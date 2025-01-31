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Ankara’da Martı TAG sürücüsü alıkonuldu, darbedildi: Taksicilerden şok eden tehdit
Ankara’da Martı TAG sürücüsü alıkonuldu, darbedildi: Taksicilerden şok eden tehdit
Sputnik Türkiye
Ankara'da Martı TAG sürücüsü, taksiciler tarafından alıkonulup darp edildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, taksicilerin TAG sürücüsünü tehdit ettiği ve... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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Ankara'da meydana gelen olayda, Martı TAG uygulaması üzerinden çalışan bir sürücü, bir grup taksici tarafından alıkonulup darp edildi. Kameralara yansıyan anlarda, taksicilerin TAG sürücüsüne sert müdahalede bulunduğu ve ölüm tehdidi savurduğu görüldü.O anlarda taksicilerin, "Apo, sen ekibi çağır kaçamaz bu! Bu işi yapmayacaksın. Tut yakala, al şunu aşağı! Ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin?" şeklinde ifadeler kullandığı duyuldu.TAG sürücüsü ise çaresizce taksicilere, "Yapmayın be kardeşim. Harbi çoluk çocuk için ya. Allah rızası için bırakın, ev batacak, niye böyle yapıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.Martı TAG Kurucusu'ndan sert tepkiMartı TAG’ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak taksicilerin şiddetini kınadı. Öktem, bu tür saldırıların artış gösterdiğini ve yetkililerin bir an önce önlem alması gerektiğini vurguladı.Öktem açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Ankara'da TAG sürücülerine yönelik artan saldırılar, 272 bin sürücümüzü ciddi şekilde mağdur etmektedir. Bu insanlar, hiçbir şekilde böyle bir muameleyi hak etmiyor. Allah rızası için, adaletsizlikten beslenen bu vicdansızlara karşı gerekli adımların bir an önce atılmasını bekliyoruz. Eşkıyaların cezalandırılması ve bu tür olayların önüne geçilmesi hususunda desteğinizi rica ediyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/akomdan-istanbul-icin-tarihli-kar-yagisi-uyarisi-megakente-ne-zaman-kar-yagacak-1093229878.html
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taksi, sürücü, martı, darp

Ankara’da Martı TAG sürücüsü alıkonuldu, darbedildi: Taksicilerden şok eden tehdit

11:27 31.01.2025
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AA
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Ankara'da Martı TAG sürücüsü, taksiciler tarafından alıkonulup darp edildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, taksicilerin TAG sürücüsünü tehdit ettiği ve zorla alıkoyduğu anlar dikkat çekti. "Ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin?" sözleri dikkat çekti.
Ankara'da meydana gelen olayda, Martı TAG uygulaması üzerinden çalışan bir sürücü, bir grup taksici tarafından alıkonulup darp edildi. Kameralara yansıyan anlarda, taksicilerin TAG sürücüsüne sert müdahalede bulunduğu ve ölüm tehdidi savurduğu görüldü.
O anlarda taksicilerin, "Apo, sen ekibi çağır kaçamaz bu! Bu işi yapmayacaksın. Tut yakala, al şunu aşağı! Ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin?" şeklinde ifadeler kullandığı duyuldu.
TAG sürücüsü ise çaresizce taksicilere, "Yapmayın be kardeşim. Harbi çoluk çocuk için ya. Allah rızası için bırakın, ev batacak, niye böyle yapıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Martı TAG Kurucusu'ndan sert tepki

Martı TAG’ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak taksicilerin şiddetini kınadı. Öktem, bu tür saldırıların artış gösterdiğini ve yetkililerin bir an önce önlem alması gerektiğini vurguladı.
Öktem açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'da TAG sürücülerine yönelik artan saldırılar, 272 bin sürücümüzü ciddi şekilde mağdur etmektedir. Bu insanlar, hiçbir şekilde böyle bir muameleyi hak etmiyor. Allah rızası için, adaletsizlikten beslenen bu vicdansızlara karşı gerekli adımların bir an önce atılmasını bekliyoruz. Eşkıyaların cezalandırılması ve bu tür olayların önüne geçilmesi hususunda desteğinizi rica ediyoruz."
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