https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/hamas-serbest-birakilacak-rehineleri-acikladi-1093183520.html
Hamas serbest bırakılacak rehineleri açıkladı
Hamas serbest bırakılacak rehineleri açıkladı
Sputnik Türkiye
Hamas hareketinin askeri kanadı olan El Kassam Tugayları, üç İsrailli rehineyi serbest bırakacağını duyurdu. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T04:17+0300
2025-01-30T04:17+0300
2025-01-30T04:17+0300
israil- filistin çatışması
ortadoğu
gazze şeridi
israil
hamas
israil savunma kuvvetleri (idf)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/19/1093045125_0:148:2835:1743_1920x0_80_0_0_b0607ee32273758ee6516204d34cc8c7.jpg
Açıklamada, "Esir takası anlaşmasının bir parçası olarak El Kassam Tugayları, 30 Ocak Perşembe günü Siyonist esirlerden Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses'i serbest bırakma kararı aldı" ifadeleri yer aldı. Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın tarafları olan İsrail ve Hamas, Katar, Mısır ve ABD aracılığıyla 19 Ocak'ta bir ateşkes üzerinde anlaştılar. İlk aşaması 42 gün sürecek ateşkes yaklaşık bin Filistinli mahkum karşılığında 33 İsrailli rehinin serbest bırakılması, İsrail Savunma Kuvvetleri ordusunun Gazze Şeridi sınırlarına çekilmesi, ancak şimdilik bu sınırlar içinde kalması ve Filistinlilere 200 bin çadır ve 60 bin mobil ev dağıtılmasını içeriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/trump-gazzeye-50-milyon-dolarlik-prezervatif-finansmanini-durdurduk-bomba-yapiyorlar-1093180925.html
gazze şeridi
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/19/1093045125_158:0:2678:1890_1920x0_80_0_0_becc7649e3820d628dd31988ffef6fb5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, gazze şeridi, israil, hamas, israil savunma kuvvetleri (idf)
ortadoğu, gazze şeridi, israil, hamas, israil savunma kuvvetleri (idf)
Hamas serbest bırakılacak rehineleri açıkladı
Hamas hareketinin askeri kanadı olan El Kassam Tugayları, üç İsrailli rehineyi serbest bırakacağını duyurdu.
Açıklamada, "Esir takası anlaşmasının bir parçası olarak El Kassam Tugayları, 30 Ocak Perşembe günü Siyonist esirlerden Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses'i serbest bırakma kararı aldı" ifadeleri yer aldı.
Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın tarafları olan İsrail ve Hamas, Katar, Mısır ve ABD aracılığıyla 19 Ocak'ta bir ateşkes üzerinde anlaştılar.
İlk aşaması 42 gün sürecek ateşkes yaklaşık bin Filistinli mahkum karşılığında 33 İsrailli rehinin serbest bırakılması, İsrail Savunma Kuvvetleri ordusunun Gazze Şeridi sınırlarına çekilmesi, ancak şimdilik bu sınırlar içinde kalması ve Filistinlilere 200 bin çadır ve 60 bin mobil ev dağıtılmasını içeriyor.