https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/abdli-milyoner-avukat-robert-kennedynin-aleyhine-oy-verecek-senatorlerden-intikam-almaya-soz-verdi-1093155173.html

ABD'li milyoner avukat, Robert Kennedy'nin aleyhine oy verecek senatörlerden intikam almaya söz verdi

ABD'li milyoner avukat, Robert Kennedy'nin aleyhine oy verecek senatörlerden intikam almaya söz verdi

Sputnik Türkiye

Trump'ın 'Sağlık Bakanlığı' için seçtiği Robert Kennedy Jr, bugün bakanlığının onaylanması için senatonun karşısına çıkacak. 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T10:07+0300

2025-01-29T10:07+0300

2025-01-29T10:07+0300

dünya

nicole shanahan

donald trump

silikon vadisi

robert f. kennedy jr

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1d/1093155232_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_81c3252820b80f9d681e8258463abbcf.jpg

ABD Başkanlık seçimlerine bağımsız aday olarak başlayan Robert Kennedy Jr, Başkan Yardımcılığı için milyoner Silikon Vadisi avukatı Nicole Ann Shanahan'ı seçmiş ve ikili, daha sonra Donald Trump'a destek vererek seçimden çekilmişti. Nicole Ann Shanahan, bugün ABD senatosunun karşısına çıkacak Kennedy'e destek vermek için sosyal medyadan videolu bir mesaj paylaştı. Shanahan, mesajında Kennedy'nin bakanlığının aleyhine oy verecek senatörleri uyararak 'bu senatörlerin kariyerlerini mahvetmek için elinden gelen her şeyi yapacağını' söyledi.Nicole Shanahan, "Lütfen oylarınızı çok yakından izleyeceğimi bilin" diyerek "Amerika'nın çocuklarının gelecekteki sağlığına karşı oy kullanırsanız Senato'daki koltuklarınızı kaybetmenizi kişisel görevim haline getireceğim" dedi. Milyoner avukat mesajında ayrıca şunları vurguladı:Robert F. Kennedy Jr.'ın "sağlık bakanlığı" adaylığının bugün ABD Senatosu'nda oylanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/secimden-cekilerek-trumpa-destek-veren-kennedy-biden-rusya-ukrayna-anlasmasini-bozdu-1087218541.html

silikon vadisi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nicole shanahan, donald trump, silikon vadisi, robert f. kennedy jr