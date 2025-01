https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/hamas-israil-arasinda-3-esir-takasi-bugun-gerceklesiyor-1093196007.html

Hamas-İsrail arasında 3. esir takası bugün gerçekleşiyor

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında, bugün Gazze'de üçüncü esir takası gerçekleştiriliyor. Anlaşma çerçevesinde 3 İsrailli ve 5... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'nde Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak 2025'te yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının üçüncü aşaması bugün uygulanıyor. Bu kapsamda, Hamas'ın elinde bulunan 3 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılacak. Serbest bırakılacak İsraillilerin isimleri Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses olarak açıklandı.Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası anlaşmasının birinci aşamasının ikinci bölümü kapsamında, Gazze'de tutulan 1 İsrailli kadın esirin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan er-Rezan Meydanı'nda Kızılhaç ekiplerine teslim edildiği bildirildi.Karşılığında, İsrail yönetimi 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve 48'i ağır hapis cezaları almış toplam 110 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak. Bu tutuklulardan 17'si müebbet, 3'ü ise uzun süreli hapis cezaları nedeniyle Filistin dışına gönderilecek.3 aşamadan oluşan ateşkeste, her bir aşama 6 hafta sürecek şekilde planlandı. İlk aşamada 33 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülüyor. İsrail, her kadın asker için 50, her sivil esir için 30 Filistinli mahkumu salması konusunda anlaşmaya varıldı.

