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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/hamas-israil-arasinda-3-esir-takasi-bugun-gerceklesiyor-1093196007.html
Hamas-İsrail arasında 3. esir takası bugün gerçekleşiyor
Hamas-İsrail arasında 3. esir takası bugün gerçekleşiyor
Sputnik Türkiye
Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında, bugün Gazze'de üçüncü esir takası gerçekleştiriliyor. Anlaşma çerçevesinde 3 İsrailli ve 5... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T11:21+0300
2025-01-30T11:41+0300
israil- filistin çatışması
gazze
israil
hamas
esir takası
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Gazze Şeridi'nde Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak 2025'te yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının üçüncü aşaması bugün uygulanıyor. Bu kapsamda, Hamas'ın elinde bulunan 3 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılacak. Serbest bırakılacak İsraillilerin isimleri Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses olarak açıklandı.Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası anlaşmasının birinci aşamasının ikinci bölümü kapsamında, Gazze'de tutulan 1 İsrailli kadın esirin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan er-Rezan Meydanı'nda Kızılhaç ekiplerine teslim edildiği bildirildi.Karşılığında, İsrail yönetimi 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve 48'i ağır hapis cezaları almış toplam 110 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak. Bu tutuklulardan 17'si müebbet, 3'ü ise uzun süreli hapis cezaları nedeniyle Filistin dışına gönderilecek.3 aşamadan oluşan ateşkeste, her bir aşama 6 hafta sürecek şekilde planlandı. İlk aşamada 33 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülüyor. İsrail, her kadın asker için 50, her sivil esir için 30 Filistinli mahkumu salması konusunda anlaşmaya varıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/hamas-serbest-birakilacak-rehineleri-acikladi-1093183520.html
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gazze, israil, hamas, esir takası
gazze, israil, hamas, esir takası

Hamas-İsrail arasında 3. esir takası bugün gerçekleşiyor

11:21 30.01.2025 (güncellendi: 11:41 30.01.2025)
© AA / Dawoud Abo AlkasGazze'de tutulan 1 İsrailli kadın esir, Kızılhaç ekiplerine teslim edildi
Gazze'de tutulan 1 İsrailli kadın esir, Kızılhaç ekiplerine teslim edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AA / Dawoud Abo Alkas
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Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında, bugün Gazze'de üçüncü esir takası gerçekleştiriliyor. Anlaşma çerçevesinde 3 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılırken, İsrail ise 110 Filistinli tutukluyu tahliye edecek. 1 İsrailli kadının Kızılhaç ekiplerine teslim edildiği bildirildi.
Gazze Şeridi'nde Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak 2025'te yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının üçüncü aşaması bugün uygulanıyor. Bu kapsamda, Hamas'ın elinde bulunan 3 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılacak. Serbest bırakılacak İsraillilerin isimleri Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses olarak açıklandı.
Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası anlaşmasının birinci aşamasının ikinci bölümü kapsamında, Gazze'de tutulan 1 İsrailli kadın esirin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan er-Rezan Meydanı'nda Kızılhaç ekiplerine teslim edildiği bildirildi.
Karşılığında, İsrail yönetimi 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve 48'i ağır hapis cezaları almış toplam 110 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak. Bu tutuklulardan 17'si müebbet, 3'ü ise uzun süreli hapis cezaları nedeniyle Filistin dışına gönderilecek.
3 aşamadan oluşan ateşkeste, her bir aşama 6 hafta sürecek şekilde planlandı. İlk aşamada 33 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülüyor. İsrail, her kadın asker için 50, her sivil esir için 30 Filistinli mahkumu salması konusunda anlaşmaya varıldı.
Hamas - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
İsrail- Filistin çatışması
Hamas serbest bırakılacak rehineleri açıkladı
04:17
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