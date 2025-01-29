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ABD'li milyoner avukat, Robert Kennedy'nin aleyhine oy verecek senatörlerden intikam almaya söz verdi
ABD'li milyoner avukat, Robert Kennedy'nin aleyhine oy verecek senatörlerden intikam almaya söz verdi
Sputnik Türkiye
Trump'ın 'Sağlık Bakanlığı' için seçtiği Robert Kennedy Jr, bugün bakanlığının onaylanması için senatonun karşısına çıkacak. 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T10:07+0300
2025-01-29T10:07+0300
dünya
nicole shanahan
donald trump
silikon vadisi
robert f. kennedy jr
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ABD Başkanlık seçimlerine bağımsız aday olarak başlayan Robert Kennedy Jr, Başkan Yardımcılığı için milyoner Silikon Vadisi avukatı Nicole Ann Shanahan'ı seçmiş ve ikili, daha sonra Donald Trump'a destek vererek seçimden çekilmişti. Nicole Ann Shanahan, bugün ABD senatosunun karşısına çıkacak Kennedy'e destek vermek için sosyal medyadan videolu bir mesaj paylaştı. Shanahan, mesajında Kennedy'nin bakanlığının aleyhine oy verecek senatörleri uyararak 'bu senatörlerin kariyerlerini mahvetmek için elinden gelen her şeyi yapacağını' söyledi.Nicole Shanahan, "Lütfen oylarınızı çok yakından izleyeceğimi bilin" diyerek "Amerika'nın çocuklarının gelecekteki sağlığına karşı oy kullanırsanız Senato'daki koltuklarınızı kaybetmenizi kişisel görevim haline getireceğim" dedi. Milyoner avukat mesajında ayrıca şunları vurguladı:Robert F. Kennedy Jr.'ın "sağlık bakanlığı" adaylığının bugün ABD Senatosu'nda oylanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/secimden-cekilerek-trumpa-destek-veren-kennedy-biden-rusya-ukrayna-anlasmasini-bozdu-1087218541.html
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nicole shanahan, donald trump, silikon vadisi, robert f. kennedy jr

ABD'li milyoner avukat, Robert Kennedy'nin aleyhine oy verecek senatörlerden intikam almaya söz verdi

10:07 29.01.2025
© AP Photo / Eric RisbergABD'li milyoner avukat, Robert Kennedy'nin aleyhine oy verecek senatörlerden intikam almaya söz verdi
ABD'li milyoner avukat, Robert Kennedy'nin aleyhine oy verecek senatörlerden intikam almaya söz verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Eric Risberg
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Trump'ın 'Sağlık Bakanlığı' için seçtiği Robert Kennedy Jr, bugün bakanlığının onaylanması için senatonun karşısına çıkacak. 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde Robert Kennedy Jr ile adaylığını koyan ABD'li milyoner avukat Nicole Shanahan, Kennedy aleyhine oy verecek senatörlerden intikam almaya söz verdi.
ABD Başkanlık seçimlerine bağımsız aday olarak başlayan Robert Kennedy Jr, Başkan Yardımcılığı için milyoner Silikon Vadisi avukatı Nicole Ann Shanahan'ı seçmiş ve ikili, daha sonra Donald Trump'a destek vererek seçimden çekilmişti.
Nicole Ann Shanahan, bugün ABD senatosunun karşısına çıkacak Kennedy'e destek vermek için sosyal medyadan videolu bir mesaj paylaştı. Shanahan, mesajında Kennedy'nin bakanlığının aleyhine oy verecek senatörleri uyararak 'bu senatörlerin kariyerlerini mahvetmek için elinden gelen her şeyi yapacağını' söyledi.
Nicole Shanahan, "Lütfen oylarınızı çok yakından izleyeceğimi bilin" diyerek "Amerika'nın çocuklarının gelecekteki sağlığına karşı oy kullanırsanız Senato'daki koltuklarınızı kaybetmenizi kişisel görevim haline getireceğim" dedi. Milyoner avukat mesajında ayrıca şunları vurguladı:
"Bobby iyi oynamaya istekli olsa da, ona karşı oy kullanırsanız ben iyi oynamayacağım. Bir sonraki seçimde size meydan okuyacak adayları, şahsen finanse edeceğim ve yüz binlerce kişiyi bana katılmaya davet edeceğim."
Robert F. Kennedy Jr.'ın "sağlık bakanlığı" adaylığının bugün ABD Senatosu'nda oylanması bekleniyor.
Robert F. Kennedy Jr. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2024
DÜNYA
Seçimden çekilerek Trump’a destek veren Kennedy: Biden, Rusya-Ukrayna anlaşmasını bozdu
24 Ağustos 2024, 15:14
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