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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/hamas-serbest-birakilacak-rehineleri-acikladi-1093183520.html
Hamas serbest bırakılacak rehineleri açıkladı
Hamas serbest bırakılacak rehineleri açıkladı
Sputnik Türkiye
Hamas hareketinin askeri kanadı olan El Kassam Tugayları, üç İsrailli rehineyi serbest bırakacağını duyurdu. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T04:17+0300
2025-01-30T04:17+0300
israil- filistin çatışması
ortadoğu
gazze şeridi
israil
hamas
israil savunma kuvvetleri (idf)
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Açıklamada, "Esir takası anlaşmasının bir parçası olarak El Kassam Tugayları, 30 Ocak Perşembe günü Siyonist esirlerden Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses'i serbest bırakma kararı aldı" ifadeleri yer aldı. Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın tarafları olan İsrail ve Hamas, Katar, Mısır ve ABD aracılığıyla 19 Ocak'ta bir ateşkes üzerinde anlaştılar. İlk aşaması 42 gün sürecek ateşkes yaklaşık bin Filistinli mahkum karşılığında 33 İsrailli rehinin serbest bırakılması, İsrail Savunma Kuvvetleri ordusunun Gazze Şeridi sınırlarına çekilmesi, ancak şimdilik bu sınırlar içinde kalması ve Filistinlilere 200 bin çadır ve 60 bin mobil ev dağıtılmasını içeriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/trump-gazzeye-50-milyon-dolarlik-prezervatif-finansmanini-durdurduk-bomba-yapiyorlar-1093180925.html
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ortadoğu, gazze şeridi, israil, hamas, israil savunma kuvvetleri (idf)
ortadoğu, gazze şeridi, israil, hamas, israil savunma kuvvetleri (idf)

Hamas serbest bırakılacak rehineleri açıkladı

04:17 30.01.2025
© Dawoud Abo AlkasHamas
Hamas - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© Dawoud Abo Alkas
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Hamas hareketinin askeri kanadı olan El Kassam Tugayları, üç İsrailli rehineyi serbest bırakacağını duyurdu.
Açıklamada, "Esir takası anlaşmasının bir parçası olarak El Kassam Tugayları, 30 Ocak Perşembe günü Siyonist esirlerden Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses'i serbest bırakma kararı aldı" ifadeleri yer aldı.
Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın tarafları olan İsrail ve Hamas, Katar, Mısır ve ABD aracılığıyla 19 Ocak'ta bir ateşkes üzerinde anlaştılar.
İlk aşaması 42 gün sürecek ateşkes yaklaşık bin Filistinli mahkum karşılığında 33 İsrailli rehinin serbest bırakılması, İsrail Savunma Kuvvetleri ordusunun Gazze Şeridi sınırlarına çekilmesi, ancak şimdilik bu sınırlar içinde kalması ve Filistinlilere 200 bin çadır ve 60 bin mobil ev dağıtılmasını içeriyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
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