https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/akomdan-istanbul-icin-tarihli-kar-yagisi-uyarisi-megakente-ne-zaman-kar-yagacak-1093229878.html
AKOM'dan İstanbul için 'tarihli' kar yağışı uyarısı: Megakente ne zaman kar yağacak?
AKOM'dan İstanbul için 'tarihli' kar yağışı uyarısı: Megakente ne zaman kar yağacak?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yaklaşık bir haftadır devam eden mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk havaya bırakıyor. Sibirya kökenli soğuk hava... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T10:10+0300
2025-01-31T10:10+0300
2025-01-31T10:20+0300
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meteoroloji genel müdürlüğü
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istanbul kar yağışı
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Son günlerde İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ile birlikte hızla düşecek. AKOM'un uyarısına göre, pazartesi gününden itibaren Türkiye genelinde etkisini gösterecek olan soğuk hava, salı günü İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşmesine neden olacak.İstanbul'a kar ne zaman yağacak?Çarşamba sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kar yağışı bekleniyor.Meteoroloji'den 5 günlük hava tahminiMeteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başından itibaren ülke genelinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Salı günü itibarıyla birçok bölgede sağanak ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.Özellikle Trakya Bölgesi'nde hafta sonundan itibaren etkili olacak olan soğuk hava, İstanbul'da kar yağışını beraberinde getirecek. Edirne ve Kırklareli'de pazartesi günü başlayacak olan kar yağışı, çarşamba günü İstanbul'a ulaşacak.AKOM’dan İstanbul için kar yağışı uyarısıAKOM, İstanbul’a kar yağışı için net tarihi verdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Pazartesi itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. İstanbul'da Salı gün boyunca sıcaklıkların hızla düşeceği, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir."
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AKOM'dan İstanbul için 'tarihli' kar yağışı uyarısı: Megakente ne zaman kar yağacak?
10:10 31.01.2025 (güncellendi: 10:20 31.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da yaklaşık bir haftadır devam eden mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk havaya bırakıyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgası pazartesi günü itibarıyla yurt genelinde etkili olacak. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, uzun süredir İstanbul'da beklenen kar yağışı tarihini açıkladı.
Son günlerde İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ile birlikte hızla düşecek. AKOM'un uyarısına göre, pazartesi gününden itibaren Türkiye genelinde etkisini gösterecek olan soğuk hava, salı günü İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşmesine neden olacak.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Çarşamba
sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul
genelinde kar yağışı
bekleniyor.
Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini
Meteoroloji
Genel Müdürlüğü,
hafta başından itibaren ülke genelinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Salı günü itibarıyla birçok bölgede sağanak ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.
Özellikle Trakya Bölgesi'nde hafta sonundan itibaren etkili olacak olan soğuk hava
, İstanbul'da kar yağışını
beraberinde getirecek. Edirne
ve Kırklareli'de
pazartesi günü başlayacak olan kar yağışı, çarşamba günü İstanbul'a ulaşacak.
AKOM’dan İstanbul için kar yağışı uyarısı
AKOM
, İstanbul’a kar yağışı için net tarihi verdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Pazartesi itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. İstanbul'da Salı gün boyunca sıcaklıkların hızla düşeceği, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir."