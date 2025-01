https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusyada-youtubea-kesilen-cezalar-katlanarak-artiyor-25-septilyon-dolari-asti-1093158278.html

Rusya'da YouTube'a kesilen cezalar katlanarak artıyor: 25 septilyon doları aştı

Google'a ait YouTube video servisi, Rusya'da uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle hüküm giydiği davalar sonucunda verilen para cezalarını ödememe konusundaki... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0f/1061202982_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fe6854387799653eecbc107c68856e63.jpg

Rusya'da televizyon kanallarının Google'a YouTube'un ihlalleri nedeniyle açtığı davalar kapsamında video servisinden talep ettiği tazminatların toplamı 25.7 septilyon dolara ulaştı.Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarından RBC'nin haberine göre YouTube'un Rus televizyon kanallarına yönelik kısıtlamaları kaldırmaması nedeniyle ödeyeceği cezalar her geçen gün katlanarak artıyor.Mahkemenin söz konusu davalara ilişkin kararını aktaran RBC, "Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 9 ay sonra şirkete her gün için 100 bin ruble para cezası kesiliyor. Üstelik mahkeme kararı yerine getirilene dek her hafta ceza miktarı ikiye katlanıyor" ifadelerine yer verdi.Haberde, 2021'den itibaren verilen mahkeme kararlarına uyulmaması nedeniyle 15 Ocak itibarıyla YouTube'a kesilen cezaların toplamının 1.8 duodesilyon rubleye (25.7 septilyon dolar) ulaştığının altı çizildi.Ayrıca bu ceza tutarının, toplam küresel GSYİH'yi katbekat aştığı ve dolayısıyla tarafların farklı çözüm yolları araması gerekebileceği vurgulandı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce söz konusu ceza tutarına dair değerlendirmesinde bu rakamın sembolik bir anlam ifade ettiğini ve şirketin yapabileceği en iyi şeyin durumu düzeltmek olduğunu belirtmişti.Septilyon ve duodesilyon kaç sıfırdan oluşuyor?1 septilyon 24 sıfırla yazılırken 1 duodesilyonda 39 sıfır bulunuyor.

