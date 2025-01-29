Rusya'da YouTube'a kesilen cezalar katlanarak artıyor: 25 septilyon doları aştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka liderleri, Grönland için masada
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
11 yeni cezaevi geliyor: ‘Esas mesele suçla mücadele olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ayşe Barım'ın tutuklanmasında savcının sevk yazısından çıkanlar
11:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat’ta başlıyor
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'da Osimhen farkı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Trump'ın Filistinsiz Gazze planı
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir devrin başlangıcı: Misâk-ı Millî
17:41
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EDEBİYATIN UNUTULMAZ İSMİ
‘R’ harfiyle başı dertteydi: Lavinia aslında kimdir?
18:16
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Usta piyanist şarkılarıyla ölümsüz oldu
19:17
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fortune 500’de listesinde yer alan Pakun, konkordato ilan etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusyada-youtubea-kesilen-cezalar-katlanarak-artiyor-25-septilyon-dolari-asti-1093158278.html
Rusya'da YouTube'a kesilen cezalar katlanarak artıyor: 25 septilyon doları aştı
Rusya'da YouTube'a kesilen cezalar katlanarak artıyor: 25 septilyon doları aştı
Sputnik Türkiye
Google'a ait YouTube video servisi, Rusya'da uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle hüküm giydiği davalar sonucunda verilen para cezalarını ödememe konusundaki... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T10:32+0300
2025-01-29T10:32+0300
dünya
rbc
google
youtube
rusya
dava
uluslararası dava
para cezası
ceza
ruble
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0f/1061202982_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fe6854387799653eecbc107c68856e63.jpg
Rusya'da televizyon kanallarının Google'a YouTube'un ihlalleri nedeniyle açtığı davalar kapsamında video servisinden talep ettiği tazminatların toplamı 25.7 septilyon dolara ulaştı.Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarından RBC'nin haberine göre YouTube'un Rus televizyon kanallarına yönelik kısıtlamaları kaldırmaması nedeniyle ödeyeceği cezalar her geçen gün katlanarak artıyor.Mahkemenin söz konusu davalara ilişkin kararını aktaran RBC, "Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 9 ay sonra şirkete her gün için 100 bin ruble para cezası kesiliyor. Üstelik mahkeme kararı yerine getirilene dek her hafta ceza miktarı ikiye katlanıyor" ifadelerine yer verdi.Haberde, 2021'den itibaren verilen mahkeme kararlarına uyulmaması nedeniyle 15 Ocak itibarıyla YouTube'a kesilen cezaların toplamının 1.8 duodesilyon rubleye (25.7 septilyon dolar) ulaştığının altı çizildi.Ayrıca bu ceza tutarının, toplam küresel GSYİH'yi katbekat aştığı ve dolayısıyla tarafların farklı çözüm yolları araması gerekebileceği vurgulandı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce söz konusu ceza tutarına dair değerlendirmesinde bu rakamın sembolik bir anlam ifade ettiğini ve şirketin yapabileceği en iyi şeyin durumu düzeltmek olduğunu belirtmişti.Septilyon ve duodesilyon kaç sıfırdan oluşuyor?1 septilyon 24 sıfırla yazılırken 1 duodesilyonda 39 sıfır bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/abdli-milyoner-avukat-robert-kennedynin-aleyhine-oy-verecek-senatorlerden-intikam-almaya-soz-verdi-1093155173.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0f/1061202982_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_39077c760490bdd7e7bc58af8dc4d601.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rbc, google, youtube, rusya, dava, uluslararası dava, para cezası, ceza, ruble, dolar
rbc, google, youtube, rusya, dava, uluslararası dava, para cezası, ceza, ruble, dolar

Rusya'da YouTube'a kesilen cezalar katlanarak artıyor: 25 septilyon doları aştı

10:32 29.01.2025
© Sputnik / Рамиль СитдиковYouTube
YouTube - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Abone ol
Google'a ait YouTube video servisi, Rusya'da uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle hüküm giydiği davalar sonucunda verilen para cezalarını ödememe konusundaki direnişini sürdürüyor.
Rusya'da televizyon kanallarının Google'a YouTube'un ihlalleri nedeniyle açtığı davalar kapsamında video servisinden talep ettiği tazminatların toplamı 25.7 septilyon dolara ulaştı.

Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarından RBC'nin haberine göre YouTube'un Rus televizyon kanallarına yönelik kısıtlamaları kaldırmaması nedeniyle ödeyeceği cezalar her geçen gün katlanarak artıyor.

Mahkemenin söz konusu davalara ilişkin kararını aktaran RBC, "Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 9 ay sonra şirkete her gün için 100 bin ruble para cezası kesiliyor. Üstelik mahkeme kararı yerine getirilene dek her hafta ceza miktarı ikiye katlanıyor" ifadelerine yer verdi.

Haberde, 2021'den itibaren verilen mahkeme kararlarına uyulmaması nedeniyle 15 Ocak itibarıyla YouTube'a kesilen cezaların toplamının 1.8 duodesilyon rubleye (25.7 septilyon dolar) ulaştığının altı çizildi.

Ayrıca bu ceza tutarının, toplam küresel GSYİH'yi katbekat aştığı ve dolayısıyla tarafların farklı çözüm yolları araması gerekebileceği vurgulandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce söz konusu ceza tutarına dair değerlendirmesinde bu rakamın sembolik bir anlam ifade ettiğini ve şirketin yapabileceği en iyi şeyin durumu düzeltmek olduğunu belirtmişti.

Septilyon ve duodesilyon kaç sıfırdan oluşuyor?

1 septilyon 24 sıfırla yazılırken 1 duodesilyonda 39 sıfır bulunuyor.
ABD'li milyoner avukat, Robert Kennedy'nin aleyhine oy verecek senatörlerden intikam almaya söz verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
DÜNYA
ABD'li milyoner avukat, Robert Kennedy'nin aleyhine oy verecek senatörlerden intikam almaya söz verdi
10:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала