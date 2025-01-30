https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/hamas-serbest-birakilacak-rehineleri-acikladi-1093183520.html

Hamas serbest bırakılacak rehineleri açıkladı

Hamas serbest bırakılacak rehineleri açıkladı

Sputnik Türkiye

Hamas hareketinin askeri kanadı olan El Kassam Tugayları, üç İsrailli rehineyi serbest bırakacağını duyurdu. 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T04:17+0300

2025-01-30T04:17+0300

2025-01-30T04:17+0300

israil- filistin çatışması

ortadoğu

gazze şeridi

israil

hamas

israil savunma kuvvetleri (idf)

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Açıklamada, "Esir takası anlaşmasının bir parçası olarak El Kassam Tugayları, 30 Ocak Perşembe günü Siyonist esirlerden Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses'i serbest bırakma kararı aldı" ifadeleri yer aldı. Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın tarafları olan İsrail ve Hamas, Katar, Mısır ve ABD aracılığıyla 19 Ocak'ta bir ateşkes üzerinde anlaştılar. İlk aşaması 42 gün sürecek ateşkes yaklaşık bin Filistinli mahkum karşılığında 33 İsrailli rehinin serbest bırakılması, İsrail Savunma Kuvvetleri ordusunun Gazze Şeridi sınırlarına çekilmesi, ancak şimdilik bu sınırlar içinde kalması ve Filistinlilere 200 bin çadır ve 60 bin mobil ev dağıtılmasını içeriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/trump-gazzeye-50-milyon-dolarlik-prezervatif-finansmanini-durdurduk-bomba-yapiyorlar-1093180925.html

gazze şeridi

israil

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ortadoğu, gazze şeridi, israil, hamas, israil savunma kuvvetleri (idf)