, BRICS ülkelerinden uluslararası ticarette dolara alternatif aramaktan vazgeçmelerini talep etti.Trump, “Görünüşe göre hasım olan bu ülkelerden, yeni BRICS para birimi yaratmama ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimini desteklememe sözü vermelerini talep edeceğiz. Aksi takdirde yüzde 100 vergiye tabi olacaklar ve mallarını muazzam Amerikan pazarında satma imkanına veda edecekler” diye yazdı.ABD’nin, uluslararası ticarette doların ikame edilmesine izin vermeyeceği ve bunu yapmaya kalkışan ülkelerin sert ticaret önlemleriyle karşılaşacağı uyarısında bulunan Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:Trump, yeni başkanlık döneminin ilk gününde, BRICS ülkelerini yüzde 100'lük ticaret vergileriyle tehdit etmişti. Bu açıklamaları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bunun Trump’ın dünyadaki çıkarlarını ilerletmek için hangi yöntemleri kullanacağını gösterdiğini söylemişti.Yeni ortak para birimini oluşturmanın zorluğuBRICS üyeleri için tek bir ödeme aracının oluşturulmasına ilişkin tartışmalar birkaç yıldır devam ediyor. Örneğin, böyle bir para biriminin sadece altınla değil, nadir toprak metalleri ve arsa gibi diğer emtia gruplarıyla da desteklenebileceği yönünde öneriler var. Sadece uzmanlar değil, yetkililer de böyle bir para biriminin oluşturulmasının zorluğuna dikkat çekiyor. Örneğin Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin'e göre asıl zorluk üye ülkelerin ulusal mevzuatının özelliklerinde yatıyor.‘Rusya, ticaretin üçte ikisini ulusal para birimleriyle yapıyor’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen Kasım ayında Valday uluslararası tartışma kulübünün bir toplantısında yaptığı konuşma sırasında, ortak BRICS para biriminin oluşturulmasından bahsetmek için henüz çok erken olduğunu ve böyle bir hedefin olmadığını belirtmişti. Bunun için, BRICS üyesi ülkelerin ekonomilerinin daha fazla bütünleşmesi ve yapılarının benzemesi gerektiğini kaydeden Putin, Rusya'nın ticaretinin üçte ikisinin ulusal para birimleriyle yapıldığını ve bu rakamın BRICS ülkeleriyle yüzde 88'e ulaştığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/trump-rusya-ve-cin-liderleriyle-temaslar-konusunda-isler-iyi-gidiyor-1093221803.html

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ekonomi, abd, donald trump, brics, para birimi, dolar, rusya, vladimir putin