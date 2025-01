https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ankarada-marti-tag-surucusu-alikonuldu-darbedildi-taksicilerden-sok-eden-tehdit-1093234156.html

Ankara’da Martı TAG sürücüsü alıkonuldu, darbedildi: Taksicilerden şok eden tehdit

Ankara’da Martı TAG sürücüsü alıkonuldu, darbedildi: Taksicilerden şok eden tehdit

Sputnik Türkiye

Ankara'da Martı TAG sürücüsü, taksiciler tarafından alıkonulup darp edildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, taksicilerin TAG sürücüsünü tehdit ettiği ve... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T11:27+0300

2025-01-31T11:27+0300

2025-01-31T11:27+0300

türkiye

taksi

sürücü

martı

darp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090913678_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6bf1475478966c716405b46eba907656.jpg

Ankara'da meydana gelen olayda, Martı TAG uygulaması üzerinden çalışan bir sürücü, bir grup taksici tarafından alıkonulup darp edildi. Kameralara yansıyan anlarda, taksicilerin TAG sürücüsüne sert müdahalede bulunduğu ve ölüm tehdidi savurduğu görüldü.O anlarda taksicilerin, "Apo, sen ekibi çağır kaçamaz bu! Bu işi yapmayacaksın. Tut yakala, al şunu aşağı! Ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin?" şeklinde ifadeler kullandığı duyuldu.TAG sürücüsü ise çaresizce taksicilere, "Yapmayın be kardeşim. Harbi çoluk çocuk için ya. Allah rızası için bırakın, ev batacak, niye böyle yapıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.Martı TAG Kurucusu'ndan sert tepkiMartı TAG’ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak taksicilerin şiddetini kınadı. Öktem, bu tür saldırıların artış gösterdiğini ve yetkililerin bir an önce önlem alması gerektiğini vurguladı.Öktem açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Ankara'da TAG sürücülerine yönelik artan saldırılar, 272 bin sürücümüzü ciddi şekilde mağdur etmektedir. Bu insanlar, hiçbir şekilde böyle bir muameleyi hak etmiyor. Allah rızası için, adaletsizlikten beslenen bu vicdansızlara karşı gerekli adımların bir an önce atılmasını bekliyoruz. Eşkıyaların cezalandırılması ve bu tür olayların önüne geçilmesi hususunda desteğinizi rica ediyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/akomdan-istanbul-icin-tarihli-kar-yagisi-uyarisi-megakente-ne-zaman-kar-yagacak-1093229878.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taksi, sürücü, martı, darp